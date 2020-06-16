YAZ ENFEKSİYONLARI KAPIDA

Bugünlerde koronavirüsle hâlâ uğraşırken, tam kışın gribinden, soğuk algınlıklarından, baharın alerjilerinden kurtulduk derken bu kez de yaz enfeksiyonlarıyla karşı karşıyayız. Yaz döneminde hava sıcaklığının artması ve farklı yerlere seyahatler, deniz-havuz gibi aktivitelerle enfeksiyonlar da çeşitlilik kazanarak artmaktadır.

Ortak kullanılan havuzlar, uygun havuz bakımı ve insanların kurallara uyumu yeterli değilse göz, kulak, sindirim, solunum, cilt ve idrar yolu enfeksiyonları için risk kaynağıdır. Durgun-kirli sularda, denetimsiz havuzlarda yüzmekten kaçınmalıyız.

Zehirlenme ve ishaller

Sıcak havada dışarıda beklemiş yiyecekler, kolay bozulan süt ve süt ürünleri, krema, mayonez, yumurtalı yiyecekler, uygun saklanmayan et ve deniz ürünleri bozularak mikropların üremesi için elverişli ortam haline gelirler. Bu gıdaların tüketilmesiyle özellikle küçük çocuklar ve yaşlılar da ağır seyredebilen enfeksiyon tabloları gelişebilir.

Kusma ve ishal varlığında, kaybedilen sıvıyı yerine koymak ilk adımdır. Ciddi bulantı, kusma, ateş ve uzamış ishal varlığında mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Hepatit A

Yaz döneminde kirli sular ve iyi yıkanmamış gıdalarla sıklığı artan bu enfeksiyon, cilt renginde sararma, halsizlik, ateş, bulantı, idrar renginde koyulaşma ve dışkı renginde açılma gibi belirtilerle seyreder.

Korunmak için en önemli yol aşılanmaktır. Açık su içmemek, açıktaki kirli yiyecekleri tüketmemek ve el hijenine uymak diğer önlemler arasındadır.

Lejyoner zatürresi

Yaz aylarında bakım ve dezenfeksiyonun uygun olmadığı, kamplar, oteller gibi toplu yaşam alanlarında su ve klima sistemleriyle ilişkili yayılan Legionella pnömonisi (zatürresi) bir diğer enfeksiyon hastalığıdır. Ateş, halsizlik, öksürük ve balgam gibi belirtilerle seyreden ağır bir tablodur. Merkezi klima tesisatının ve su haznelerinin düzenli bakımlarının yapılmamasından kaynaklanmakta ve klimalarla bulaşan zatürre olarak bilinmektedir. Korunmak için periyodik bakımların yapılması önemlidir.

Vücut mantarları

Sıcak, nemli ve kapalı ortam mantar enfeksiyonu sıklığını artırmaktadır. Islak mayoyla uzun süre beklenmesi genital bölgede mantar enfeksiyonlarına yol açabilir, bu durum ayak parmak araları ve kasıklar gibi kapalı kalan bölgeler için de geçerlidir. Yaz aylarında pamuklu iç çamaşırları giyilmesi ve havuz-deniz sonrasında ıslak mayoların hemen değiştirilmesi gereklidir. Mantar riski açısından duş sonrasında cilt iyice kurulanmalıdır.

Kulak ağrıları

Yaz aylarında denize ve havuza giren insanların sayısı üst seviyelere ulaştığı için, bu zamanlarda dış kulak iltihabı rahatsızlığı da oldukça fazla görülmektedir.Kulak içine su kaçıp bir enfeksiyona yol açmaması için yüzmeden veya duştan sonra kulağın tamamen kurutulması gerekiyor. Bunun için de havlu kullanılabilir. Eğer kulak içine su kaçtıysa öncelikle kafa bir yana doğru eğilir. Eğilen taraftaki kulak memesi tutularak nazikçe çekilir ve su dışarı çıkarılır. Kurutmak için asla kulak içine çubuklu ve pamuklu şeyler sokulmamalıdır. Bu tür uygulamalar, enfeksiyon riskini artıracaktır.

Lyme hastalığı

Bu hastalığa lyme kenesi olarak adlandırılan bir kene türü sebep olur. Yaz aylarında oldukça aktif hale gelir. Bu kene türü ormanlık ve ağaçlık alanlarda daha yaygındır. Kenenin ısırması sonucu kişide ateş, baş ile vücut ağrısı, felç, eklem iltihabı, deride tahriş ve döküntü gibi belirtiler görülür. Kene ısırığından sonra hemen hekime görünmek gerekir.

Kırım Kongo ateşi

Özellikle piknik ve kırlarda kene ısırmasıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Kırım Kongo kanamalı ateşinin görülme sıklığı, yaz döneminde artar. Elbette her kene ısırmasıyla bulaşmaz. İç Anadolu ve Karadeniz kırsalı riskli alanlardır. Ateş, halsizlik, kas, eklem, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ileri aşama kanamalarla seyreder.

İdrar yolu rahatsızlıkları

Yüzme havuzları ve kirli denizler özellikle kadınlarda sık idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. İdrar yaparken yanma, sızlama, sık idrara çıkma, kasık ağrısı gibi bulgularla sistit ve ilerlemiş tablolarda ateş, bulantı, kusma, yan ağrısı ile böbrek enfeksiyonları bu grupta yer alır. En sık etken, bağırsak florasında bol miktarda bulunan ve tuvalet temizliğiyle enfeksiyon oluşturan E. Coli isimli bakteridir. Korunmak için genital bölgenin nemli kalmasına izin vermemek, tuvalet temizliği sırasında ‘önden arkaya’ doğru temizlik yapmak, idrarı tutmamak ve bol su içmek önemlidir.