Oscar bu yıl da kapıya dayandı

92. Oscar ödülleri, 9 Şubat gecesi Hollywood Dolby Theatre’da, 2020 yılının sahiplerini bulacak. Geçen yıldan sonra, bu yıl da törenin sunucusu yok. Kevin Hart, geçen yıl sunucu olarak seçilmesine karşın homofobik açıklamaları nedeniyle son anda kadro dışı bırakılmıştı. Sunucusuz program, süresinin uzamaması ve akışın hızlı olması nedeniyle beğenilmişti. Bu yıla baktığımızda, en büyük çekişme En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında yaşanacak. Eylül ayındaki Toronto Festivali’yle başlayan favorilik ataklarında ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’ ve ‘The Irishman’ arasına son aylardaki atağıyla ‘1917’ girdi. Ve öne bile geçti... En son Yönetmenler, Yapımcılar Birliği ve Bafta ödüllerini de kucaklayan ‘1917’ büyük favori olarak gidiyor ödül törenine. ‘Bir Zamanlar Hollywood’ta’ ise eleştirmen ödüllerini sildi süpürdü. 3 Şubat gecesi dağıtılan İngiliz Film Akademisi ödülleri olan Bafta sonuçları çok küçük değişikliklerle Oscar gecesine yansıyacak gibi... Orada en büyük kazanan ‘1917’ oldu.

Tavşan Jojo



Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Roman Griffin David, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Thomasin McKensie



Akademiye, Oscar ödülleri için davet edilen uluslararası sinema insanlarıyla oy veren sayısı bu yıl 8 binli rakamlara ulaştı. Davet edilen yabancı sinema sanatçısı sayısı her yıl artıyor. Bu durum festivallerde ödül kazanan filmlerin kazanma şansını da artırıyor. Tüm zamanların en fazla hasılat yapan filmi ‘Avengers: Son Oyun’un sadece efekt dalında tek adaylık alması, Hollywood’un endüstriyel bakışının artık kırıldığını gösteriyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde yabancı dilde yapılmış bir filmin En İyi Film ödülüne uzanması mümkün olacak gibi. ‘Parazit’ bu yıl bu ödüle çok yakın konumlanmasına rağmen olmayacak. Sadece En İyi Yabancı Dilde Film ödülüyle yetinecek.



Ana kategorilerde tahminlerim:



En İyi Film: 1917

En İyi Yönetmen: Sam Mendes (1917)

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)

En İyi Kadın Oyuncu: Renée Zellweger (Judy)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern (The Marriage Story)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt (Bir Zamanlar Hollywood’da)

En İyi Sinetografi: Roger Deakins (1917)

En İyi Özgün Senaryo: Parazit

En İyi Yabancı Dilde Film: Parazit

En İyi Uyarlama Senaryo: Tavşan Jojo

En İyi Müzik: Joker

En İyi Şarkı: Thank You For All Your Loving - Rocketman

En İyi Kurgu: Ford v. Ferrari



Faşizme 10 yaşındaki Jojo gözüyle bakmak



Tavşan Jojo, Nazi Almanya’sı üzerine bir komedi. Savaş dramlarının lokomotif konusu 2. Dünya Savaşı ve Hitler, bu kez 10 yaşındaki Jojo adlı çocuğun gözünden ve zihninden naif, iyimser bir tonda anlatılıyor. 1945’li yılların Almanya’sı, dönemin faşist ideolojisiyle büyümüş, onca çocuktan birisi Jojo olarak çağrılan Joseph. Sosyal baskıyla yıkanmış genç zihin sonunda Hitler hayranı olmuş. Hitler’i kendisine hayali bir arkadaş yapmış. Sık sık sohbet edip, şakalaşıp işi oyunlar oynamaya kadar götürüyorlar. Hitler, onun hayalinde ergen bir çocuk gibi zıpır, hareketli, ideolojisini gevezece anlatan karikatür bir tipleme.



Böylesine acılı bir dönemi komediye çevirdiği için film çok eleştiri aldı, Oscar adaylığı tenkit edildi. Şahsen zekice göndermelerine ve Jojo’yu oynayan Roman Griffin Davis’e bayıldım. Mimikleriyle, sevimliliğiyle muhteşem bir oyunculuk göstermiş. Filmin açılışında Hitler’e gösterilen toplumsal histeriyi Beatles’a olanla kıyaslarcasına ‘Give Me Your Hand’ şarkısının veya finalde biten savaşa gönderme David Bowie’nin efsane şarkısı ‘Heroes’un Almanca versiyonları çok güzel oturmuş. Yönetmen Taika Waititi, hem Hitler tiplemesinde hem de yönetmenliğinde çok başarılı. Filmi, faşizmi sulandırma olarak eleştirenleri haklı göremiyorum. Dramatik, savaşın şiddetini yansıtan sahnelerin komedi örtüsü altında veriliyor olması acıyı bal kılmıyor.