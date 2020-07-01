KARANTİNA KİLOLARINI VERİRKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Bu bahar ve yaz hiç hayal ettiğiniz gibi olmadı biliyorum, hepimiz için öyle oldu. Spor salonları kapandı, izolasyonda evlerimizde aylarca hareketlerimiz kısıtlandı, psikolojimiz zaman zaman zorlandı, duygusal yeme atakları belki de hayatımızda ilk defa bu kadar yoğun şekilde kendisini hissettirdi. Kısacası, Kovid-19 pandemisi sedanter bir döneme sebep oldu. Peki, telafi etmek isterken neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Gelin birlikte inceleyelim.

Hızlı kilo vermek için sağlığınızdan olmayın

Her zaman söylüyorum, biliyorsunuz, hızlı kilo vermek başarı göstergesi olmuyor. Hızlı kilo vermek için yapılan sağlıksız ve kişiye özel olmayan diyet programları maalesef kısa süreli oluyor. Üstelik popüler diyetler, düşük kalorili beslenme programları, size özel programlanmadığında yağ değil, kas ve su kaybına sebep oluyor. 1 g kas kaybettiğinizde yaklaşık 2.7 g su kaybediyorsunuz ve böylece hızla zayıfladığınızı sanıyorsunuz. Bunu anlamak için en kolay yol aynaya bakmaktır. Eğer tartıda kilo vermenize rağmen yüzünüz, kollarınız inceliyor ve yağ deposu olan karın, kalça bölgesi incelmiyorsa siz yağ kaybetmiyorsunuz ve doğru zayıflamıyorsunuz demektir. Kısa vadede başarılı gibi görünseniz de aslında uzun vadede metabolizmanız için kötülük yapmış oluyorsunuz.

Bazal metabolizma hızı nedir?

Bazal metabolizma hızı vücudunuzun istirahat halindeyken harcadığı enerji miktarıdır. Yani gün içinde hiç enerji harcamasanız bile vücudunuzun ve organlarınızın sağlıklı bir şekilde çalışması için belirli bir enerjiye ihtiyacı vardır. Bazal metabolizma her kişide farklıdır, kişinin genetik yapısına, yaşına, boyuna, hormonlarına, vücut yapısına, daha önceki egzersiz ve diyet tecrübelerine göre değişebilir.

Su içsem yarıyor

Çok fazla bir şey yememenize rağmen kilo alıyorsanız ve “Su içsem yarıyor sendromu” yaşıyorsanız, sebebi metabolizma hızınız yavaşlamış olabilir. İşte bunun en büyük sebeplerinden biri de hızlı kilo kaybını vadeden düşük kalorili diyetler. Eğer bazal metabolizma hızının altında çok düşük kalorili diyetler yapıyorsanız, maalesef vücudunuz kendisini buna alıştırmak için hızını daha da aşağıya çeker. Ayrıca bu diyetler kas kaybına yol açtığı için de yine metabolizma hızınızın yavaşlamasına sebep olur. Daha sonra normal beslenme düzenine geçtiğinizde, vücut yediklerinizi eskisi gibi yakamaz ve yağ olarak depolama eğiliminde olur.

Ne yapabilirsiniz?

Kolay kilo verebilmek veya kilonuzu koruyabilmek için 10 öneri:

Kahvaltıyı ihmal etmeyin

Ara öğünlerde kuru meyve ve yağlı tohum ikilisini deneyin

Mevsiminde taze sebze ve meyveler alın

Yemeğe salatayla başlayın

Egzersize vakit ayırın

Yediklerinizi yazın

Yeterli sıvı alın

Yemek öncesinde ve yemek sırasında su içmeyi unutmayın

Yemeklerinizi yerken yavaşlayın ve iyice çiğneyin

Yüksek kalorili besinleri birileriyle paylaşmayı deneyin

Serinleten ve hafifleten soğuk yaz çorbası

200 gram yoğurt

1 su bardağı soğuk su

1 yemek kaşığı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı haşlanmış buğday

1 adet küp doğranmış salatalık

¼ demet dereotu

Az tuz

Yapılışı: Bütün malzemeleri karıştırın, dilerseniz sarımsak da ilave ederek tüketebilirsiniz.