PINAR ALTUĞ’UN KARADAĞLI SİTEMİ

Mint Prodüksiyon yapımı “Masallardan Geriye Kalan” filminin özel gösterimine şirketin yıllarca çektiği “Çocuklar Duymasın”ın yıldızları Pınar Altuğ Atacan ve Zeyno Günenç de vardı.

Soho House İstanbul’daki buluşmada yanı başımda hasret giderip, sohbet eden Pınar Altuğ’la Zeyno Günenç’in gündeminde “Seksenler” dizisi vardı.

İki oyuncu Mint’in TRT 1’e çektiği “Seksenler” dizisinin setine yapacakları ziyaret üzerine sohbet ediyordu.

“Çocuklar Duymasın” bittikten sonra Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ’un ortak bir projesi olmadı. Ancak Tamer Karadağlı, diziden rol arkadaşları Zeyno Günenç ve Volkan Severcan’la sıkça görüşüyor. Çünkü “İkinin Biri” adlı oyunda oynuyorlar.

Zeyno Günenç, Pınar Altuğ’a Tamer Karadağlı’nın kendilerine haber vermeden “Seksenler”in setini ziyaret ettiğini söyleyince eski rol arkadaşı çok kızdı.

Altuğ, “İnsan bir haber vermez mi? Beraber giderdik” deyince Günenç, Volkan Severcan’la böyle bir planları olduğunu söyleyip, birlikte gitmeyi teklif etti.

Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan, ilk fırsatta “Seksenler”in setini ziyarete gidecek. Altuğ’un planı Tamer Karadağlı’yı da ekibe dâhil etmek.

19 YILDA 61 FİLM VE 100 MİLYON SEYİRCİ

Yılmaz Erdoğan’la Necati Akpınar’ın ortaklığında 2001 yılında kurulan BKM’ye dair boxofficeturkiye.com’da okuduğum haberde çarpıcı veriler vardı.

Nasıl mı?

Şöyle:

BKM’nin 19 yılda yaptığı 61 filmle sinemalara çektiği seyirci sayısı 99 milyon 576 bin 683.

Yılmaz Erdoğan’ın oyundan sinemaya uyarladığı “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” filmi vizyona girdiğinde BKM, 100 milyondan fazla seyirciyi sinemalara çekmiş olacak.

Film başına ortalama 1.632.405 seyirci önemli bir başarı…

Habere göre BKM’nin en çok gişe yapan üç filmi şöyle:

Düğün Dernek 2 Sünnet: 6.073.304

Düğün Dernek: 6.980.070

GORA: 4.001.711

BKM’nin gişede çakılan ve ortalamasını düşüren filmleri:

Güzelliğin Portresi: 109.247

Düğüm Salonu: 177.170

Hayat Öpücüğü: 218.521

Bu veriler film sektörüne dair bir gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiş oldu, o da şu:

Filmcilik; 10 lira yatırıp hepsini batırabileceğin, 10 lira yatırıp 100 lira da kazanabileceğin bir iştir. Hollywood’un dev şirketleri bile gişede mutlak başarının formülünü bulamadı.

EBRU POLAT’IN YENİ HOBİSİ NE?

Hukuk etiği avukatlıkla şarkıcılığı birlikte yapmasına izin vermeyince müziği seçen Ebru Polat, bununla yetinmeyip ticarete de daldı. Nişan, düğün, sünnet gibi organizasyonlarının yanı sıra e-ticarete de başlayan Ebru Polat’ın son aylarda sosyal medyasından en çok şikâyet ettiği kurumlar, kargo şirketleri.

Ebru Polat, kargo şirketlerinden dert yandığı paylaşımlarına gösterilen ilgiden sonra işi büyüttü. Şarkıcı bundan sonra ne mi yapacak? İşte Ebru Polat’ın yeni hobisi:

“Çok iyi bir gözlemci ve işkolik biri olarak artık hizmet sektörüyle ilgili köşe yazmaya başlıyorum. Nerede yemek yenir, nerede tatil yapılır (hangi kargolarla çalışılır) eksikleri ne, artıları ne? İnsanlar mağdur olmasın en azından.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Aşk; topuklarından etine kadar işlemiş bir nasırdır, ya canın acıya acıya adım atacaksın ya da canını acıta acıta söküp atacaksın.” (Yunus Emre)