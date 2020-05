Rock sahnesinin kavgacı kardeşleri

Rock dünyasının en kavgalı ikilisinin kardeş olması sık rastlanan bir olay değildir. Beatles’tan sonra gelen en önemli İngiliz gruplarından Oasis’in iki kardeşi Noel ile Liam Gallagher arasındaki büyük kavgalar yaralanmalara kadar gider. Liam, kendisinden 5 yaş büyük olan Noel’le asla geçinemedi. Sahnede bile kavga ettikleri, küsüp birisinin konseri bıraktığı olaylar vaka-i adiyeden... Son vukuatlarından birisi, yakın tarihte, 2010’da Brit Pop ödüllerinde vuku buldu. Son 30 yılın en iyi albümü olarak seçilen Morning Glory ödülünü alan Liam, tüm Oasis üyelerine teşekkür edip kardeşinin adını anmadan, küfrederek ödülü seyircilere doğru fırlattı. Grup, 2009 yılında Paris konserlerinde her iki kardeşin de sıkı bir kavgasından sonra dağıldı, konserleri iptal edildi.

İki kardeş, bu yıl birer solo albüm çıkardı. Önce Liam, bir ay sonra da Noel... Müzikalite açısından yaratıcılıkları hâlâ 10 numara olan kardeşler, şu sıralar turnede. Liam’ın albümü ‘As You Were’ haliyle Oasis esintileriyle dolu. Tabii ki esas kaynak Beatles, The Jam gibi baba gruplar... Adele ve Beck gibi sanatçılarla çalışan, LA kökenli Greg Kurstin ve Andrew Wyatt ile besteler üzerine çalışmış. Albümde seçtiğim parçalara gelince... ‘Wall Of Glass’, ‘Bold’, ‘Paper Crown’ ve ‘You Better Run’ favorilerim oldu.

Noel’in ‘Who Built The Moon?’ albümü, müzikalite açısından 60’lardan 90’lara uzanıyor; soul, pop, glam rock karışımı, güzel bir kokteyl. Açılış parçası ‘Fort Knox’ önde çello, arkada perküsyon tınıları, nefes nefese drum/bas ritmi ve muhteşem gospel vokalleriyle girip, orta bölümde değişen pop rock ritmiyle zengin bir müzikalite sunuyor. Albümde, parça parça dinleyeceğiniz her şey, bu parçaya gömülmüş gibi. ‘Keep On Reaching’ 70’lerden kalma, hızlı bir soul/blues havasında başlıyor, arka Gospel vokaller burada da karşımıza çıkıyor. ‘If Love Is The Law’ tipik bir Britpop şarkı... Albüme adını veren ‘Who Built The Moon?’ ise, Bond filmlerinin tema müzikleri gibi açılıp has bir Oasis parçasına evriliyor. Noel’in çıkardığı en güzel solo albüm olmuş...

Türkçe rap, yola Kezzo’yla devam ediyor

Son yıllarda hiperaktif durumdaki Türkçe rap sahnesine geçen günlerde Kezzo’dan yeni bir albüm eklendi: Karanlık. Açılış parçası, albümün adını taşıyor. Sözler keskin, nakaratlar yakalıyor dinleyeni; parçayı bırakmayan piyano, klarnet müziği çekiyor. Albümdeki sözlere çok takıldım, rap sonuçta söz ve ritim müziği: “karanlık her yer/ışık var azcık ben gidiyorum tek başıma/yaşandı çok şey biter/zamansız hep kalıyoruz bir başına” diyor Kezzo.

Albümün dikkat çeken parçalarından ‘İçim Yanıyor’ sanki otobiyografik bir iç dökme parçası gibi “tahsilimizse yüksek öğretimde, çürüdü gitti/sanki kader dedikleri bizle t...ak geçti/Ve rap’ti anti depresan güzel merepti/elekti bu günler anne az sabır gerekli”...

Mühendisken istifa edip sadece rap müzik yapmak istediğini söyleyen Hüsnü Doğan, ‘Kezzo’ adıyla müzik yapıyor. Müziğe başlamasını şöyle anlatıyor: “Hiç kolay karar değildi, beni dinleyen daha az bir kitle vardı. Maalesef pek çok işyerinde çeşitli entrikalar oluyor. Böyle şeyler benim midemi bulandırıyor. Çalıştığım şirkette bilgi işlem sorumlusuydum, kırılma noktası olan bir olay yaşadım. İstifamı verdim, muhasebedeki abla güldü bana, müdürüm de aynı tepkiyi verdi. Bunlarla uğraşacağıma bir kayıt stüdyosu açarım dedim ve öyle yaptım.” Stüdyo işleri de yavaş yavaş büyümüş. Yakın çevresi çok endişelenmiş başta, şimdi iyi yaptın diyorlarmış.

Rap sevmeyenleri bile yakalayacak ritim ve melodiler gayet güzel mikslenmiş. Hele bir ‘Suriyeli Ali’ parçası var ki, yürek buruluyor.