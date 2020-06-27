‘Hastalık yoktur, hasta vardır’

Geçenlerde işyerinde muayene ettiğim bir hastam sindirim şikâyetleriyle geldi. Birçok hekime gitmiş, endoskopiler, kolonoskopiler, derin tahliller yaptırmış, birçok ilaç kullanmış gene de şikayetlerinden kurtulamamış. Uzun bir sohbetten sonra çok stresli ve hata kaldırmayan bir bölümde çalıştığını farkettim. İşinde çok başarılı olmasına rağmen bir hatayla her şeyini kaybetme korkusu yaşadığını hissettim. Sindirim kanalı sinir ağının çok olduğu bir yerdir ve duygusal değişikliklerden çok etkilenir, kişinin gerginlik derecesine göre verdiği cevap değişir. Bu şikayetlerin büyük kısmının ‘’organik değil, stres kaynaklı’’ olduğunu fark ettim. Basit bir ilaç başladık. Birkaç gün içinde tüm şikayetlerinin geçtiğini sevinçle bizimle paylaştı.

Cerrahpaşa’ da öğrenci iken Prof. Dr. Veli Yedigöz hocam, “çocuklar her zaman için hastalarınızın gözlerine bakın, daha çok şey anlatır” derdi. Hekimlik hastanın söylediklerinden çok aslında anlatmak istediği alt metinleri okumaktır. Birçok hastalığın teşhisini hasta daha kapıdan girerken gözlerinden, mimiklerinden, duruşundan, hareketlerinden koyarız.

İşyerlerinde sağlık yönetimi

İnsan biyo-psiko-sosyal bir varlıktır. Yani insan sağlığı deyince akla sadece biyolojik olarak hastalıklar gelmemeli. İnsan sağlığını biyolojik hastalıklardan daha fazla etkileyen unsurlar psikolojik ve sosyal unsurlardır. Halının altına süpürülen psikolojik sorunlar yıllar içinde fiziksel hastalıklar şeklinde karşımıza çıkar. Yoğun çalışma hayatında çoğu zaman ötelenen bu psiko-sosyal sorunlar kişinin hem iş hayatını hem sosyal hayatını olumsuz etkiler.

Çalışma Bakanlığının çalışan sayılarına göre işyerlerinde İşyeri Hekimlerinin bulunmasını zorunlu hale getirmesinden bu yana çalışan sağlığında ciddi oranda düzelmeler görüldü. Çalışanların sağlık sorunlarını iş verimini düşürmeden, zaman kaybetmeden çözebilmeleri için fırsat yaratıldı.

İşyeri hekimlerinin uzun süre aynı kişilerin hastalıklarıyla ilgilenmesi, aynı işyerinde vakit geçirmesi onların yaşadıkları her türlü biyolojik, psikolojik ve sosyal etkene hakim olmasına katkı sağladı. Sorunların çözülmesi adına işverenlerle çalışanlar arasında sempatik bir köprü kurulmuş oldu.

Şüphesiz bu köprünün başarılı bir şekilde kurulması için İşyeri Hekimlerinin Sağlık Organizasyonlarının yönetiminde daha etkin olması, sağlık alanıyla ilgili yetkilerini baskı ve etki altında kalmadan uygulayabilmesi, işverene gerektiğinde ulaşabilecek durumda olması, işveren tarafından desteklenmesi başarı sağlanmasında kilit rol oynayacaktır.

İşyerlerinde korona mücadelesi

Korona Salgın sürecinde de iş hayatının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için işyerlerindeki sağlık organizasyonlarının kriz yönetiminde aktif rol alması gerekmektedir. Bu sürecin kısa süre içinde hayatımızdan çıkmayacağı aşikardır. Tüm birimlerin sağlık organizasyonunun talimatlarıyla ortak hareket etmesi gerekir. Çalışanların mümkün olduğunca evden çalışma düzeninde kalmaları, gerekmedikçe işyerlerine gelmemeleri, yakın sosyal temaslardan kaçınmaları önemlidir.

Şüpheli durumlarda temas takibi yapılması, kayıtlar tutulması, Sağlık Bakanlığının ve yönetimin haberdar edilmesi, kriz yönetimlerinde hızlı aksiyon alınabilmesi, doğru ve etkili kararlar verilebilmesi için sağlık profesyonelleri süreci yönetmelidir. Sağlık organizasyonlarının güçlü ve etkin tutulması iş hayatının devamlılığında başarının teminatıdır.