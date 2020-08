Kendisinin çekmediği en iyi Ara Güler fotoğrafı

"Yaşam size verilmiş boş bir film; her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın

"Yaşam size verilmiş boş bir film; her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın."

Çekildi gitti bu dünyadan Ara Güler usta...

Yaşadığı günleri, o günlerin İstanbul’unu fotoğraf kareleriyle kucaklayıp bugünlere, yarınlara taşıdı.

Babası, İstanbul Hacopulo Pasajı’nda eczacılık yapan Şebinkarahisarlı Dacat Bey, annesi de Mısırlı Kirkor Efendi’nin kızı Verjin Hanım’dı. Ortaokul yıllarında babası Dacat Bey ilk fotoğraf makinesini aldı Ara Güler’e.

1950 yılında İstanbul gazetesinde foto muhabirliğiyle başlayan ve değil bir köşe yazısına, kitaplara bile sığamayacak fotoğrafçılık kariyeri bakın nasıl destansı bir serüvene dönüştü: Time-Life, Paris-Match ve Stern gibi dünyanın en ünlü dergilerinde foto muhabirliği yaptı. İngiltere’de yayımlanan Photography Annual antolojisi, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği’ne tek Türk üye olarak kabul edildi. Almanya’da çok az fotoğrafçıya verilen Master of Leica unvanını kazandı. İsviçre’de çıkan Camera dergisi, kendisine özel bir sayı ayırdı. Lord Kinross’un kaleme aldığı Hagia-Sophia (Ayasofya) kitabının fotoğraflarını çekti. 1972’de Paris Ulusal Kitaplık’ta sergisi açıldı. 1975’te ABD’ye davet edildi ve birçok ünlü Amerikalının fotoğraflarını çektikten sonra ‘Yaratıcı Amerikalılar’ı dünyanın birçok kentinde sergiledi. Yavuz zırhlısının sökülmesini konu alan ‘Kahramanın Sonu’ adlı bir belgesel film çekti.

Bütün dünyayı gezerek foto röportajlar yaptı ve bunları Magnum ajansıyla dünyaya duyurdu.

Bilinmeyen gerçek

Yıllar boyunca Mimar Sinan yapıtlarını fotoğrafladı. Çektiği fotoğraflar 1992’de Fransa’da, ABD ve Britanya’da ‘Sinan, Architect of Souleiman the Magnificent’ adıyla kitap haline getirildi. Yine 1992’de ‘Living in Turkey’ adlı kitabı, Britanya, ABD ve Singapur’da Turkish Style adıyla, Fransa’da da Demeures Ottomanes de Turquie adıyla yayımlandı.

İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russell, Willy Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Maria Callas ve Picasso gibi birçok ünlüyle roportajlar yaptı ve fotograflarını çekti. 2000 yılında Fransa Legion d’honneur nişanına layık görüldü. 2004’te Yıldız Üniversitesi’nden fahri doktor unvanı aldı. 2005’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’nü kazandı.

Sadece bir kısmını sayabildik. Ara Güler usta, daha pek çok başarıya imza attı, ödüller aldı. Hiç “Fotoğraf sanatçısıyım” demedi, hep “Foto muhabiriyim” dedi. Vefat ettiği gün, yıllarca birlikte çalıştığı Coşkun Aral’la yapılan röportajda hiç bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. “Mustafa Kemal Atatürk vefat ettiğinde 10 yaşındaydın. Hiç O’nu gördün mü?” diye sorduklarında Ara Güler, “Atatürk’ün Florya’da kayıkta kürek çekerken çekilen fotoğrafında arkada görülen çocuklardan biri bendim” diye cevap vermişti. Bu, Ara Güler’in çekmediği; en iyi Ara Güler fotoğrafıydı. Dediği gibi yaptı hakikaten... 2 milyon kare fotoğraf çekti. Her karesini mükemmel bir şekilde doldurdu hayatının... Nurlarda uyu büyük usta...