Okul çağında beslenmenin önemi

Tüm çocukların sağlıklı beslenebildiği bir dünyada yaşayabilmek...

Geçtiğimiz hafta 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’ydü. UNICEF’e göre 2040 yılında 600 milyon çocuğun su kaynakları sınırlı bölgelerde yaşıyor olacağını biliyor musunuz? Yetersiz beslenme tüm dünyada çocukların sağlığına zarar veriyor. Yoksulluk, kentleşme, iklim değişikliği ve yanlış yemek tercihleri sağlıksız beslenmeyi yaygınlaştırıyor.

UNICEF’in Çocuklar, Gıda ve Beslenme raporuna göre dünyada her 3 çocuktan 1’i, yani 200 milyondan fazla çocuk ya yetersiz beslenmekte ya da aşırı kilolu. Bu da çocukları yetersiz beyin gelişimi, öğrenmede başarısızlık, düşük bağışıklık düzeyi, sık enfeksiyona yakalanma gibi olumsuz sonuçlara maruz bırakıyor. Beş yaşından küçük her 3 çocuktan 1’i kötü besleniyor; iki yaşından küçük her 3 çocuktan 2’si de yetersiz gıda alıyor.

FAO raporları dünya genelinde meydana gelen kayıp ve israfın yalnızca dörtte birini önleyebilirsek, bunun gece başını yastığa aç koyan 821 milyon insanın beslenmesine yetebileceğini gösteriyor. Açlığa son vermek, her yerde herkes için besleyici gıdanın sağlanması demek. O yüzden hepimizin elini taşın altına koyup, harekete geçmesi gerekiyor.

Yaşam şartları etkiliyor

Dünyadaki tüm çocukların iyi ve sağlıklı hissedebildiği bir geleceği hayal ediyorum ve bu hayalin gerçekleşmesi için farkındalık yaratmayı amaçlıyorum. Büyüme ve gelişme için okul çağındaki beslenmenin rolü göz ardı edilemeyecek boyutta. Bu konuyla ilişkili yeni okuduğum yayınları sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Son derece değişken olabilen çocuk beslenmesinin, büyümenin yavaşlamasına veya çocuklukta obezitede artışa neden olabileceği konusunda hatırlatma yapmakta fayda var. Yani yaşam şartları bir çocuğun sağlığı ve refahını tüm hayatı boyunca etkileyebiliyor.

Okul yıllarında yetersiz beslenmenin, ülkeler arasında 20 cm yükseklik farkı yarattığını biliyor musunuz? The Lancet dergisinde yayımlanan yeni bir küresel analiz çalışmasında, dünya genelinde okul çağındaki çocukların ve adölesanların boy ve kiloları değerlendirilmiş.

193 ülkede, 5-19 yaş arası 65 milyon çocuğun verilerini kullanan çalışma, sağlığın ve diyet kalitesinin göstergesi olan okul çağındaki çocukların boy ve kilosunun dünya çapında büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuş.

En uzun ve en kısa boya sahip ülkelerdeki adölesanlar arasında 20 cm’lik bir fark olduğu görülmüş. Bu oranlar kızlar için sekiz yıllık bir büyüme açığını ve erkekler için altı yıllık bir büyüme açığını temsil ediyor.

Çalışmade ayrıca boy-kilo oranının bir ölçüsü olan Beden Kitle İndeksi de (BKİ) değerlendirilmiş. Analiz, en yüksek BKİ’ye sahip adölesanların Pasifik adaları, Ortadoğu, ABD ve Yeni Zelanda’da bulunduğunu gösterirken, Hindistan ve Bangladeş gibi Güney Asya ülkelerinde beden kitle indeksi en düşük olarak saptanmış.

Çocuklarınızın okul yıllarında yeterli ve sağlıklı beslenmesi birçok alanda çok büyük önem taşıyor, çünkü hem boy hem de kilo artışı çocuğun diyetinin kalitesiyle yakından bağlantılı.



Çocuklarınız için 5 sağlıklı atıştırmalık önerisi



1- Ev yapımı yoğurdunuzu kuru meyvelerle karıştırıp meyveli yoğurt haline getirin.

2- Taze mevsim meyvelerini minik küpler halinde kesip meyve salatası yapın.

3- Minik sandviçlerin yanına ton balıklı, omega-3 içeriği yüksek bir salata yapın.

4- Evde kalan ekmeklerinizle peynirli ve sebzeli mini pizzalar hazırlayın. Yanına da bir bardak ayran ekleyin.

5- Taze marul yaprakları, az yağlı peynir, haşlanmış yumurta veya köfteden oluşan soğuk bir sandviç hazırlayın.