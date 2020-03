Bayındırlı Çınar ve Irmak’tan ders!

Koronavirüs belasından can kayıpları her geçen gün artıyor.

Başta Çin olmak üzere, Fransa, İtalya, ABD, İran ve çok sayıda ülkeyi esir alan lanet hastalık, özellikle yaşlıların ölümüne neden oluyor.

Durum böyle olunca birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bizde ise kendi karantinamızı kendimizin kurması istendi, sık sık yapılan anonslarla da yaşlıların evde oturması salık verildi.

Ama nafile...

Söz dinleyen kim?

Kimi eşinin dırdırından, kimi can sıkıntısından, kimisi de bunaldığı için kendini sokağa attı, uyarıları hiçe saydı.

Bir metrelik mesafeyi umursamadı, yine yanyana durdu.

Hiçbir şey yokmuş gibi sohbete devam etti.

Ne korkusuz bir milletiz anlamadım!



Önceki gün Bayındır Belediyesi’nden bir posta geldi.

Başkan Uğur Demirezen, Çakır Ailesi’nin iki çocuğu Çınar ve Irmak’ın evlerinde hazırladıkları piyesin videosunu göndermiş.

Oyunda iki yaşlı çift, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belediyeyi arıyor, sipariş veriyor, isteklerini sıralıyor.

Evden dışarı çıkılmaması gerektiğini söylüyor.



Bu videonun tüm sosyal medyada yayılması gerekiyor diye düşündüm. Büyükler izlesin ve küçüklerin kendilerine nasıl bir ders verdiğini görsün diye... Aferin Çınar, aferin Irmak, alınlarınızdan öpüyorum. Anne ve babanızı da kutluyorum, sizin gibi evlat yetiştirdikleri için...

Fırsatçılara yuh olsun

Belanın dünyaya yayılmasının ardından bazı üçkağıtçılar durumu fırsat bildi, merdiven altı üretimlerini sıklaştırdı.

Kimi eldiven üretti, kimi maske...

Üç kuruşluk ürünü kat ve kat fazlasına satmaya kalkıştı.

Allah’tan belediyeler üçkağıtçılara göz açtırmıyor.



“Kasap et, koyun can derdinde” derler ya.

Bu kendini bilmezler de aynı düşüncede.

Tek kelimeyle yazıklar olsun.

Başkan Aras başlattı esnaf da devam etti

Bodrum Belediyesi, bir yandan koronaya karşı önlemlerini artırıyor, bir yandan da hizmetlerini sürdürüyor.

Başkan Ahmet Aras, ilçe girişinde ‘Hoş geldiniz’ mesajının yer aldığı totemi kaldırttı.

Belanın ortaya çıktığı günden bu yana riski azaltmak için çaba gösterdiğini, az sayıda personelle işlerini yürüttüklerini belirten Aras, ilçenin siluetine zarar verilmesini istemediğini söyledi, “Biz belediye olarak bir adım attık. Görsel kirliliğe neden olan tüm tabelaları kaldıracağız” dedi.

Aras’ın bu mücadelesine bazı firmalar duyarsız kalmadı, totemlerini kaldırdı.



Belediye ve esnaf, ilçede birlikteliğin güzel bir örneğini sergiliyor.

Şu koronayı da bir an evvel başımızdan savalım, tatil beldelerimiz yine eskisi gibi cıvıl cıvıl olsun. Otellerimiz, pansiyonlarımız dolsun.

Turizmcilerimizin yüzü gülsün...