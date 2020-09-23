‘Bir seçimlik parti değil’

Kuruluş çalışmaları pandemi sürecine denk gelen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gelecek Partisi’nin neden kurulduğunu “Siyasi parti boşlukta kurulmaz” diyerek anlatmaya başlayan Davutoğlu, “Birisi niye parti kuruluyor diye soruyorsa ya Türkiye’yi ya da dünyayı görmüyor demektir” dedi.

‘Kurumsallaşacağız’

Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda değişikliğin çalışıldığı, seçim barajı ve milletvekili transferiyle grup kurmanın önüne geçilmesine ilişkin tartışmaların yeni partilerin kuruluşuyla ilişkilendirildiği bir dönemde Ahmet Davutoğlu partisinin teşkilatlanma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. 70 ilde örgütlendiklerini ve bir ay içerisinde sayının 81’e ulaşacağını belirten Davutoğlu, şimdiye kadar 31 il ve 250 ilçede kongrelerini tamamladıklarını söyledi. Ekim sonu, kasım başında partinin büyük kongresini yapmaya hazırlandıklarını vurgulayan Genel Başkan, “Bugün Türkiye’de bir Gelecek Partisi realitesi vardır. Bir sene sonra başat partilerden biri, seçimlerde ise iktidara aday olacağız. Gelecek Partisi geçici bir heves değil, bir seçimlik bir parti değil. Nesiller boyu sürecek, kurumsallaşmış bir parti göreceksiniz” ifadesini kullandı.

‘Temel aşamasındayız’

Yeni kurulan partilere ve Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderlerine her fırsatta yöneltilen ittifak sorusu Davutoğlu’na da soruldu. “Siyaset mimari bir sanattır. İşe çatısını çatarak başlamazsınız. Biz daha temel aşamasındayız. Şimdiden ittifak konuşmayı doğru bulmam” diyen Davutoğlu, toplantı boyunca bir kaç kez “tek başına iktidar” vurgusu yaptı. “Biz tek başımıza iktidara gelmek için bir parti kurduk” dedi ancak ittifakın siyasi gerçekliklerin yönlendirmesi halinde, konjonktüre göre değerlendirilmesi gerektiğini de not düştü.

Davutoğlu ayrıca, AK Parti’de siyaset yaptığı döneme atıf yaparak, o zaman da “ittifakların partilerin doğasını bozduğunu” söylediğini vurguladı ve “Siyaseti önce kendi doğasına döndürmek lazım” ifadesini kullandı.

‘Doğuda ikinci partiyiz’

Davutoğlu’nun tek başına iktidar vurgusu üzerine yöneltilen sorulardan biri, partisinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıydı. Bu konuda çok temkinli konuşmaya çalıştı ve kelimeleri deyim yerindeyse tek tek seçti. Gelecek Partisi’nin kendi cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi ama bir kaç kez de “Bu parti bir kişinin cumhurbaşkanı olması için kurulmadı” dedi.

Davutoğlu’na tek başına iktidar iddiasını hatırlatarak, kamuoyuna yansıyan bazı anketlerdeki sonucun bu iddiayı destekler nitelikte olmadığını, kendilerinin yaptırdığı anketlerdeki sonucu, parti politikası ve söyleminin anketlere göre belirlenip belirlenmediğini sordum. Politika ve söylem için ankete başvurduklarını kaydeden Davutoğlu, toplum sorunlarıyla ilgili anketlerin güvenilir olduğunu ancak “bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtın hem pandemi hem de seçim atmosferine girilmemiş olması nedeniyle güvenilir olmadığını söyledi.

Ancak kendi yaptırdıkları anketlerdeki oranın daha yüksek olduğunu belirtti. Dikkat çekici olan ise doğuda yapılan anketlerde partisinin ikinci parti olarak gözüktüğünü söylemesiydi.