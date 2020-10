Karnım Açken Pozitif Düşünemem

Pozitif düşünmek, anı yaşamak, hayal ettiklerimin gerçek olması… Her birinin altına imzamı atarım ve tüm çalışmalarım bu kavramlara hizmet ediyor. Ancak… Kişisel Gelişim, Well Being, Wellness ve benzeri başlıklar altında kavramların ve rollerin karışması beraberinde birçok hurafeyi, şaklabanlığı da getiriyor.

En baştan başlayalım…

Her canlı iyi yaşamı hak ediyor. İyi yaşadığında, iyi hissediyor. Beslenebildiği, güvende olduğunu bilebildiği, sosyalleşebildiği, güzel duyguları, aşkı yaşayabildiği, sağlıklı hissedebildiği, sevilebildiği… Herkes daha iyiyi arıyor, olağanüstü insana ulaşmaya çalışıyor. Açlıkla mücadele eden, kurşun vızıltıları altında uyumaya çalışan, göç yollarında korkuyla yürüyenler… Nasıl pozitif düşünebilirler? Bazen insanları inançlarıyla, bildikleri, bilebildikleriyle baş başa bırakmak gerekir. O göç yolunun bir sınav veya tekamül yolculuğundaki bir adım olduğuna inanmasa nasıl katlanır insan?

Gelelim akıllı telefonundan istediklerini satın alabilen, öyle ya da böyle bir şekilde yeni dünyanın şehrine tutunabilenlere… İyi beslenme, uyuma, egzersiz yapabilecekken sağlığını bozacak seçimleri yapanlara… Gayet insanca daha fazlasını isterken daha fazla kaybeden çoğunluğa… Görünenden fazlası olduğunun farkında olan ama geçişi sağlayamamış bilgelikle cehalet arasında sıkışıp kalmış şimdilik büyük çoğunluğa…

Dönüşüm, gelişim, farkındalık… Biraz ondan biraz şundan, onun kursu bunun kampı… Anahtarı arıyoruz ya da sıkışmışlıklarımızın arasında nefes almaya çalışıyoruz. Oysa her şeyden önce kanayan yarayı iyileştirmen gerekiyor. Yara oluk oluk kanarken nasıl daha iyi hissedebilirsin? Açlıktan kıvranırken nasıl daha iyi olabilirsin? Belki her gün istemeyerek gittiğin iş, birlikte uyumak istemediğin halde uyuduğun eş. Asıl değişmesi gerekenler değişmeden, yaşamak istediklerin yaşanmıyor.

Yaşamında seni kalıcı, somut sonuca götürmeyen her şey zaman, mekan ve enerji kaybı. İnsana daha iyi bir yaşam için dokunduğunu iddia eden herkes ve her şey için geçerli olan bu denklem, bize önemli bir fırsatı gösteriyor. Hepimiz daha fazla iyi olan şeyleri istiyor, iyi hissetmeyi diliyorsak önce senden bunları çalanları bulalım ve temizleyelim. Temizlik sonrası hiçbir şeyin, temizlik öncesinden daha kötü olmayacağına yıllardın tanıklık ediyorum, yaşamımda deneyimliyorum.

Sürekli karbonhidratla besleniyor veya hiç hareket etmiyorken, bütünsel bir cinsellik yaşamıyor ya da doğru nefes almıyorken pozitif düşünce nasıl var olabilir ki? Öncelikler tamamlandıkça özgüvenden ilişkilere her şeyin niteliği değişir. Niceliği değişmese bile, niteliği değişir.