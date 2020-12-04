Tutulanlar, tutulmayanlara anlatsın...

Merhaba Sevgili Okuyucularım, umarım hepinizin sağlığı iyidir, hastalığa yakalanmış olanlara acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde de tedbiri elden bırakmayalım, alınan önlemleri ciddiye almamız gereken bir süreçten geçiyoruz. İkizler burcunda meydana gelen ay tutulması da Türkiye’nin on ikinci evinde yani sağlık, hastane alanında gerçekleşti. İkizler burcu, vücudumuzda boğaz bölgesini de işaret eder. Bu tutulma özetle bu hastalığın yayılmasını ve hastanelerin bu günlerde yoğun olacağına da işaret etmişti.

Aralık ayı gökyüzü yine çok hareketli, tutulmalar, kavuşumlar, sanki gökyüzünde bir tiyatro oyunu sergileniyor. Gezegenlerin her biri bir karakteri canlandırıyor. Güneş ve Ay başrolde bu oyunda. Kaderimiz ile ilgili olaylar hep Ay ve Güneş tutulmalarında tetikleniyor. Bu tutulmalar hayatımızda artık vakti dolmuş ilişki ve konuları hayatımızdan çıkarırken, hayatımızda yeni adımlara, yeni konulara yer açıyor. Biz insanoğluna da bu olaylara şahitlik etmek düşüyor. Ay tutulmasını birkaç gün önce geride bıraktık, ama bu tutulma duygularımızla alakalı olduğu için, içimizde ki yankıları devam edecek.

GÜNEŞ 22 KASIM DA YAY BURCUNA GEÇİŞ YAPTI

22 Kasım-22 Aralık arası Güneş Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Sevgili Yay Burçları’nın doğum günlerini kutlarım.

NEPTÜN 29 KASIM DA RETRO HAREKETİNİ BİTİRİYOR

Yirmi dokuz Kasım’da Neptün retro hareketini sonlandırıp, düz harekete geçiyor. Neptün hayallerimiz, yaratıcılık hissimiz, ilham kaynağımız ve şu anda balık burcunda seyrine devam ediyor. Neptün balık burcunda ve retro harekette iken, bazı gerçekleşmeyecek hayaller ve umutlara kapılmış olabiliriz. Zihnimizde doğru ve yanlışı biraz puslu görebilir, doğruyu yanlışı ayırt edemeyiz. Otuz Kasım itibari ile Neptün düz harekete geçecek, doğruyu yanlışı daha net algılayabileceğiz. Bunun yanı sıra eğer bizi kandırıp, zarar vermek isteyenler varsa bunu açıkça görebileceğiz.

1 ARALIK MERKÜR YAY BURCUNA GEÇİYOR

Merkür bizim aklımız ve iletişim şeklimizi anlatır. Yay burcu felsefeyi, dini inançları, hak, hukuk ve adaleti temsil eder. Merkür’ün Yay burcunda seyahati sırasında doğruyu ve hakkı arayışımız artacaktır. Ancak bunu yaparken Yay burcunun olumsuz özelliği olan fanatik davranışlardan da kaçınmalıyız. Merkür Yay burcunda iken arkadaş sohbetleri, felsefe, yüksek eğitim öğretim konuları, seyahatler, yurtdışı konuları, yabancı dil öğrenme isteği, uluslararası ticaret, mahkeme ve adalet konuları gündemimiz de olur.

Ancak 10 Aralık tarihinde Merkür ve Neptün’ün olumsuz açısı mevcut. Bu da bize yaşayabileceğimiz hayal kırıklıklarını işaret ediyor, önemli işlerimiz varsa bu tarihe denk getirmemekte fayda olabilir.

15 ARALIK VENÜS YAY BURCUNA GEÇİYOR

Venüs bizim sevgi dilimizdir. Venüs ikili ilişkileri, evlilik, flört ilişkilerini, eğlenceyi ve maddi gelirlerimizi simgeler. Venüs’ün su grubu Akrep burcundan ateş elementi gruba geçiş yapması bu konularda daha tutkulu, coşkulu ve enerjimizin yükseleceğine işaret eder. Yay burcu özgürlüğüne düşkün bir burç olduğundan bu dönemde ilişkilerde karşı tarafı kısıtlamamaya özen göstermek gerekmektedir. Bu dönemde tutamayacağımız sözler vermemeliyiz. Harcamalar konusunda da abartıdan kaçınmalıyız. Bu günlerde, adalet, yabancı diller, yeni kurs, eğitimler konusunda atılımlar yapabiliriz.

14 ARALIK YAY BURCUN DA GÜNEŞ TUTULMASI

Güneş tutulmalarının etkileri çok güçlüdür dünyaya çok yakın gerçekleşirler. Güneş ve Ay tutulma anında aynı burçta olduğu için o burcun özellikleri daha fazla vurgulanır. Bu tutulmanın etkisi birkaç ay önce başladı ve bu tutulmayı takip eden iki yıl boyunca etkilerini hissedebiliriz. Güneş tutulmaları hayatımız da yapmak istediğimiz değişiklikler için bize hareket enerjisi verir. Bu Yay burcunda gerçekleşecek olan tutulma aynı zamanda Güney Ay düğümü ile de kavuşumda, bu da bize bildiğimiz konular ile ilgili sınanmadan geçeceğimize işaret ediyor. Özetle bu tutulma bize, adalet konusunda bildiklerimizi deneyimleme, adil olma, adaletsizlik varsa müdahale etme konularında değişim ve dönüşüm imkanı sağlayacak. Bu bahsettiğim konular bizim dışımızda ve içimizde gerçekleşebilir. Öncelikle kendi içimizde “neyi bilmem lazım “ diye düşünmeliyiz.

Gelin burçlar bu Güneş tutulmasından nasıl etkilenecekler bir göz atalım, önce yükselen burcunuzu sonra güneş burcunuzu okuyun lütfen !!!

Yükselen Koç ve Koç burçları:

Kasım ayının ikinci yarısı itibariyle yakın çevrenizde aniden gelişen birtakım olaylarla ilgili iletişim trafiğiniz artıyor, konu kontrolünüz dışında büyüyebilir ve yakın çevreden daha uzaklara taşınabilir. Veya siz birden kendinizi size hiç de yakın hissetmediğiniz insanlar arasında ve mekanlarda gerçekleşen bir takım olaylara dahil olmuş bulabilirsiniz.

Hayatınızda yeni bir başlangıç yapacağınız noktada olduğunuzu içsel olarak biliyorsunuz, değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz, kadersel olarak evriliyorsunuz. İçiniz kıpır kıpır ve eyleme geçmek için sabırsızlanıyorsunuz. Yeni bir eğitime başlamak, evinizi, yaşadığınız yeri değiştirmek hatta yurtdışına gitmek ya da işinizi uluslararası platforma taşımak, yeni sözleşmeler yapmak, arabanızı değiştirmek planlarınız arasında olabilir. Tüm bu alanlarda atılım yapmak, harekete geçmek için sabırsızlanıyorken elleriniz kollarınız bağlanıyor, beklenmedik engellerle karşılaşıyor, önünüzü göremiyorsunuz. Sizin için beklemek ve sakin kalmak kolay değil biliyoruz. Ama iki tutulma arasında adeta bir tünelde önümüzü görmeden ilerlediğimiz hissinin hakim olduğu bir dönemdeyiz. Size tavsiyemiz harekete geçmeden önce planınız üzerinde iyice düşünmeniz ve acele karar vermemeniz. Bildiğimiz, gitmeye alışkın olduğumuz eski yol artık işlevini yitirmiş olabilir. Daha hızlı, daha güvenli ve daha içinize sinecek daha kestirme bir yol gözünüzün önünde sizin onu keşfetmenizi bekliyor olabilir. Etik ilkeler doğrultusunda inşa edilmiş ve emek verilmiş, sabır ve alın teriyle beslenmiş girişimler için hak edişlerin dağıtılacağı günler çok yakında.

Yükselen Boğa ve Boğa burçları:

Son zamanlarda kişisel gelirleriniz, kendi öz değerleriniz, maddi mal varlıklarınız alanında yaşamış olduğunuz zorluklar ve belki de sonlanmalar nedeniyle kendinizi biraz umutsuz hissediyor olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde uzun zamandır sürüncemede kalmış, sonuçlanmasını beklediğiniz hukuki davalardan haber alabilir, yeni resmi işlemler başlatabilirsiniz. Belki eşinizle ya da iş ortağınızla olan ortak gelirleriniz gündeme gelebilir, kredi veya borç almayı düşünebilir, vergilerle ilgili çözmeniz gereken hususlar ortaya çıkabilir, miras işlemleri ile ilgilenebilirsiniz. Gelirler alanınızdaki bu dönemdeki karışıklık belki de belirsizlik sizde biraz endişe yaratabilir. Bunun yanında hayatınızda belirli öneme sahip olan başta varsa çocuklarınız, romantik ilişkiler alanınız veya hayattan zevk aldığınız hobi alanlarınıza ayırdığınız bütçe biraz kısıtlanabilir. Bu miktarlardan tasarruf etmekte zorlanmanız biraz kriz yaratabilir. Bu dönemde size tavsiyemiz kredi çekmek, borç almak konularında daha dikkatli davranarak sınırı kendi mevcut kaynaklarınız ölçüsünde kısmanız. Aşk hayatına dikkat, doğru insanla beraber olup olmadığınızı sorgulayabilirsiniz.

Yükselen İkizler ve İkizler burçları:

30 Kasım’daki Ay tutulması burcunuzda gerçekleşmişti. 14 Aralık’taki Güneş tutulmasının etkisini ise karşıt burcunuzdan alacaksınız. Dolayısıyla bu dönemde yaşanan göksel hareketlerden en fazla etkilenen burçlardan birisi sizsiniz. Son dönemde birincil motivasyonlarınızı, dış görünüşünüzü, ilişkilerinizi, evliliğinizi, iş ortaklıklarınızı ciddi bir şekilde sorgulamış ve hatta bunlarla ilgili radikal bir takım kararlar almış olabilirsiniz. Fakat size tavsiyemiz almış olduğunuz bu kararları uygulamaya geçirmek için çok da acele etmemeniz. Son derece kadersel dönüşüm enerjileri barındıran bu dönemde atacağınız her bir adım hayatınızın iş, eş, ev ve sosyal çevreniz de dahil tamamına yansıyacak ve kökten değiştirecek bir başlangıç olacağını biliyor, bu bilinçle endişeleniyor, ne tarafa gideceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Beraber yürümek üzere çıkılmış yollar düşündüğünüzden uzun gelebilir. Karşılıklı verilmiş sözler realiteden uzaklaşmış olabilir. Üst üste binmiş sorumluluklar altından kalkamayacağınızı düşündüğünüz yükler haline gelmiş olabilir. İşte tüm bu hallerde kendinizi seçmek, ruhunuzu ve benliğinizi özgür kılmak seçeneği hep elinizde. Ancak bunu yaparken dikkat etmeniz gereken şey seçeceğiniz yol ve takınacağınız üslup olacaktır. Hayatınızın yeni dönemine başlarken arkanızda kırık dökük kalpler, kapanmamış hesaplar bırakmamanız çok önemli. Bu kitlenmiş görünen mekanizmanın altın anahtarı sabır, irade, nezaket ve etik ilkeler olacaktır.

Yükselen Yengeç ve Yengeç burçları:

Son bir yıldır ilişkileriniz, ortaklı işleriniz alanlarında yaşamış olduğunuz dalgalanmalar henüz durulmuş derken bu sefer de günlük rutinleriniz, çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar belki de evcil hayvanlarınız ile ilgili konularda son iki haftadır aniden gelişen olaylarla mücadele ediyor olabilirsiniz. Bir yandan yeni bir düzen oturtmaya çalışırken diğer yandan da biraz uzaklaşmak, seyahate çıkmak veya size ve ruhunuza iyi gelecek yeni bir eğitime başlamayı da hayal ediyorsunuz. Fakat mevcut durumlar dolayısıyla bu hayallerinizi biraz ertelemeniz gerekecek gibi görünüyor. Bilinçaltınızın aktifleşerek, içinize döndüğünüz ve rüyalarınız oldukça aktif olduğu bir dönem. Size tavsiyemiz, bu dönemin sadece geçici bir durum olduğunu sık sık kendinize hatırlatarak iç dünyanızda kuruntulara yer vermemeniz, meditasyonlarla, nefes egzersizleri ve sağlıklı beslenme ile bedeninizi ve ruhunuzu desteklemeniz, dengede kalmaya özen göstermeniz.

Yükselen Aslan ve Aslan burçları:

Son dönemde işinizi değiştirdiniz belki, yeni bir eğitime başladınız veya sonlandırdınız. Sosyal ilişkileriniz, amaçlarınız, sosyal gruplardaki yeriniz, arkadaşlarınız, geleceğe dönük planlarınız ve hayalleriniz alanında oldukça hareketli günler yaşıyor olabilirsiniz. Planlar yapıyorsunuz ama ne evdekini çarşıya, ne de çarşıdakini eve uyduramıyorsunuz. Belirsizlik ve sis henüz kalkmış değil. Bazı işlevini yitirmiş sosyal gruplardan ayrılıyorsunuz, yerine yeni insanlarla tanıştığınız bir dönem var. Diğer yandan hobileriniz, aşk hayatınız, çocuklarınız, çocuklarınızla ilgili gündeme gelen konular özellikle onların eğitim hayatı, eğer eşinizden ayrılmış iseniz bundan kaynaklı velayet ya da bir türlü çözülemeyen miras ya da paylaşım davaları da söz konusu olabilir bu süreçte. Günlük rutin hayatınızı bu yeni durumlara göre tekrar düzenlemeniz zorunluluğu doğabilir. Sakin olun, siz Aslan’sınız, altından kalkamayacağınız hiçbir zorluk yok önünüzde. Tüm dünya ile birlikte hepimiz değişiyoruz. Güneş kendi evinde sizin evinizde parlayarak size yeni ufuklar açacak yeni yollar aydınlatacak. Sadece biraz sabır ve metanet gerektiriyor. Yeni aşk kapıda.

Yükselen Başak ve Başak burçları:

Son dönemde kariyer alanınızda, işinizde ve toplum önünde üstlendiğiniz rollerle ilgili yaşadığınız beklenmedik gelişmeler evinize, aile yaşantınıza da yansıyabilir. Yeni ev almak veya satmak, evinizi yeniden dekore etmek, bir takım tadilatlara girişmek konularında iletişim trafiğiniz artıyor. Her konuyu en ince detayına kadar planlamadan, kafanızda oturtmadan eyleme geçmeyen siz Başak’lar için bu tür ani gelişmeler biraz endişe verici olabilir. Ancak unutmayın ki sizin her durum için önceden hazırlamış olduğunuz bir B planı mutlaka vardır. Size tavsiyemiz bu B planını devreye sokmadan evvel tekrar dikkatlice üzerinden geçmeniz ve yeni duruma uyarlanabilir olup olmadığından emin olmanız. İkili ilişkileriniz, evliliğiniz, ortaklı işleriniz alanında iletişim dili önemli olacak, anlayıp, dinlemeden harekete geçmemeniz yerinde olabilir. Kariyer alanında önünüzde yeni açılacak yolların farkına varıp fırsatları değerlendirmeniz uzun vadede size avantaj sağlayacaktır.

Yükselen Terazi ve Terazi burçları:

Yabancı ülkelere, uzak yerlere yapacağınız seyahatler beklenmedik bir şekilde ertelenmiş, yabancı ülkelerle yaptığınız işler, ticari anlaşmalar ya tamamen ya da bir süre için askıya alınmış olabilir son dönemde. Öğrenci iseniz eğitiminizi tamamlayarak iş hayatına atılmak için sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz ile ilgili yeni konular gündeme gelebilir ya da eski mevzular tekrar açılabilir. İletişim trafiği artarken dedikodulara, aslı astarı olmayan haberlere dikkat etmenizde fayda var. Günlük rutinleriniz, çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar ile ilgili bu güne dek yapmış olduğunuz fedakarlıklar artık üstünüzde yük oluşturmaya başlamış, sizde son derece gelişmiş olan hak, hukuk ve adalet konularındaki dengeyi bulma çabanız sizi oldukça yormuş hatta artık sağlığınızı etkileme boyutuna gelmiş olabilir. Size tavsiyemiz bu konuda bir girişimde bulunmadan önce sakince düşünmeniz, daha sağlıklı bir karar verebilmek için belki de bir süre o ortamdan uzaklaşmanız. Herkes için uygun ve doğru yolu bulmak sizin genlerinizde var.

Yükselen Akrep ve Akrep burçları:

Geçtiğimiz iki haftalık dönemde sağlığınızla ilgili bir takım sorunlar yaşamış, ameliyat olmuş veya çevrenizdeki kayıplar dolayısıyla biraz sıkıntılı günler geçirmiş olabilirsiniz. Veya vergiler, banka kredileri, nafaka ya da hisseli gelirleriniz ve belki de miras konularında iletişim trafiğiniz artmış, bir takım sonlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Tüm bu ani gelişmeler sizi bir hayli yormuş görünüyor. Bu dönemde hayatınızda bitmiş, işlevini kaybettiği için alanınızdan çıkmış olan bu gibi konularda bir toparlanma, yeniden yapılandırma için yöntemler araştırma ve yeni yollar belirleme enerjisi aktif diyebiliriz. Karar vermeden önce çok dikkatli düşünmeniz yararınıza olacaktır. Mevcut kişisel gelirleriniz, kendi öz değerleriniz, maddi mal varlıklarınızı göz önünde bulundurarak yeni girişimlerde bulunmak, yatırım yapmak yanında çocukların bakımı, günlük rutin hayatın düzene sokulması, belki çocuklar için yeni bir bakıcı işe almak gibi gündelik sorunlar da gündemde olabilir. Bütün bu koşuşturmalar arasında yakın çevrenizden, kardeşlerinizden her ne kadar destek alamayacağınızı düşünseniz de bugüne dek olan sabrınızı, azminizi ve etik değerlere olan hassasiyetinizi takdir edecekler ve size gerek duyduğunuz yardım elini uzatacaklar. Romantik ilişkiler alanındaki gelişmeler yüzünüzü güldürebilir.

Yükselen Yay ve Yay burçları:

Son dönemde ilişkileriniz, eşiniz, evliliğiniz, iş ortaklarınızla ilgili bir takım sorunlarla karşılaşmış ve belki de bu alanlarda bazı sonlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Bu sonlanmalar sadece kendi iç dünyanızda büyüttüğünüz bir konuyu kendi içinizde halletmiş olmanız dahi olabilir. Ya da bir nişanlılık dönemini nikah ile taçlandırmış yeni bir yaşama adım atmış veya rakipleriniz ile karşılaşmış, açık düşmanlarınızla yüzleşmiş de olabilirsiniz. Tüm bu alanlarda yeni bir dönemin başlayacağı, bu konularla ilgili yeni düzenlemeleri planlayacağınız bir on beş gün var önünüzde. Taşınmayı, yeni bir ev almayı, aile hayatınızda yeni düzenlemeler yapmayı düşünüyor fakat mevcut belirsizlikler sebebiyle önünüzü göremiyor olabilirsiniz. İş hayatınız, kariyeriniz ile ilgili, çok da iradi olmayan kadersel bir takım etkiler de var hayatınızda. Bu dönem dış görünüşünüz de dahil olmak üzere tam bir gelişim ve dönüşüm enerjisi içinde olduğunuzu söyleyebiliriz. İletişim trafiğiniz artıyor, bir takım kararlar alıyor, kendinizi daha rahat ve akıcı bir şekilde ifade ederek ortaya koymaya başladığınızı fark ediyorsunuz. Size tavsiyemiz alacağınız kararlar konusunda acele etmemeniz ve öncesinde dikkatlice düşünmeniz. Zira alacağınız bu kararlarda varsa çocuklarınız, onlarla olan ilişkileriniz, belki romantik aşk hayatınız, hobileriniz, hayattan zevk aldığınız alanlardaki mücadelenizde oldukça önemli olacak.

Yükselen Oğlak ve Oğlak burçları:

Son bir yıldır kişiliğiniz, kendinizi ortaya koyma şekliniz, ilişkileriniz konularında çok sınandınız, oldukça çalkantılı bir dönem yaşadınız. Buna ilaveten son bir-iki haftadır da ruh ve beden sağlığınız, günlük rutinleriniz, günlük iş hayatınız, hizmet alanlarınız, yanınızda çalışanlar ve varsa ev hayvanlarınız konusunda ani gelişen durumlar üstüne tuz biber oldu. Oldukça yıprandınız diyebiliriz. Tüm bu yaşananlar dolayısıyla bir süre sosyal hayattan uzaklaşmak, kendi iç dünyanıza çekilmek, enerjinizi kendinizi tanımaya ve iyileştirmeye yöneltmek eğiliminde olabilirsiniz. Spiritüel alanlara ilgi duymaya ve araştırmaya başlayabilir, kişisel ve ruhsal gelişim alanında merakınızın arttığını fark edebilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, yakın akrabalarınız ve belki kuzenleriniz sizin bu içe çekilme durumunuz dolayısıyla endişelenebilirler. Size tavsiyemiz onların bu konudaki uyarılarını çok da kulak arkası etmemeniz ve bu dönem süresince mümkün olduğunca günlük hayattan ve rutinlerinizden uzaklaşmamanız.

Yükselen Kova ve Kova burçları:

Uzun bir süredir içinize çekildiniz, kişisel ve ruhsal gelişim alanlarında çalışmalar, spiritüel alanda çalışmalar yaptınız. Sağlığınızla sınandığınız, en yakınlarınız tarafından belki aldatıldığınızı düşündüğünüz, kırıldığınız ve kendinizi bir nevi içinize kapattığınız bir dönemi geride bırakıyorsunuz. Son iki haftadır çocuklarınızla ilgili konularda ya da aşk hayatınızda bir takım beklenmedik olaylar ya da sonlanmalar da meydana gelmiş her şeyin üstüne tuz biber ekmiş olabilir. Hayattan tat aldığınız sizi mutlu eden konularla, hatta hobilerinizle de ilgili bir takım kısıtlamalarla karşılaşmış olabilirsiniz. Çok bunaldınız, haklısınız. Sizin gibi özgür ruhlu, kendine özgü hayata bakış açısı olan bir burcu kısıtlamak onu kilit altına almak demektir. Önümüzdeki iki hafta boyunca sosyal hayatınız, kulüpler, dernekler, yakın arkadaşlarınızla birlikte bir takım oluşumlar içinde olmayı planlayabilir, bu oluşumu hayalinizi gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Size tavsiyemiz bu konuda karar vermek veya en azından taahhüt altına girmek için acele etmemeniz. Verdiğiniz sözler bir süre sonra sizi maddi açıdan zorlayabilir. Bu konuda kardeşlerinizin, yakın akrabalarınızın veya kuzenlerinizin eğer varsa tavsiye ve uyarılarına kulak vermeniz yerinde olabilir. Bu paraya yakın zamanda sorun yaşadığınız çocuklarınızla ilgili konular, aşk hayatınız için gerek duyabilirsiniz. Hatta belki de o çok zevk aldığınız hobilerinize başka bir yerden tekrar başlayabilirsiniz.

Yükselen Balık ve Balık burçları:

Ne zamandır arkadaşlıklarınız, sosyal çevreniz, geleceğe ilişkin hayalleriniz ve umutlarınızla sınandınız, tüm bu alanlarda çok yol kat edip yeniden bir yapılanma yaşadınız. Gitmesi gerekenler gitti, yerine yenileri geldi. Son iki haftadır da eviniz, aileniz, kökleriniz ile ilgili aniden gelişen bir takım olaylara, belki dedikodulara muhatap oldunuz, iletişim trafiği hiç durmadı. Bir takım sonlanmalar yaşadınız, bu alanlarla ilgili, bir dönem bitti artık yenisi başlıyor, biliyorsunuz içsel olarak. Önümüzdeki hafta yine hemen hemen aynı konular ya da aynı konuların uzantısı şeklinde iş ve kariyer alanınız, sosyal statünüz, itibarınız, işverenleriniz, patronunuz, yaşam amacınız, toplum önünde parladığınız konum ile ilgili hayatınızda yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. İçsel olarak bildikleriniz ve bu güne dek biriktirmiş olduğunuz tecrübeler size gelecek vadediyor. Ancak size tavsiyemiz bu dönemde adımlarınızı çok dikkatli atmanız, yanılmaya çok müsait bir döneme girerken harekete geçmeden iki kere düşünmeniz, anlayıp dinlemeden tartmadan kesin hüküm vermemeniz. Bu dönem geçmiş dönemde yapmış olduğunuz bir iş ile ilgili bir para alabilirsiniz. Bu parayı evinize mi yoksa işinize mi harcamanız gerekiyor ona da karar vermeniz gerekecek.

Bu güneş tutulmasında kendimize ilk sormamız gereken “Neyi Öğrenmeliyim? “ bunu kendi içimizde anlayıp, sindirebilirsek bir adım öteye ilerleyip, bizi tekamüle götürecek konulara geçebiliriz. Yeni bir değer arayışı, uzak akrabalar ile ilgili konular, kanunlar ile ilgili değişikler, basın ve yayın konuları gündem de olacaktır bu süreçte.

Bu tutulmada bilgiyi talep ediyoruz. Eğer kendimize karşı yaptığımız bir haksızlık varsa bunu da değiştirip, kendimiz için vadesi dolmuş ilişki, konu, fedakarlık ne varsa bunları bitirmeliyiz. Mars, Mart ayında Güney ay düğümü ile karşılıklı geldiğinde tezahür edecek ve bu bilgi için girişim başlatacak. Sizin anlayacağınız bu tutulmanın etkilerini 2021 yılında da oldukça net hissedeceğiz.

Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır.. Sağlıkla kalın, lütfen tedbiri elden bırakmayın.

Sevgiler,

Cevher Soydan

Karma Astroloğu