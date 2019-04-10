Bornova’nın efsane okulu

Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’ni herhalde duymuşsunuzdur. Bornova’nın 83 yıllık efsane eğitim yuvası. Aynı sokağın çocuklarının aynı okulda aynı sıralarda eğitim gördüğü bir semt okulu. Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’nin hikâyesi ortaokul olarak 1936 yılında başlar. O yıl Buca Ortaokulu’na bağlı olarak Bornova Ortaokulu adıyla eğitime başlayan okulun ilk binası 9 Eylül 1922 öncesinde Levanten Varipati Ailesi’nin mülkü olan, günümüzde ise Ege Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından kullanılmakta olan tarihi yapıdır. İki yıl Buca Ortaokulu’na bağlı olarak eğitim veren Bornova Ortaokulu 1938 yılından sonra Müstakil bir eğitim yuvası olarak yoluna devam eder. 1940’lı yıllarda iş adamı Suphi Koyuncuoğlu tarafından satın alınarak Milli Eğitim Bakanlığı’na kiraya verilen tarihi Richard Whittall Köşkü’ne taşınan Bornova Ortaokulu 1961 yılında Suphi Koyuncuoğlu’nun binayı okula bağışlamasıyla Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu adını alır. 1960’lar Bornova’nın bir liseye ihtiyacının da iyice belirginleştiği yıllardır. 1966 yılında ortaokulun hemen yanındaki araziye yeni bir bina yapılır ve Suphi Koyuncuoğlu Lisesi de o binada eğitime başlar. İlk mezunlarını 1969 yılında veren Suphi Koyuncuoğlu Lisesi ve Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu’ndan çok sayıda bilim adamı, edebiyatçı, siyasetçi ve sanatçı yetişmiştir. Ancak ilginçtir ki bu iki okul Türk tiyatro ve sinemasına kazandırdığı isimlerle bilinir. Unutulmaz tiyatro sanatçısı Nedret Güvenç, sinema sanatçısı Ayfer Feray, İbrahim Raci Öksüz, Gürol Tonbul, TRT’deki Payitaht dizisinin Abdülhamit’i Bülent İnal ve aynı dizinin Mahmut Paşa’sı Hakan Boyav bunlardan sadece birkaçıdır. Birkaç gün önce görev başı yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da dahil olmak üzere Bornova belediye başkanlarının önemli kısmı da SKL mezunudur.

İlk yıllarına ait arşivimde bulunan çok sayıda fotoğrafta okulun idarecisi olduğu çok net belli olan zarif görünümlü beyefendinin kim olduğunu Karşıyaka tarihi ile ilgili çalışmaları olan Sayın Vehbi Moğol’dan öğrendim. Adı Emin Örenel’miş. Ya da öğrenciler arasındaki lakabıyla “Kurukafa Emin”. Sonraki yıllarda Karşıyaka’da da görev yapan İzmir’in efsane eğitimcilerinden Emin Örenel kurucu müdür olarak okulda görev yaptığı yıllarda okulun ve öğrencilerin çok sayıda fotoğrafının çekilmesini sağlamış.

İyi de yapmış. Şimdi o fotoğraflar adeta Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’nin hafızası gibi.

O fotoğraflardan öğrendik ki, günümüzde bile halen okulda kullanılmakta olan üstü kapaklı bir çalışma masası o yıllarda Müdür Emin Örenel’in çalışma masasıymış. Kişisel fikrimi belirteyim; küçücük bir odada bile olsa o çalışma masası, arşiv fotoğrafları, başarı kupaları ve depolardan çıkabilecek olan diğer eşyalarla oluşturulacak olan bir okul müzesi ya da “Anı Odası” eminim Bornovalıları çok mutlu edecektir.

Son bir not: Okulun tarihi binası Richard Whittal Köşkü’nün restorasyonu ile ilgili ön çalışmalara birkaç yıl önce bizzat tanık olmuştum. Ama ondan sonraki süreçte bina öylece kaldı. “Biraz daha beklerse yıkılacak” diye korkuyorum. İlgililerin dikkatine…