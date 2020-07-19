Korona tatilleri başlasın

Yıllardır Antalya bölgesinde otellerin sağlık organizasyonlarını yöneten Turizm Hekimi arkadaşım Dr. Gökhan Metin ‘le görüştüm. Antalya bölgesinde hizmet veren tüm otellerin korona virüse karşı ciddi önlemler aldığını öğrendim. İşi daha en başından sıkı tutmuşlar. Havaalanında termal kameralarla yolcu giriş çıkışlarında ateş takibi yapılıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ‘ün desteğiyle 20 sağlık çalışanıyla 7/24 hizmet veren günlük 400-500 kişiye PCR test hizmeti verebilen Halk Sağlığı Laboratuvarı havaalanında devreye alınmış. Şüpheli vakalara anında test yapılıyor.

Dr. Gökhan Metin’in aldığım bilgilere göre otellerde önlemler üst düzey tutulmuş. Misafir kapasiteleri yarıya indirilmiş. Restoranlarda açık büfeler kapatılmış, tek kullanımlık çatal, bıçak, baharat düzenine geçilmiş. Tüm masaların, şezlongların Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına göre mesafeleri açılmış. Temizlik personel sayıları artırılmış, hijyen eğitimleri düzenli aralıklarla verilmeye başlanmış. Otel girişlerinde ateş kontrolleri yapılmaya başlanmış. Otellerde hizmet veren turizm hekimleri teyakkuz haline geçmiş en ufak bir semptomu olan kişiyi takibe alarak kontrollü bir şekilde hastaneye transferleri planlanmış.

Bu şartlar altında gönül rahatlığıyla yerli ve yabancı turistlerin tatillerini yapabileceğini özellikle vurgulayan Dr. Metin turizm sektöründe çalışanların zor günler geçirdiğini, özellikle Avrupa ülkelerinde Türkiye’ye tatile gelmek konusunda çok talep olduğunu fakat Avrupa ülkelerindeki siyasi otoritelerin engel olduklarını belirtti. Turizm cenneti olan ülkemizin her arenada tanıtımını yapmayı gündeme getirmeyi görev bilerek bizlerde buradan vurgulamak istedik.



Neden maske takalım?





1 - Eşlerinden çocuklarından aylardır uzak kalan sağlık çalışanlarımızın hatırı için



2 - Sevdiklerimize daha erken sarılabilmek için



3 - Doyasıya arkadaşlarımızla selfie çekilebilmek için



4 - Çocuklarımızı eğitim hayatından daha fazla uzak tutmamak için



5 - İşlerimize geri dönebilmek için



Maskeyle ne yapılmaz?



1 - Çene altına takılmaz



2 - Kafa üstüne takılmaz



3 - Çanta gibi kola takılmaz



4 - Arka cebe koyulmaz



5 - Aynı maskeyle gün bitmez



Korona ülkemizde ne zaman biter?



1 - Bir düğünü halay çekmeden tamamlayabilirsek



2 - Gelin ve damadı sulu sulu öpmeyi kafasına koymuş yakınlarından koruyabilirsek

3 - El yıkamayı takıntıya dönüştürebilirsek



4 - Tokalaşmayı hayatımızdan çıkartabilirsek



5 - Bayramlarda el öptürme geleneğini kaldırabilirsek

6 - Sarılıp öpüşmeden de sevgimizi göstermeyi öğrenebilirsek

7 - İş arkadaşımızla görüşürken masasının dibine girmeden konuşmayı öğrenirsek

8 - Sosyal mesafeyi gözetmeden dedikodu yapmanın cazibesinden kurtulabilirsek



9 - Kalabalık özçekim yapmayı bırakabilirsek10Her sokağa çıkma yasağı söylentisinde ekmek fırınlarında kuyruk yapmazsak