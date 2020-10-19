Saygıyı Kaybeden Her İlişki Biter

Karı koca, yönetici çalışan, siyasetçi vatandaş… Fark etmez… İlişki ve iletişimin saygıyı yitirdiği noktada her iki başlık da sonlanır. Köpekler, sürünün lideri olarak gördükleri insana saygılarını kaybettiklerinde belki sadece korktuğu için itaat edebilir ancak artık bu sağlıksız bir ilişkidir.

Seanslarımda, farklı mecralardaki canlı bağlantılarda uzun soluklu ilişkilerdeki sorunları dinlerken fonda yitip gitmiş saygının sonuçlarını görüyoruz. Cinsiyetten bağımsız bir sevgili, sevgilisine şaka yollu bile olsa hakaret edemez; zorunlu bir hal dışında ter kokarak yatağına giremez, tuvaletin kapısını açık bırakamaz. Bırakırsa ilişkideki erozyon başlar ve arzuların sona ermesiyle devam eder.

Bir yönetici, siyasetçi kendi çalışanıyla, vatandaşıyla saygıyı yitirdiğinde çalışanın, oy verenin motivasyonu erozyona uğrar, duygusal bağlar zayıflar ve sonunda kopar. Hiç kimse kendisine yapılan saygısızlığı unutmaz, sindirmez. Hele ki kadınlar… Beş yıl önce kadına yapılmış bir saygısızlığın ‘kadın’ tarafından unutulmuş olabileceğini söyleyebilecek olan birisi var mıdır? Erkek için durum saygısızlık gibi değerlendirilmese bile durum değişmez.

Yalan söylemek, kaba davranmak, isteklerine ilgisiz kalmak saygısızlığın onlarca biçiminden sadece birkaç tanesi… Öyle bir dönem yaşıyoruz ki bir erkeğin otomobile giderken bir kadının kapısını açmasına ‘centilmenlik’ der olduk. Erkeğin kapıyı açması zaten olması gereken… O kadar çok saygısızlığa maruz kaldık ki, olması gerekenleri nimetten sayar olduk. Oysa bize değerli olduğumuzun hissettirilmesinin ilk adımı bize, varoluşumuza, ortaya çıkan ilişkiye ‘saygı’ duyulması.

Sesi çıkmadığı için birinin hakkını yemek ya da alttan alıyor diye birisinin sınırlarına tecavüz etmek veya başka bir şekil… Kimse sanmasın ki, saygısızlık zararsız döner. Kırılmış bir eş, yıpranmış bir personel, ebeveynleri tarafından ezilmiş bir çocuk… Bir gün elinden kayıp gider…

Bazen kadınlarla ilgili kullandığım ‘deve’ betimlemesini saygı perspektifinde de kullanabilirim. Kadınları deveye benzetirim çünkü bilir misin neden çölde deve bu kadar çok kullanılır. Çünkü deve su vermezsen su istemez, yemek vermezsen yemez ve öylece uzun süreler yol almaya devam eder. Ancak bir anda düşer ve ölür. Sessiz bir kadın bir gün aniden gider sen durumu düzeltebilecek bir fırsat bile bulamazsın. Bir gün çalışanın istifa dilekçesini önüne koyar, seçmen oyunu başka bir partiye verir.

Bazı insanlar izler, uzun uzun değerlendirir, bazı şeyleri görmezden gelir ta ki dayanma sınırı aşılana kadar. Bazı insan sürekli, amansız bir mücadeleye girişir. Hır, gür, tartışmalar doğar… Neresinden bakarsan bak saygı yitirildiğinde bütünü tutan harç dağılmaya başlar.

Güzel hikayeler saygı, nezaket ve zerafetle yazılıyor.