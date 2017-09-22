İzmir’de bir devlet başkanı

Cumhuriyetin ilanının onuncu yıl kutlamaları münasebetiyle dünyanın her yerinden çok sayıda devlet yetkilisi Ankara’ya davet edilmişti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Başbakanı Vyaçeslav Molotof da davetliler arasındaydı.

Katılacaktı elbette ama, ağır bir grip hastalığı bu ziyarete engel oldu. O’nun yerine Sovyet Heyeti Başkanı olarak Kızılordu Başkumandanı General Kliment Voroşilov Türkiye’ye gelmek için yola çıktı.

26 Ekim Günü İzmir Vapuru ile İstanbul’a gelen Voroşilov ve beraberindeki heyet 27 Ekim Günü trenle Ankara’ya geçti.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı (İzmir ziyareti döneminde Kızıl Ordu Başkumandanı idi) General Voroşilov ve beraberindeki heyet, Bornova Ziraat Mektebi’ni ziyareti esnasında Bornova Misket Üzümü’nün tadına bakıyor.

Cumhuriyetin onuncu yıl kutlamalarının ardından 30 Ekim Günü İzmir’e doğru trenle yola çıktı.

Yol üzerinde Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir’de de incelemelerde bulunan heyet, 1 Kasım 1933 günü sabah saat 09.00’da İzmir’e geldi. Resmî ziyaretler yapıldı ve Kız Muallim Mektebi, Belediye Çoc uk Yuvası, Sağır Dilsiz Mektebi, birkaç sanayi kuruluşu ve Bornova Ziraat Mektebi ziyaret edildi.

General Voroşilov’un İzmir ziyaretin anısına belediyenin kararıyla günümüzde Plevne Bulvarı olarak bildiğimiz caddeye “Voroşilof Caddesi” adı verildi ve aynı kararla kendisine “İzmir’in fahri hemşehrisi” ünvanı verildi.

Ertesi gün Bergama’ya giderek harabeleri gezen Voroşilov başkanlığındaki Sovyet heyeti 2 Kasım günü akşam saat 21.00’de İzmir Vapuru ile İstanbul’a gitmek için İzmir’den ayrıldı.

General Voroşilov’un Bornova Ziraat Mektebi’ni ziyareti ile ilgili olarak Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin 5 Kasım 1933 tarihli nüshasındaki haberinde Mektebin anı defterine şu notları yazdığı ifade edildi:

“Bize idarecileri tarafından büyük bir aşk ve muhabbetle gösterilen Ziraat Mektebi hakikaten mükemmel bir teşkilata sahiptir: Ve herhangi bir memleketin herhangi bir şehri için iftihar edilecek bir mekteptir. Talebelerine ve muallimlerine saadet ve muvaffakiyet dilerim.”

Kliment Yefremoviç Voroşilov 1933 yılındaki Türkiye ve İzmir ziyaretinden 20 yıl sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin en üst makamı olan prezidyum başkanlığı, yani devlet başkanlığı makamına oturdu.

Yedi Yıl Prezidyum Başkanlığı görevini yapan Voroşilov’dan sonra Leonid Brejnev ve Mihail Gorbaçov da bu görevi yapanlar arasında yer aldı.