2020'Yİ GÜZEL HATIRLAMAK İÇİN NEDENLERİM

Bugün, 2020'de başımdan neler gelip geçtiğini yazmak istedim. Bu yılı ileride iyi hatırlamak adına güzel şeylere öncelik tanıyarak hem de. Yazacağım her kelime benimle ilgili.

Yılın başlarına dönüp fotoğraflara bakıyorum. Katıldığım partinin temasına uygun kostüm giymeyerek marjinal kalmışım üstelik.

Geçen yıl aldığım fazla kilolardan kısa zamanda kurtulmuşum. Hızlı kilo alır, hızlı veririm. Bu konuda Sibel Can'la kapışırım.

Eski çalıştığım şirkette çoktandır hak ettiğim terfiyi almışım. Hakkıyla alınca geç oluyor, güç olmuyor.

Eski flörtümle yeniden diyaloğa girmişim. Ölecek hastayı üç gün daha yaşatmışım.

Tuğba Yurt'la bir akşam oturup saatlerce müzik konuşmuşuz ve orada konuştuğumuz ne varsa harfiyen yapmış.

14 Şubat'ta tek başıma Londra'ya gidip yine yeni insanlarla tanışmışım. Hatta bir haftalık seyahate küçük bir aşk hikayesi de sığdırmışım. Bravo bana.

Yine Londra'da, Madonna'nın konserine gitmişim ve Madonna'yı görmek için konserden sonra alanda 2 saat beklemişim.

Yıllardır çıkaramadığım single için yine stüdyoya okuma yapmaya girmişim ve yine çıkaramamışım.

TedX İstanbul etkinliğine ilk kez gitmişim ve onca konuşmanın arasında hikayesini en iyi aktaran Gülben Ergen olmuş.

İki senedir konuşmadığım ünlü bir şarkıcı iznim olmadan çektiğim fotoğrafını kapak olarak kullanmış. Çok kızmışım ama en sonunda ikna edilmişim.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığım video çok izlenmiş ve paylaşılmış.

Bahçeşehir Üniversitesi radyosunda 'Bi Arkadaş' programında Anıl'la Ömer'e konuk olmuşum ve üç saat konuşmuşum.

Önceden bilet aldığım 13 Mart tarihli Londra seyahatimi neredeyse tüm ülkelere giriş çıkışın kapatılmasına rağmen iptal etmemiş ve yine Londra'ya gitmişim. 16 Mart'ta son uçakla dönmüşüm. Eve dönmeden önce hastaneye kontrole gitmişim.

14 gün boyunca kendimi evde karantinaya almışım. 'Evde kal' sürecini değerlendirmek için Instagram'da 50 ayrı konukla canlı yayın yapmışım. Takipçim binlerce artmış ve gazetelere bir sürü haberim çıkmış.

Milliyet.com.tr Cadde'ye röportajlar yapmaya ve köşe yazmaya başlamışım.

Aylar sonra ilk kez doğum günüm için önceki yıllar kadar kalabalık olmayan bir grupla dışarı çıkmışım. Sadece bize açılan bir mekanda yarı tedirgin eğlenmişiz. Çok sevdiğim dostlarım ve Murat Övüç gelmiş. 29'a oldukça enteresan girmişim yani.

Doğum günümde bir kişinin mesajını çok beklemiş ve o kişiden mesaj gelmeyince ondan vazgeçmişim.

Yıllardır takıntı haline getirdiğim bir sorunum için küçük bir operasyon geçirmişim, 'oh sağlık gibisi var mı' demişim.

Bu ameliyattan sonra yine aynı kişiden 'geçmiş olsun' mesajı beklemişim ve yine gelmemiş.

Annem babam korona olmuş ama ikinci haftada testleri negatife dönmüş, çok şükür

Ablamla eniştemin evinde bir ay kalmışım ve 'yeter oğlum bu kadar' deyip kendimi kovmuşum.

Üç haftalık tatilde Bodrum'a, Çeşme'ye ve tipik yazlık mekanlara gitmişim ama geçen seneler gibi eğlenememişim.

Sıkıntıdan eski sevgililerime yazmış ve bazılarıyla yeniden iletişim kurmuşum.

Instagram hesabım mavi tiklenmiş.

Can Tanrıyar'dan Uçankuş TV 'Canlı Masa' programını Deniz Akkaya ve İzzet Çapa ile sunma fırsatı gelmiş. Cesaret edip kabul etmişim ve iki ay unutamayacağım yayınlar yapmışız.

Hayatımda ilk kez sushi yemişim, 'iyi ki daha önce yemedim' demişim.

Yine aynı kişiden 'hayırlı olsun' mesajı beklemişim ve o yine mesaj göndermemiş. Bu kez onu engellemişim.

Eski çalıştığım şirketten ayrılmış, yeni bir şirkette yıllardır istediğim işe başlamışım. Bu dönemde başlangıç zormuş ama buna da alışılıyormuş.

Engellediğim kişi e-mail atmış ve aklına düştüğümü ve beni özlediğini söylemiş. Üç gün sonra geçiştirme bir cevap verip bu defteri kapatmışım.

Ordu'ya bir hafta için gelmişim ama son iki ayımı burada geçirmişim. Çocukken bir gün durmak istemediğim köyde haftalarca kalmışım. Bir sürü köpeğe bakmışım. Yazması en zor cümle ama maalesef bir tanesini kaybetmişiz.

Annemin yemekleri ve eve gelen paketler yüzünden yine kilo almışım ve bunalıma girmişim.

İş arayanlar için sosyal medyada duyuru yapmışım. Özgeçmişini gönderenleri bildiğim pozisyonlar için yönlendirmişim ve bazıları şimdiden işe başlamış, iyi hissetmişim.