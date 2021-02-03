Borcunu yapılandıran hastaneden dönmez

1 Şubat itibarıyla SGK prim borçlarının yapılandırması için başvuru sona erdi. Yapılandırma sonrası borç ödenirse borçsuz, ödenmezse borç bulunsa bile sağlık hizmetinden yararlanılır

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçları için yapılandırma başvuruları 1 Şubat’ta sona erdi.

Genel sağlık sigortası prim borcu olan kişilerin borçları SGK tarafından otomatik yapılandırıldı. Yapılandırılmış borçların ödenmesi sonrası sağlık hizmetinden borçsuz yararlanmak mümkün.

Kim GSS’ye dahil?

Ancak geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı sonrası yıl sonuna kadar genel sağlık sigortası prim borcu bulunsa bile sağlık hizmetlerinden yararlanılabilecek. Yapılandırma sonrası borçlar ödenirse borçsuz olarak, ödenmezse borç bulunsa bile sağlık hizmetlerinden yararlanma söz konusu olacak.

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunanların borçları SGK tarafından otomatik olarak yapılandırıldı. Bu kişiler E - Devlet üzerinden borçlarının ödeme günlerini takip edebilirler.

Daha önce hiç gelir testine girmeyen ve bu nedenle adına borç biriken kişiler, 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurur ve hane içi gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunu tespit ettirirlerse prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Dolayısıyla bu kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanır hale gelecekler.

Sigortalı çalışanlarla SGK’dan aylık veya gelir alanlar, yani emekliler ve dul yetim aylığı alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar. Emekliler ve dul yetim aylığı alanlar prim ödemeksizin, çalışanlar ise brüt maaştan kesilen ve işveren tarafından ödenen primler sayesinde sağlık hizmeti alabiliyorlar.

60 günden çok borç varsa...

GSS primini kendileri ödeyen kişilerin ve Bağ-Kur’luların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için SGK’ya 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Bu durumdaki kişiler eğer 60 günden fazla prim borçları olursa sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor. Prim borcunu ödemeyi geciktiren veya muhasebecisi primini geç yatıran Bağ-Kur’lular ile hiçbir sosyal güvencesi olmayıp hane içindeki geliri sınırın üzerinde olduğu için kendi primini ödeyen kişiler 60 günden fazla primlerini ödememişler ise hastane kapısından dönmek durumunda kalabiliyorlar. Cumhurbaşkanı kararı sonrası 2021 yılının sonuna kadar bu durum yaşanmayacak. Ancak borçlar ödenmezse borç birikmesi söz konusu olacak.

Gelir testi şartı var mı?

Sigortalılar, SGK’dan aylık veya gelir alanlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler primleri ödendiği için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Diğer yandan hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için iki yol izlemeleri gerekiyor.

Bu durumdaki kişiler yaşadıkları hanedeki kişi başına düşen gelir 2021 yılı için 1.192,5 TL’nin altındaysa gelir testi yaptırarak bu durumu kayıt altına aldırıp sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Bu durumdaki kişilerin primlerini devlet ödüyor. Dolayısıyla hiçbir sosyal güvencesi olmayan muhtaç durumdaki kişiler prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin 1.192,5 TL’den fazla olan kişiler, 2021 yılı için 107,33 TL aylık prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar.

Bağ-Kur’lunun primi...

SSK ve emekli sandığı mensuplarının, yani işçi ve memurların primleri bu kişilerin işverenleri tarafından SGK’ya ödeniyor. Dolayısıyla bu kişilerin primlerinde aksamalar olmuyor.

Ancak Bağ-Kur’lular kendi primlerini ödüyorlar. Küçük esnaf ve sanatkarın önemli bölümü ay içi sabit masraflarını çıkartıp, zaruri harcamalarını yaptıktan sonra kalan parayla prim ödüyor. Dolayısıyla da prim ödemelerinde gecikme oluyor. Bazen de bu kişilerin muhasebecileri prim ödemelerini geciktirebiliyor. Bu durumlarda da sağlık hizmetlerinden yararlanma noktasında sorunlar yaşanabiliyor.

Bakmakla yükümlü olunanlar kimler?

Sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak ifade edilen kişiler şunlardır;

1 Sigortalının eşi. Eşi çalışan kadın veya erkek hangi yaşta olursa olsun kendisi çalışmasa bile evli olduğu müddetçe eşi üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanabilir.

2 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar.

3 Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı SGK tarafından belirlenen kriterlere göre tespit edilen anne ve babası.

Dolayısıyla sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartların varlığı halinde anne babası da sigortalı üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.