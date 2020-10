Gerçekten Yaşıyor musun?

Bir yanda yüreğinde, zihninde taşıdıkların, hayallerin, yaşamak istediklerin…,

Diğer yanda koşulların, sorumlulukların, soruların ve sorunların…,

Öte yanda kocaman bir dış dünya… Pandemi, felaketler, ekonomi, teknoloji, yapay zeka, robotlar,…

Geçmişin izleri, geleceğin endişeleri…

Aynı gökyüzünün altında bir yerlerde Bu gece 1,8 milyar insan yatağına aç girecek. Yarım milyar insanın bu gece nerede yatacağı belirsiz. Yine aynı gökyüzünün altında bir yerlerde sanal gerçekliğe dokunma duyusunun eklenmesi ve Mars’a yapılacak seyahat için çalışılıyor. Aynı dünyada, bambaşka ‘gerçeklik’ler.

Her bir insanın, her birimizin hikayesi ayrı…

Şu anda yaşamında olanlar gerçekten senin seçimlerin mi yoksa önüne konulmuş olanlardan, senden beklentilerden örülmüş başı sonu belli bir yolculuk mu? Başka bir ailede, hatta bırak başka bir aileyi doğduğun sokağın bir arkasındaki sokakta doğsaydın bile bugün bambaşka bir kimliğin, bakış açıların, doğruların yanlışların olacaktı.

2008 yılında çıktığımız yolculukta Kişisel Dönüşüm kavramını oluştururken tek bir zemin vardı: Her insan olduğu gibi değerli ve yüreğindekileri gerçek kılmayı hak ediyor. Din, dil, ırk, zengin, fakir, güzel çirkin her birinin ve her şeyin ötesinde ‘insan’ı görmek.

Kitaplarım, Yaşam Atölyesi eğitim ve projeleri, TV/radyo programlarıyla yüzbinlerce insanın yaşamlarına ortak olurken şimdi yeni bir pencere açıyoruz. Demirören Medya Grubu çatısı altında Milliyet ailesi ile yeni paylaşımların başlangıcındayız.

Yaşamlarımızın farklı kulvarlarına birlikte bakacak; gündemi, geleceği, kişisel dönüşümü, kısaca geniş bir yelpazede yaşamlarımızda fark yaratabilecek, değer üretebileceğimiz yaklaşımları, önerileri paylaşacağız. Yorumların çok değerli çünkü bugüne kadar yaptığımız her şeyi nasıl birlikte yaptıysak burada başlayan yolculuğumuzu da birlikte şekillendirecek birlikte yürüyeceğiz.

Pandemi dönemi yaşamı sorgulatırken unuttuğumuz soruları sorduran bir dönem oldu. Gerçekten niye yaşıyorum? Nereye gidiyorum? Soruları daha güçlü sorulmaya başlandı. Kariyer, ün, şan, para, başarı, aşk, ilişkiler… Kodlar yeniden yazılıyor. Ankesörlü telefonu bilenler şimdi sosyal mecrayı deneyimliyorken değişim hızını artırıyor. Sabit telefonla cep telefonu arasında geçen süreçten çok daha kısa sürede sürücüsüz araçlarla, robot çalışanlarla tanışacağız.

Gelecek nasıl gelirse gelsin insan varoluşunu sürdürmeye devam edecek. Geleceğe magazinsel bakınca kızıyoruz, bazılarımız yapay zekayı tehlikeli görüyoruz ancak bizim de doğduğumuz andan itibaren bize yüklenmiş annemin, toplumun yazılımıyla yaşadığımızı unutuyoruz. Biz ne kadar gerçektik? İnsanların istediği, onayladığı, alkışladığı insan mı olmaya çalıştık yoksa? Bitmiş ilişkileri sürdürürken, sevilmek için kendimizden vazgeçerken, sadece maaşı için bir işi yaparken ya da hayatımızda inanmadığımız, zorla taşıdığımız rollerimizle hayatımızda ne kadar gerçeğiz? Hermes’in binlerce, Mevlana’nın yüzyıllarca ince dikkat çektiği olduğumuz gibi olmak noktasında ne kadar başarılıyız?

Geniş bir yelpazede birçok konu başlığını, yaşamlarımızda fark yaratacak küçük farkındalıkları gündemle yoğurarak çok konuşacağız sadece bu merhaba yazısında sana söylemek istediğim karamsarlığa, umutsuzluğa, atalete sığınmadan yüreğindekileri gerçek kılabileceğinin farkında olman.

Doğru yanlış, iyi kötü.. Kime göre, neye göre?

Elalem ne der kaygısını susturup, inandıklarını yaşayan insanların dünyasında bambaşka şeyleri konuşuyor olacağız. Sevgi üzerine temellenmiş, saygıyla, anlayışla bezenmiş.

Değerli olduğunu, olduğun gibi sevilip alkışlanacağını unutmadan…

Yolumuz uzun…

Yalnız değilim, yalnız değilsin, yalnız değiliz.