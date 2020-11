İzmir Depremi’nin Benim İçin En Acı İzi: Fatma Temel Öztürk

Bazen okurlarınla, sevdiklerinle buluşur ailenle bir şeyler kutlarsın ve ben her defasında şunu derim: Bu an çok güzel ama bir gün siyah beyaz karelere dönüşecek. O yüzden şimdi tadını çıkartalım. İzmir depreminde kaybettiğimiz Fatma Temel Öztürk ve oğlu Alper ile buluşmamızda olduğu gibi.

Engelsiz Yaşam Derneği için sevgili Aynur Şahin’in davetiyle gerçekleştirdiğimiz ziyarette tanışmış, sohbet etmiş, bol bol fotoğraf çektirmiştik.

Sabah Gazetesi’ndeki özel haberdeki haberden alıntı yaparak paylaşıyorum:

‘İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Ziraat Yüksek Mühendisi Fatma Öztürk'ün, eşini 16 yıl önce kanserden kaybettikten sonra biri Down sendromlu üç çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığı ortaya çıktı. Deprem anında oğluna sarılan Fatma Öztürk'ün enkaz altından cansız bedeni çıkarılırken, oğlu ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.





Kocasını 16 yıl önce kanserden kaybeden Fatma Öztürk'ün biri Down sendromlu 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyordu. Bir kızı ve bir oğlunu okutan anne Fatma Öztürk'ün Down sendromlu oğlu Alper'i her gün jimnastik kulübüne götürüp getirdiğini belirten yakın arkadaşı Mine Zeytin; "Down sendromlu Alper annesi Fatma albaya çok düşkündü. Fatma abla her gün onu jimnastik kulübüne götürüyordu. Oğlunun Türkiye Şampiyonluğu bile vardı. Deprem anında Fatma abla ile üniversite okuyan oğlu birbirlerine sarılmışlar. Down sendromlu Alper ise Fatma ablanın bir kaç metre ilerisindeymiş. Fatma abla enkaz altından ölü, oğlu ise mucizevi şekilde yaralı olarak çıkarıldı. Alper'in ise kalçası kırıldı. Şimdi Fatma ablanın 3 çocuğu yetim kaldı" diye konuştu.’

Ben yazamıyorum ama Fatma anneyi kendi çapımda ölümsüzleştirmek için birkaç satır düştüm.

Birkaç cümle de her ölümü bir şekilde dine, dile, ırka bağlayanlara… İzmir depremi sonrasında da bir kulp bulup ‘oh’ olsun diyen inançızlar… Fatma Temel Öztürk için yorumunuz nedir? Cevap vermeyin, Yaradan elbet cevapları er ya da geç verir. Sana, bana, bize düşen güzel anların çoğalmasına katkıda bulunabilmek.

Not: Tedavisi sürmekte olan Alper Öztürk kardeşimiz bize emanet. İzmir için yaptığımız çalışmalara destek olmak isterseniz Instagram profilimden bize katılabilirsiniz.