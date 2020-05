Yaş 74, sorun yok üretmeye devam

Geçtiğimiz perşembe 74

Geçtiğimiz perşembe 74. yaşını kutlayan Mick Jagger iki gün sonra, cumartesi sabahı iki yeni single yayınlayarak, köşesine çekilmeye niyetli olmadığını bir defa daha gösterdi.

Böyle üretken adamlara bayılıyorum.

Senin yeni şarkıya mı ihtiyacın var Mick? Hayır...

Adam kabına sığmıyor, enerjisi var. Üretmeye doyamıyor.

“England Lost” ve “Gotta Get A Grip” adlı parçaları, klipleriyle birlikte paylaşıma açan Jagger bununla da kalmadı ve England Lost‘un Skepta’lı bir yorumu ile Gotta Get A Grip‘in bir Kevin Parker remiksini aynı anda dinlemeye açtı.

***

“England Lost”un klibinde rol alan Luke Evans kayıp ülkenin çaresiz bireyi olarak koşuşturup duruyor.

Jagger, politik keskin değişimlerin artık insanları çaresizliğe ittiğini söylüyor ve parçaları bu ruh durumunu yansıttığını söylüyor.

Bu arada Luke Evans’ın adı Craig sonrası yeni Bond olarak anılıyor.

“Gotta Get A Grip” klibinde ise durum vahim.. Kafalar iyi, gençlik perişan...

En son 2001 yılında “Goddess in the Doorway” ile bir solo albüme imza atan Mick Jagger’ın yeni bir albüm peşinde olup olmadığı belli değil.

*****

Apple’dan Shuffle kararı

iPod Shuffle’a gözüm gibi bakıyorum.

Apple, sürekli yeni modeller üzerine çalışıyor, milyonlarca iPod Shuffle kullanıcısını üzecek açıklamayı yaptı ; artık üretmeyecekler.

Apple’ın bu kararını şiddetle protesto ediyorum!

Yakaya iliştirilen mandalıyla Shuffle, kullanım pratiği açısından benim için bir numaraydı.

Kaybetmediğim veya makine kendini imha etmediği sürece öyle de kalacak.

7 Eylül 2005’te Steve Jobs’un bizzat kendisinin tanıttığı ve “orjinal iPod’dan sonraki en büyük devrim” diye nitelendirdiği iPod Nano’nun ve ondan birkaç ay sonra satışa sunulan iPod Shuffle’ın artık üretilmemesi, bir devrin kapanışını gösteriyor.

Her şey artık daha komplike daha çok seçenek üzerinden hareket ediyor.

iPod Touch gibi hacimli aletler gelecek yılların hakimi. Shuffle’m çalıştığı sürece işim olmaz.

*****

Triggerfinger konsere geliyor

Belçikalı rock/blues grubu Triggerfinger, 5 Ağustos akşamı Çeşme Marina’da bir konser verecek.

Kendilerini fenomen yapan “I Follow Rivers” şarkısı ile sadece Spotify’da 20 milyon kez dinlenmiş.

1998’de kurulmuş grup bugüne kadar 4 albüme imza atmış; What Grabs Ya (2008), Triggerfinger (2009), All This Dancin Around (2010), By Absence of the Sun (2014). Yaptıkları müziği 70’ler rock olarak tanımlayan grubun karizmatik solisti Ruben Block “Konserlerden önce Rolling Stones’tan, Hot Chocalate uzanan karışık CD’yi dinleyerek havaya giriyoruz” diyor.

Grubun sert ve yumuşak parçaları arasına giren rap esintili “The One” gibi parçalar bile var. Genelde sert gitar ritmleri arasına giren Ruben’in pürüzsüz erkeksi sesi grubun müzik dokusunu belirliyor. Belçika dışında Almanya, Fransa, Polonya grubun en sevildiği ülkeler. Ruben Block (vokal ve gitar), Mario Goossens (davul) ve ‘Monsieur Paul’ lakaplı Paul Van Bruystegem’den (bas) oluşan olgun kadro, ‘öğrenmenin yaşı yok’ edasıyla her geçen gün üzerine koymayı sürdürüyor.

Son albümleri “All This Dancin’ Around” öncesindeki tüm beklentileri fazlasıyla karşılayan grup, Los Angeles’taki meşhur Sound City’de kaydettikleri ve kurt yapımcı Greg Gordon’la (Oasis, Slayer, Wolfmother) çalıştıkları albümle bir üst klasmana terfi etmeyi de başardı.

Tüm bu olumlu gelişmeler, gruba daha çok konser, daha uzun turneler ve farklı imkanlar olarak dönüyor ki, 2013 yılında gösterime girmiş “Offline” adlı film için yaptıkları müzikler, bunlardan sadece bir tanesi.