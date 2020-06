Yaz rengârenk meyveleriyle beraber geldi. Her mevsimin kendine göre sebze ve meyve çeşitliliği var elbette ama yaz meyveleri bir başka. Eğer siz de yaz meyvelerini yemeye doyamayanlardan ve porsiyonu biraz abartanlardansanız yalnız değilsiniz. Hatta itiraf edeyim, birçok danışanım gibi bana da yaz meyveleri ara öğünde 1 porsiyon yetmiyor. Porsiyonu biraz daha artırarak yanında protein kaynağı bir besinle ana öğünde tüketmek de çok keyifli oluyor. Sıcak havalarda serinlemeye yardımcı olurken bir yandan da vitamin, mineral desteği oluyorlar. Aslında sadece bu sıcak havalarda değil, meyve ve sebzeler yeterli miktarda tüketildiğinde kanser, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve sindirim sistemi hastalıkları başta olmak üzere birçok kronik hastalık riskinin azalmasına ve yaşlanmanın gecikmesine de yardımcı oluyorlar. American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan çalışmaya göre meyve ve sebzeler, antioksidan içerikleriyle bağışıklık sistemini destekleyerek vücuttaki inflamasyonu azaltmaya yardımcı oluyor.













Kiraz: Yaz ayları için ihtiyacımız olan potasyum, C ve A vitaminlerinin yanı sıra K vitamini ve bazı B grubu vitaminleri ve antioksidanlar içerir. Ayrıca doğal bir kan basıncı dengeleyici mineral olan potasyum içerir. Vücudumuzdaki sıvı dengesini koruyan potasyum, bu görevi sodyumun kan basıncını yükselten etkilerini baskılayarak yapar.

Şeftali: Lif içeriğiyle bağırsak dostu meyvelerdendir. Lifin yanı sıra potasyum ve kolin içeriği kalp sağlığını destekler. Beta karoten, likopen, lutein ve zeaksantin gibi karotenoitlerle doludur.



Erik: Erikte bulunan güçlü antioksidan bileşenler hücreleri serbest radikallerin tahribatına karşı koruyor. Antioksidan bileşenleri ile vücudu koruyan ve yüksek oranda C vitamini içeren erik hastalıklara karşı direncimizi artırıyor. Erik aynı zamanda A, K ve B grubu vitaminleri ve sağlık için faydalı birçok mineral de içerir.



Kayısı: A, C ve E vitaminleri dâhil olmak üzere birçok antioksidan içerir. Ayrıca içeriğinde bulunan beta karoten, lutein ve zeaksantin ile göz sağlığı için gerekli olan birçok bileşiğe sahiptir.



Çilek: C vitamini, manganez, folat, potasyum ve antioksidan kaynağıdır. Çilekler antosiyaninler olarak adlandırılan ve onlara kırmızı renk veren bir tür antioksidan içerir. Araştırmalar antosiyaninlerin kötü kolesterol, LDL, seviyelerini azaltarak ve iyi kolesterolü, HDL’yi yükselterek kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.



Karpuz: Likopen içeriği yüksektir. Likopen bir antioksidan çeşidi olup hücrelerin korunmasında ve toksinlerin atılmasına yardımcıdır. Aynı zamanda karpuzda yüksek miktarda C vitamini ve A vitamini vardır. Karpuzun içeriğindeki potasyum kan basıncını düzenlemeye ve vücudun doğal sıvı dengesini dengelemeye yardımcı olur.



Kavun: Karpuzun kardeş meyvesi kavun da iyi bir potasyum kaynağıdır, bu sayede kan basıncını düzenleyici etkiye sahiptir. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olan meyvedir.



15 dakikada kolay erik tatlısı



4 adet kırmızı erik

4 yemek kaşığı labne peynir (az yağlı)l 3 yemek kaşığı bal

4 tam ceviz



Süslemek için



10 adet badem

Tarçın



Yapılışı: İkiye böldüğünüz erikleri fırın tepsisine dizin. Üzerine biraz tarçın ekleyip 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Labne peynirinin içine balı, bir miktar tarçını ve bıçak yardımıyla parçaladığınız cevizleri ilave edip karıştırın ve buzdolabında bekletin. Servis tabağına hazırladığınız labneli karışımın bir kısmını dökün ve üzerine erikleri yerleştirin, ardından eriklerin üzerine tekrar karışımdan ilave edin. Hazırladığınız tatlıyı bademle süsleyin. Afiyet ve sevgiyle tüketin...