YILBAŞINA BİR KALA SON ‘’DOLUNAY’’

Sevgili Okurlarım,

Bu senenin son yazısına geldik. Umarım herkes iyidir. Bir çok açıdan hepimiz çok zorlandık, kayıplarımız oldu.

Yeni bir yıla giriyoruz, hepimizin yeni seneden bekledikleri, umutları ve güzel dilekleri var. Bu dileklerin gerçekleşmesini canı gönülden temenni ediyorum.

2020 yılının son dolunayı 30 Aralık günü sabah 06.27 de Yengeç burcunda gerçekleşecek. Bu dolunay diğer dolunaylar gibi hayatımızda bazı konularda bitişlere işaret edecektir. Son 2 senedir tutulmalar Oğlak-Yengeç aksında gerçekleşti. 2018 den bu yana yapmak istediklerimizi tamamladığımızı bize gösterecektir. Yengeç burcu ev, aile ve kendi iç dünyamız ile ilgili konuları gündemimize taşıyacaktır. Hayatımızda bu konularda yarım kalmış bir şeyler varsa bunlar bitebilir. Aile olmak ile ilgili kararlar alabiliriz.

Güney Ay düğümü ve Venüs kavuşumu bu Dolunay’ın en önemli vurgusu, bu da bize bu dolunayın kadersel etkileri olacağını gösteriyor. Bu dolunayın en önemli konularından biri, ilişkilerimizde veya gelirler ile ilgili hayallerimizde bazı hayal kırıklıkları yaşamamıza neden olabileceği durumudur. Bazı konuları çok net görüp doğru kararlar vermekte bu süreçte zorlanabiliriz. Hayatımızda geçmişte bıraktığımız kişiler ile ilgili yanılsamalar ve hesaplaşmalar yaşayabiliriz. Bitmesi gereken ve kopma noktasına gelen ilişkiler bitecektir. Duygularımızı dinlemek yerine mantığımız ile hareket etmek bize bu dönemde yardımcı olacaktır.

Başta Oğlak ve Yengeç burçları , sırasıyla Terazi ve Koç burçları son iki sene tutulmalardan çok yoruldular. Artık derin bir nefes alabilirler.

Burçların bu Dolunay da nasıl etkiler alacağına bir göz atalım.

Yükselen Koç ve Koç burçları

Sevgili Koçlar, bu dolunayda ev, emlak, arsa alım, satım konuları gündeminizde olabilir. Ev değişikliği, dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Ev ve aile konularında duygusal anlamda daha birbirinizi anlayıp destek olabileceğiniz bir dönem sizler için. Maddi olarak beklemediğiniz bir anda ebeveynlerden veya aile büyüklerinden bir destek gelebilir. İkili ilişkilerde daha gerçekçi olmak gerekiyor bu dönemde. Aklınızı karıştıran bazı durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz.

Yükselen Boğa ve Boğa burçları

Sevgili Boğalar, bu dolunay da gündeminizde kardeş, kuzen, yakın akrabalar, komşular ile ilişkiler gündeminizde olabilir. Kısa seyahatler, yeni eğitimler söz konusu olabilir. Eşiniz veya ortağınız ile olan işlerinizden elde ettiğiniz ortak gelirlerde bazı öngöremediğiniz sıkıntı ve kayıplar oluşabilir. Kredi çekme veya borç alma, borç verme konularında dikkatli adımlar atmalısınız. Fazla riskli hareketlerden kaçınmalı, adımlarınızı daha temkinli atmalısınız.

Yükselen İkizler ve İkizler burçları

Sevgili İkizler, bu Dolunay da maddi gelirlerinize yatırım ve harcamalarınız konusunda duygusal davranmamalısınız. İş ve kariyer konularında adım atarken çok dikkatli düşünüp değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu dönem de özel hayatınız ile ilgili de bazı yanılgılar yaşayabilirsiniz.

Sağlığınıza dikkat edip, tedbiri elden bırakmayın. Her konuda dikkatli davranmanız gereken bir dönemden geçeceksiniz.

Yükselen Yengeç ve Yengeç burçları

Sevgili Yengeçler, bu Dolunay da en çok etkiyi sizler alacaksınız. Sağlığınıza ve hijyene çok dikkat etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde fazla duygusal davranabilirsiniz.

Kendiniz ve fiziğiniz ile ilgili değişim kararı alabilirsiniz.

Yükselen Aslan ve Aslan burçları

Sevgili Aslanlar, bu Dolunay da bilinçaltınız ile ilgili konular, spiritüel öğretilere merakınız ve ilginiz artabilir. Sizden saklanan ve arkanızdan dönen bazı entrikaları fark edebilirsiniz.

Gizli düşmanlarınız bu dönemde deşifre olabilir.

Sağlık konusunda tedbiri elden bırakmayın.

Yükselen Başak ve Başak Burçları

Sevgili Başaklar, bu Dolunay da gündeminiz de sosyal çevre, arkadaş çevresi, dernek ve topluluklar ile ilgili sürpriz gelişmeler olacak. Ev ve aile ilişkilerinize de gerekli özeni göstermelisiniz.

Bazı istemediğiniz tartışmalar ve yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.

Yükselen Akrep ve Akrep burçları

Sevgili Akrepler, bu Dolunay da, üniversite, yüksek eğitim konuları gündeme gelecektir. Yurtdışı bağlantılı eğitim veya iş anlaşmalarınız olabilir. Devam etmekte olan hukuki bir süreciniz varsa o da neticelenebilir bu süreçte.

Yükselen Yay ve Yay burçları

Sevgili Yaylar, bu Dolunay da gündeminiz de kredi borçları, vergiler, harcamalar canınızı sıkabilir.

Sağlık sorunları çıkmaması için dikkatli davranmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz.

Yükselen Oğlak ve Oğlak burçları,

Sevgili Oğlaklar, bu Dolunay da en çok etkiyi Yengeç burcu ve siz alacaksınız. Gündeminizde, size hizmet etmeyen ilişkiler, evlilikler olabilir. Çok hassas bir dönemden geçiyorsunuz. Bazı farkında olmadığınız konular hakkında farkındalığınız artıp olaylara farklı bir perspektiften bakabilirsiniz. Bazı bitiş ve yeni başlangıçlar yapacağınız bir dönem olacak sizler için.

Bazı iş ortaklıklarında da anlaşmazlıklar ve bitişler söz konusu olacaktır.

Yükselen Kova ve Kova burçları,

Sevgili Kovalar, bu Dolunay da gündeminiz de yanınızda çalışanlarla ilgili konular da dikkatli olmalısınız. Bu kişilerle tartışmalar veya bazı problemler yaşamanız mümkün. Maddi konularda daha dikkatli adım atmalısınız.

Sağlık konusunda dikkatli olup, tedbiri elden bırakmayın.

Yükselen Balık ve Balık burçları,

Sevgili Balıklar, bu Dolunay da aşk hayatınız da yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Zaten süregelen bir ilişkisi olanlar bunu daha üst bir noktaya taşıyabilirler. Çocukları olanlar, çocukları ile birlikte güzel vakit geçirebilirler.

Pandemiyi çok yoğun yaşadığımız 2020 yılının Yengeç Dolunayı ile sahneyi kapatması gerçekten çok büyük bir planın bir parçası olduğumuzu bize göstermektedir. Yengeç burcu ev ve aile konularını temsil eden bir burçtur. Bu sene hepimiz hiç olmadığımız kadar ailemiz ile vakit geçirip bir arada olduk. Bazılarımız alması gereken dersleri aldı, bazılarımız alamadı. Hayatın provası da tekrarı da yok. Ölümün bize ne kadar yakın olduğunu hepimiz içimizde, kayıplarımızla kalbimizde hissettik. Değişim ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunu hissettik. Küçük resmi bırakıp artık büyük resimden hayata bakmamız gerektiğini umarım anlamışızdır. Biz anlamamaya devam edip üzerinde yaşadığımız Dünya yı ve imkanlarını bu kadar acımasız kullanmaya devam edersek çocuklarımızın yaşadığı dünya bizimkinden çok farklı ola

Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır. Yeni yılda 2021 yılının burç yorumlarıyla seneye giriş yapacağım. Hepinizin yeni yıl dilekleri ve duaları kabul olsun. 2021 yılı ülkemize ve dünyamıza barış ve mutluluk getirsin.

Cevher Soydan

Karma Astrolog