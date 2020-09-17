20 yaş dişleri hakkında merak ettiğiniz her şey

Her yirmi yaş dişi çekilmeli mi?

20 yaş dişinizin doğru pozisyonda sürdüyse ve çürük değilse, arkasındaki diş etini iltihaplandırmıyorsa ve ağız kokusuna neden olmuyorsa çekilmesine gerek yoktur. Bir işe yaramadıkları ve zararlı oldukları doğru değildir. Ancak o bölgenin fırçalanarak temizlenmesi zordur ve bu yüzden kolay çürürler. Ayrıca 20 yaş dişleri tam çıkamadıkları zaman çevresindeki dişetinin şişmesine sebep olurlar. Çürüğe bağlı ağrı da hemen ortaya çıkmaz. Çürüğe bağlı yavaş yavaş ağrılar duyulabilir veya ağız kokusu meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda diş hekimi muayene ve röntgen sonucunda diş çekimine karar verecektir.

Yirmi yaş dişi şiştiğinde diş hemen çekilir mi?

Yirmi yaş dişi tam çıkamadığında diş ile diş eti arasında biriken bakteriler diş etini iltihaplandırarak şişmesine sebep olur. Bu duruma öncelikli olarak diş hekimine muayene olmak gerekir. Şayet şişlik tahmin edildiği gibi iltihap kaynaklı ise önce antibiyotik tedavisine başlanır ve ağız hijyeni sağlanır. Bu tedavinin sonunda ise çekim işlemi yapılır.

Her yirmi yaş dişi ameliyatla mı çekilir?

Şayet dişler kemik içinde ya da diş eti içinde gömülü kaldıysa ya da yatay pozisyonda sürmeye çalışıyorsa ameliyatla çekilir. Bunun dışında dişler tam olarak sürdüyse genelde diğer dişler gibi normal çekimle alınır.

TOMOGRAFİYLE DİŞ İMPLANTI

1970’li yıllardan itibaren gittikçe artan bir sıklıkla kullanılmaya başlanan bilgisayarlı tomografi cihazları çok ince kesit görüntüleri alabilme yeteneği ve üç boyutlu görüntüler sunabilmesi nedeniyle diş hekimliği görüntülemelerinde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Gerçek boyutlarda 3 boyutlu görüntülerin elde edilmesi, ağız ve çene bölgesinde uygulanan tedavilerin daha güvenle yapılmasına olanak tanımıştır.

Ağız ve yüz bölgesinin özellikli uygulamaları olması bu bölgeye özgü bilgisayarlı tomografilerin üretilmesine neden olmuştur. Bu cihazlar dental volümetrik tomografi veya dental bilgisayarlı tomografi olarak anılmaktadır. Dental tomografiler özellikle cerrahi işlemlerde ve implant uygulamaları öncesinde planlama, sert doku boyutlarının ve kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca implant bölgesine komşu anatomik oluşumların konumu ve mesafesi ve buna uygun implant boyutlarının tespitinde kesin bilgiyle hareket etmemizi sağlar. Elde edilen bu bilgiler ışığında cerrahi işlem öncesinde çene ve yüz sisteminin üç boyutlu modelleri elde edilebilir. Bazı zor vakalarda bu bilgilerle implant cerrahisi rehberleri hazırlanır. Bu rehberlerle hangi çap ve uzunluktaki implantın hangi açıyla kemiğe yerleştirileceği ameliyat öncesi belirlenmiş olur. Bu da özellikle komplike vakalarda daha fazla güvenlik ve daha az cerrahi işlem süresi demektir. Ancak hem tomografinin hem de üretilen cerrahi kılavuzun bir maliyeti vardır. Maliyete ilaveten tüm bu hazırlık zaman da almaktadır. Basit vakalarda tomografinin radyasyonu, zaman kaybı ve maliyet dezavantajlarını göz önüne alan hekim tecrübesine ve işlemin durumuna göre cerrahi kılavuza veya tomografiye gerek görmeyebilir.

Bondinglerle estetik dişler

Bonding uygulaması son dönemin en gözde diş tedavi yöntemlerinden biridir. Çoğunlukla dişler arasındaki boşlukları kapatmak, renklenme olan dişlerin görünüşünü düzeltmek veya diş kırıklarını onarmak için kullanılan bonding uygulamaları hem çok kısa zamanda sonuç kazandırır hem de dişlerin törpülenmesine gerek olmadığından koruyucu bir yöntemdir. Ayrıca çocuk yaşlarda darbe sonucu oluşan diş kırılması durumlarında, porselen kaplama yapılamadığında çok kullanışlı bir tedavi yöntemidir. Her bir diş için yaklaşık yarım saatlik bir tedavi yöntemi olan bonding de diş yüzeyine aşındırma yapmadan kompozit malzemelerin eklenmesiyle estetik ve sağlıklı bir görünüm elde edilir. Kaliteli malzemelerle ve düzgün cilalamayla tamamlanan bonding tedavileri uzun yıllar kullanılabilir.

Bonding ne zaman tercih edilir?

- Dişlerde aralık olduğunda veya dişlerin dişlerin boyunu uzatmada

- Diş renkleşmelerinde dişlerin rengini düzeltme veya beyazlatmada

- Diş yüzeyindeki aşınmaların tedavisinde

- Kırık onarımlarında

Bonding yönteminin avantajları nelerdir?

- Tek seansta ve yaklaşık 30 dk gibi kısa bir sürede güzel sonuçlar alınabilir.

- Acı ve ağrı hissedilmeyeceği için uyuşturucu iğne yapılmasına gerek yoktur.

- Diş kesimi genellikle yapılmaz ve koruyucu bir yöntemdir.