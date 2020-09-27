Bir adımla tarihin bin yıl değiştiği yer

Fatih Belediyesi, 16 yüzyıl boyunca Bizans’tan Osmanlı’ya birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yedikule Hisarı’nı ziyarete açmak için restorasyona başladı.

Yedikule Hisarı’nı Fatih’te oturanların çoğu gezmemiş olabilir, benim iş icabı da olsa birçok kez gittiğim bir yer. Magazin Gazetecileri Derneği’ni yönettiğimiz yıllarda MGD Konserleri düzenlemiştik orada. POPSAV Konserleri için de gitmiştim, ama zindanları hiç gezmemiştim.



Yedikule Hisarı’nı İstanbul’un kültür sanat ve turizmine kazandırmak için yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmak isteyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, birkaç köşe yazarına davet verdi.



Başkan Turan, yıllara yayarak etap etap yapacakları restorasyon sürerken iç avlunun ziyarete açılacağını söyledi. Turan, “7 Ekim’de Yedikule Hisarı için alanında uzmanların katılacağı ulusal bir çalıştay yapacağız. Oradan çıkacak rapor bu projede kılavuzumuz olacak” dedi.



Tinerci yuvasıydı



Bu sayede Genç Osman’ın boğulduğu zindanı ve birçok insanın başının kesilip atıldığı kanlı kuyuyu ilk kez gördüm, ürperdim.



Zindanların her yanı simsiyahtı. Bilim Kurulu Başkanı Y. Mimar İhsan Sarı, yıllarca zindanları işgal eden tinercilerin ateş yakıp kararttıkları duvarları silip, orijinal haline kavuşturacaklarını söyledi. Sarı, Yedikule Hisarı’ndaki restorasyonun önemli bir parçasının, Cahide Tamer’in yaptığı restorasyonda kullanılan, ama zamanla taşları erittiği anlaşılan çimentoları temizleyip horasan harcıyla doldurmak olduğunu vurguladı.









Başkanın hedefi



Fatih Belediyesi, iç avludaki mezbelelik alanı temizleyip çimlendirdi. Başkan Turan, Yedikule Hisarı’nı zamanla müzik dinletileri, ulusal ve uluslararası sergiler ve kültür sanat etkinliklerinin gözde yeri yapmayı hedeflediklerini söyledi.



Fatih Belediyesi’nin sekiz aylık çalışma sonunda ortaya çıkardığı tarihi değerlerin ne olduğunu anlamak için iki çarpıcı örnek.



Avlu içinde 500 yıl önce Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı yoldan bir adım daha attığınızda 1500 yıl önce Bizans zamanında yapılan kocaman taşlarla döşenen yol çıkıyor karşınıza... Yedikule’den başka, bir adımla bin yıl ileri gidilen veya bin yıl geri gelinen kaç yol veya 500, 1.500 ve 1.600 yıllık duvarlardan oluşan kaç hisar var dünyada?



TRT’nin yeni tarihi dizisi



Kuruluşundan bugüne aralarında reyting rekorları kıran birçok dönem dizisini çekip, yayınlayan TRT’de pazartesi akşamı “Uyanış: Büyük Selçuklu” başlayacak.



Pandemiden önce böylesine iddialı dizilerin medyaya ön gösterimi yapılırdı. Koronavirüs salgını onu da yok etti. O nedenle diziyi izlemedim, ama yayınlanan fragmanlara bakılırsa TRT, “Diriliş Ertuğrul”un yarattığı boşluğu “Uyanış: Büyük Selçuklu” ile dolduracak gibi.









Dizinin oyuncu kadrosu da güçlü:



Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe.



Meryem Uzerli’li ‘Kovan’ vizyonda



Meryem Uzerli’nin çocukken gittiği Almanya’dan hasta olan annesi için Artvin’deki köyüne dönen “Ayşe”yi oynadığı “Kovan” filmi cuma günü vizyona girdi. Eylem Kaftan’ın yönettiği, uluslararası birçok festivalden ödülle dönen film, Türkiye genelinde 65 salonda gösterimde.









Koronavirüs salgını nedeniyle gösterim tarihi ertelenmek zorunda kalan “Kovan”, “yeni normal”in başlamasından sonra kapılarını açan sinemalarda vizyona giren ilk popüler yerli film. Meryem Uzerli’li “Kovan” bakalım sinemalarda ne kadar iş yapacak?



GÜNÜN SÖZÜ



“Ne kadar bilirsen bil, bilmediğin haddinse bence hiçsin.” (Sadi Şirazi)