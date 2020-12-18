Sahipkıran beklerken korona 'kıran' geldi

Sevgili okurlarım,



Umarım sağlığınız iyidir, maalesef bir kısmınızın kendisi veya ailesi, arkadaşları hasta olanlar var. Hastalara acil şifalar diliyorum. Son güneş tutulması, Türkiye’nin altıncı evinde gerçekleşti, bu da sağlık konularına işaret ediyor. Bu konularda tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor.

Bu tutulma ile bir önceki yazımda da yazdığım gibi eskimiş ve artık vedalaşmamız gereken ne varsa onu bırakmamız gerekiyor. Neyi gerçekleştirmek istiyorsak o yöne doğru yol almamız gerekiyor. Her yaşın istekleri, beklentileri farklı. Artık bize hizmet etmeyen kişiler, alışkanlıklar, duygular ile vedalaşma vaktidir. Hangi yöne gitmemiz gerekiyorsa yolumuza o yönde devam etmeliyiz.



21 Aralık 2020 en uzun gecedir, ekinoks olarak da bilinir. Bunun yanı sıra bu sene 21 Aralık’ta "sahipkıran" olarak adlandırılan nadir gökyüzü kavuşumlarından biri gerçekleşecek. Astrolojide, Satürn ve Jüpiter in aynı derecede buluşmasına ve hizalanmasına verilen isim olmasının yanı sıra tarih boyunca büyük ve güçlü hükümdarlara da bu sıfat verilmiştir. Tarihe damgasını vuran Cengizhan, Kanuni Sultan Süleyman’ı sayabiliriz.

Hazreti Muhammed ve Atatürk’ün bu kavuşumda doğduğu söylenmektedir. Satürn Jüpiter kavuşumunda doğan kişilerin haritalarında "istikrarlı ve kalıcı büyüme teması"na rastlarız. Jüpiter bu kişilere şans, zenginlik verir, olduğu alanı genişletir, Satürn de kalıcılık, süreklilik ve sorumluluklar verir.

Satürn ve Jüpiter 20 senede bir kavuşuyorlar, en son 2000 yılında Boğa burcunda kavuştular. Boğa burcu toprak elementi bir burçtur. Şimdi 2020 yılındaki kavuşum Kova burcunda gerçekleşecek, bu en son 1405 yılında gerçekleşmişti. Bu iki gezegenin de, uzun yıllardır toprak grubundaki yolculuğundan sonra hava elementi gruba geçmesi, yüzümüzü maddiyattan bilgiye döndürmemizi bize söylüyor. Bildiğimiz ekonomi sistemlerinin değişeceğini, bilgi ve iletişimin, haberleşmenin, bilgiyi yaymanın insan hayatı için daha önemli bir noktaya geleceğini göreceğiz. Kova çağı olarak adlandırılan döneme doğru yol alıyoruz.

Doğum haritasında Satürn gezegeni Oğlak olanlar yani Eylül 1959- Ocak 1962 (arada retro olduğu günler hariç ) doğumlular Şubat 1988- Nisan 1991 doğumlu olanlar bu geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca çok etkilendiler.

Bu Satürn ve Jüpiter'in kovaya geçmesi, doğum haritasında Satürn gezegeni Kova olanlar yani 1991-1994 (arada retro olduğu günler hariç) arası doğumlu olanları bu önümüzdeki 2,5 yıl çok fazla etkileyecek. Ancak Satürn bir döngüyü bitirirken ödülünü de verir bunu unutmayalım.

21 Aralık 2020 de Satürn’ün Oğlak burcundan Kova burcuna geçmesi ile rahat bir nefes alacağız. Ayrıca hak edişimiz varsa ödülümüzü de bekleyebiliriz. Satürn ve Jüpiter’in hava burcuna geçmesi, bizim hayatımızda ne gibi değişikliklere sebep olacak.

Hava elementinin özelliklerinden biri mevsim değişiklikleridir. Bu mevsim değişikliklerinin sonucu tarım konusuna olumsuz da yansıyabilir.

Hava grubu meslekler yükselişe geçecek; dijital medya, iletişim ve bilgi teknolojileri.

Bilgi ve eğitim, teknoloji, uzay konuları çok önem kazanacak.



Şimdi de bu kavuşumda, burçlara bir göz atalım; bu yorumlar 21 Aralık 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri için geçerli olacaktır.

Burçları okurken önce yükselen, sonra güneş burcunuzu okumanız gerekmektedir.



Koç ve Yükselen Koçlar



Sevgili Koçlar, hayaller, idealler, arkadaş çevreniz, sosyal gruplar, dernekler ile ilgili adım atmak isteseniz de şu anda ani kararlar vermek için acele ile hareket ederseniz yanlış karar alma ihtimaliniz olabilir. İş hayatınız ile ilgili iş değişikliği, görev değişikliği gündeme gelebilir, bunu da etraflıca düşünmekte fayda var.

Yurt dışı ile iş, eğitim konuları gündeme gelebilir. Hukuksal olaylar veya önceden devam eden hukuki süreçler olabilir. Duygularınız ve hayallerinizi gerçekleştirmek için bilinçaltınızla mücadele etmek zorunda hissedebilirsiniz.



Boğa ve Yükselen Boğalar



Sevgili Boğalar, iş ve kariyer konularında değişiklik veya farklı fikirleriniz varsa bu dönemde gerçekleştirebilirsiniz. Ortaklı gelirlerinizin hak edişleri ile ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz.

Borç verme veya borç alma, kredi çekme konularında dikkatli olmalı ve enine boyuna değerlendirmelisiniz.

Kendinize çizdiğiniz yolda ve iletişim konularında desteklenebilirsiniz bu günlerde. Duygularınız ve hayallerinizi gerçekleştirmek için mücadele vermeniz gereken bir dönemdesiniz, kendinizle yüzleşebilirsiniz.



İkizler ve Yükselen İkizler



Sevgili İkizler, yurt dışı, yurt dışı eğitim, öğretim ve iş bağlantıları gündeminizde olabilir. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Hukuksal davalar, sözleşmeler, ortaklıklar ile ilgili gelişmeler olabilir. Evlilik veya ilişki anlamında beraberliklerde başlangıç veya bitişler gündeme gelebilir.



Yengeç ve Yükselen Yengeçler



Sevgili Yengeçler, sağlık konularında çok dikkatli ve ihtiyatlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Rutin yaptırmanız gereken kontrollerinizi aksatmamanızı tavsiye ederim. Kredi çekmek, ortak gelirler konusu ve miras konularında dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Kariyeriniz ile ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Gelirleriniz de artış olabilir. Riskli yatırımlardan uzak durmalısınız.

Aşk hayatınızda hareketlilik başlayacak bu dönemde.



Aslan ve Yükselen Aslanlar



Sevgili Aslanlar, bu dönemde hayatınızda yeni ilişkiler veya ortaklıklar başlayabilir. Zamanını doldurmuş ve sizi mutsuz eden iş ortaklığı veya evlilik varsa bunlar da sonlanabilir. İlişkilerinizde daha eşit davranmaya çalışmanız sizin için daha yararlı olabilir. Bu dönemde çocuk sahibi olma kararı alabilirsiniz. Ayrıca yeni hobiler edinmek için de oldukça uygun bir döneme gireceksiniz.



Başak ve Yükselen Başaklar



Sevgili Başaklar, günlük rutin işleriniz, yanınızda çalışanlar ve evcil hayvanlarınız ile ilgili gelişmelerin yaşanabileceği bir döneme giriyorsunuz. Evinizin dekorasyonunda değişiklikler yapabilir veya eksikliklerini giderebilirsiniz. Ev veya şehir değişikliği yapmayı da düşünüyor olabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. İş değişikliği veya pozisyon değişikliği yapma kararı alabilirsiniz.



Terazi ve Yükselen Teraziler



Sevgili Teraziler, işinizde oldukça şanslı bir dönemden geçiyorsunuz. Bu dönemde yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarabilirsiniz. Aşk ve iş ilişkilerinde yeni fırsatlar ve anlaşmalar önünüze gelebilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de güzel fırsatlar olacaktır. Borsa, şans oyunları gibi riskli konularda yatırım için uygun zaman olmadığından, bu konuları bir süre bekletmenizde yarar var.



Akrep ve Yükselen Akrepler



Sevgili Akrepler, bu dönemde aile ilişkileri ön planda olabilir sizler için. Emlak konuları, ev ve arsa planları gündeminizde yer alabilir. Şehir, ülke değiştirme konusunda planlar yapabilir ve uygulamaya koyabilirsiniz bu dönemde. Aileniz ile ilgili sorumluluklarınız artabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz ve günlük aktivitelerinizi de ihmal etmemelisiniz. Yanınızda çalışanlarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz.



Yay ve Yükselen Yaylar



Sevgili Yaylar, yakın çevrenizden destek göreceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kardeşleriniz de sizin yanınızda, size destek olacaklar. Bu dönemde yeni ilgi alanlarınız oluşabilir ve yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Yakın yerlere seyahatler yapmak için güzel fırsatlar sizleri bekliyor. Sosyal çevrenizle iletişiminizin artacağı bir zaman olacak sizin için. Ayrıca yine bu dönemde arkadaş çevreniz genişleyebilir. Yeni aşk ilişkilerinin başlaması için doğru zaman olabilir.



Oğlak ve Yükselen Oğlaklar



Sevgili Oğlaklar, iş konusunda oldukça şanslı bir döneme giriyorsunuz. Bu dönemde maddi kazanımlar sağlayacağınız fırsatlar elde edebilirsiniz. Harcamalarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Bu dönem sizin ilham ve yaratıcılık konusunda şanslı olacağınız bir dönem.

Uzun süreli ilişki yaşayan veya evli olan oğlaklar için zor bir dönemden geçebileceklerini belirtmekte fayda var.



Kova ve Yükselen Kovalar



Sevgili Kovalar, büyük fırsatların ve sorumlulukların önünüze geleceği günler başlıyor sizin için. İşiniz ve imkanlarınız büyürken kontrolü elden bırakmamanız yararınıza olacaktır. Çok enerjik olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu dönemde kilo almaya yatkın olabilirsiniz, tedbiri elden bırakmayın. İletişim ve eğitim konularında destek göreceğiniz bir dönem sizi bekliyor.



Balık ve Yükselen Balıklar



Sevgili Balıklar, spiritüel bilgilere merakınız oldukça artıyor bu dönemde. Sezgilerinizin güçlü olacağı günler yaşayacaksınız. Kendi iç dünyanıza dönecek ve kendinizle baş başa kalacaksınız. Bu dönemde his ve sezgilerinizi değerlendirebileceğiniz konulara yönelebilirsiniz. Arkadaş çevrenizde birtakım değişiklikler olabilir bu dönemde. Yardım kuruluşlarına ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapmak için çok iyi bir zaman ve sizin de bu konuya ihtiyacınız artabilir.



Hem Satürn hem de Jüpiter Oğlak burcuna geçti, bizlerin üstündeki o ağır enerji artık dağılacak. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır. Sağlıkla kalın, lütfen tedbiri elden bırakmayın.



Sevgiler,



Cevher Soydan

Karma Astroloğu