Türk moda sektörünün en önemli organizasyonu Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası, 13. sezonu ile önceki gün başladı. Bu sezon Güneş Güner’in kreatif direktörlüğüyle organizasyondaki olumlu değişimleri ilk anda görmek mümkün. Tasarımcıların koleksiyonlarının satın almacılarla buluştuğu The Core alanında her gün çok keyifli söyleşiler yapılıyor. İlgi ve katılım da mutluluk verici düzeyde. İlk gün Güneş Güner, Öykü Özgencil ve benim ‘Moda Döngüsü’ adı altında gerçekleştirdiğimiz panelde, sürdürülebilir modayı konuştuk. Moda haftasının ilk gününde modanın en çok değinilmesi gereken konusu olan sürdürülebilirlikle ilgili bir söyleşi düzenlemek Güneş Güner’in vizyonerliğini ortaya koyuyor!

Global markalar

The Core Istanbul’u bu sezon Saks Fifth Avenue Dubai, Printemps Paris, Harvey Nichols Katar, Fashion Avenue Russia ve Liberty London gibi prestijli zincir mağazaları temsil eden isimler ziyaret ediyor.

Podyum rehberi

Başlangıçta bizi etki altına alan sorumlu moda bilinci haftanın genel anlamda çok farklı ve güzel olacağının sinyallerini veriyordu. İlk gün bu söyleşi dışında W-S-M Emre Pakel, DB Berdan, Celebrand, Guntas, Kiğılı, M.O.F. C Eda Güngör ve Damat koleksiyonlarını sundu.

Yabancı basın şehrimizde

Bu sezon atılan en önemli adımlardan biri yabancı basın ve satın almacıların ağırlanmasına verilen ekstra önem. Güneş Güner’in bu konudaki hassasiyeti bu sezon kendini gösteriyor. Bu sezon çok güzel adımlar atarak çok önemli isimleri şehrimizde ağırlıyoruz. Tiziana Cardini (Vogue Amerika), Serena Castrignano (Vogue İtalya), Triana Alonso (Fashionnetwork.com), Giulia Pacella (Elle İtalya) ve Alessandro Ferrari (Collezioni Uomo) gibi dünyaca ünlü prestijli yayınların yanı sıra Gala Gonzalez, Carlotta Rubaltelli ve Anastasia Fedoseeva gibi influencer ve sokak stili fotoğrafçıları da MBFWI’yi yakından takip ediyorlar.