Deniz, kum, güneş yerinde yeter ki ‘Evde Kal’ Türkiyem

Gözde tatil beldelerinin belediye başkanları, son günlerde dertlimi dertli.

Sıkıntıdan neredeyse kafayı yiyecekler! Lanet koronanın ülkemize giriş yaptığı 10 Mart’tan bu yana, “Lütfen ilçemize gelmeyin, evde kalın” deseler de dinleyen olmadı!

Basında uyarı haberleri defalarca yayınlanmasına rağmen, dikkate almak bir yana, resmen ‘ti’ye aldılar açıklamaları.

Sayısız espriler yapıldı; gülerek, oynayarak şenşakrak.

Kısaca umursamadı kimse, tınmadı bile. Nasıl bir vurdumduymazlık anlamış değilim.

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Özellikle İstanbul ve büyük kentlerden; Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Didim ile Fethiye’ye ya özel aracıyla ya da otobüslerle gelmeye başladı “yazlık evi olanlar.”

Başkanları hiçe saydıkları gibi, bir de kızgınlıklarını dile getirdiler: “Nasıl olsa yaz mevsimine birkaç ay var. Hem kendimizi karantinaya alırız hem de vakanın bitmesinin ardından tatilimizi geçiririz. Ev benim değil mi? Kışın oturmasam da atık su, elektrik, bahçe gideri, vergisi, algısı her türlü masrafını ödüyorum. Kimse ka-rı-şa-maz.”

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Bu şekilde tepki veren halkımın, gittiği veya gideceği ilçenin kış ve yaz nüfusundan bilgi sahibi olmadığı ortaya çıkıyor.

Mesela Bodrum, nüfusu 180 binin üstünde.

Fethiye, 170 bini geçmiş durumda.

Marmaris, 100 bini devirdi!

Kuşadası 120’yi, Didim 90’ı, Çeşme de 50 bini geçti.

Yukarıdaki rakamlar kış nüfusudur. Toplam yaz nüfusu ne kadar dersiniz? Beş milyonun çok ama çok üstünde.

Maalesef, bu rakam doğru.

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Peki, bu ilçelerin şu anki nüfuslarına göre sağlıkla ilgili bilgilerini biliyor musunuz?

Allah göstermesin, lanet vakanın hızla yayıldığını düşünebiliyor musunuz? Belki pozitif bir vakasınız, belki de hafif geçiriyorsunuz ve farkında değilsiniz. Koronavirüsü gittiğiniz yazlık evinizde kaç kişiye bulaştırabileceğinizi biliyor musunuz?

Söyleyim. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, hastalığın tek bir kişiden 125, hatta ve hatta 625 kişiye rahatlıkla bulaşabileceğini açıkladı. Gördüğünüz gibi durum çok vahim.

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Gelelim, bu gözde turizm beldelerimizin hastane bilgilerine... Marmaris’te bir devlet, iki de özel hastane var. İkisinin yatak sayısı 220.

Çeşme’de sadece devlet hastanesi var. Başhekim Orhan Gürbüz, 75 yatak kapasitesine sahip olduklarını söyledi, “Şu anda koronavirüslü hastamız yok” dedi.

Bodrum’da 77 yataklı devlet hastanesi ile 104 ve 53 yataklı iki özel hastane hizmet veriyor.

Kuşadası’nda 166 yataklı devlet hastanesi ile 75 yataklı özel bir hastane var.

Fethiye’de ise 225 yataklı devlet hastanesi ile 325 yataklı iki özel hastane vatandaşın hizmetinde.

Didim’de de 75 yataklı devlet hastanesinin dışında bir de poliklinik hizmeti veren sağlık kuruluşu bulunuyor.

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Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, hastalığın ülkemizde görülmesinin ardından işin ciddiyetini sezdiğini, yazlıkçıların tatil beldelerine akın akın gideceğini tahmin ettiğini söyledi.

Durumu en başından algıladığını ve hemen uyarı yapmaya başladığını belirten Atabay, “Bir süre sonra diğer başkan arkadaşlarım da benimle aynı görüşü paylaştı. Hepsi, ‘Evinde Kal’ çağrısı yaptı. Ama kimse umursamadı. Düşünebiliyor musunuz, şu an nüfusumuz 90 binin üzerinde. İyi kötü bir hastanemiz ve polikliniğimiz var. Ancak bir kardiyoloji servisimiz yok. Yaz yoğunluğundaki gibi 500 binin üzerinde nüfusla karşılaşırsak, vay halimize. Mesela, bayramlarda 1 milyonu aşıyoruz. Bu kadar insana nasıl sağlık hizmeti verilir, sorarım size” dedi.

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Yaptığı açıklamalardan sonuç alamayacağını anlayan Atabay, sonunda bir karar verdi. Atabay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya kafasındaki planı anlattı, “Ortak bir video hazırlayalım, ‘Evde Kal’ çağrısı yapalım” dedi.

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Bunun üzerine bütün başkanlar, sosyal medya hesaplarından halka ‘Evde Kal’ çağrısı yapmaya başladı.

Daha doğrusu, uzun süredir söylediklerini yinelemiş oldu.

Hepsi birden koronavirüs (Covid 19) salgınına karşı en önemli silahın, sosyal izolasyon olduğunu belirtti, “Evinizde kalın, sağlığınıza dikkat edin, sosyal mesafeyi koruyun” dedi.

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Atabay gibi diğer başkanlar da hastane yatak kapasitesinin, sağık ekipmanının yaşanacak olası bir yoğunluğu kaldıramayacağını söyledi, “Bizi ziyarete gelen veya erkenden yaz sezonunu açmak isteyen vatandaşlarımız artık dikkat etmeli. Sadece biz değil, kendileri de sorumluluk almalı” dedi.

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Başkanlar kısaca şu görüşlere yer verdi:

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: “Yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı hastane yatak kapasitemiz ve sağlık ekipmanımız yeterli değil. Vatandaşımızdan ricamız; kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığını önemsemesi ve zamanlarını evlerinde geçirmesi. Bu, zorunlu rica. Süreci atlatalım, yine eskisi gibi tatil yapacağız, gönlümüzce eğleneceğiz.”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: “Turistik ilçelerimiz için sosyal izolasyon büyük önem taşıyor. Sıkıntıyı atlatalım, yine sizleri eskisi gibi keyifle ağırlayacağız.”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: “Tablo yavaş yavaş kötüleşiyor. Zorunlu hizmet dışında sokağa çıkma yasağı hayata geçirilmeli. Salgın kontrol edilene kadar herkes evinde kalsın. Tatil beldelerimiz bir yere gitmiyor. Herkes dikkatli olsun.”

Bu arada Bodrum’a 10 Mart’tan bu yana 125 binden fazla aracın giriş yaptığı açıklandı.

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Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: “Sevgili Çeşme ailem, zor günleri birlikte atlatacağız. Belediye olarak, tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Sizler de bu mücadeleye evlerinizde kalarak, bize destek verin. Sağlığın için, ailen için, büyüklerin için ‘Evde kal Çeşme’, ‘Evde kal Türkiye’ “

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Gördüğünüz gibi, yaz nüfusu beş milyonu geçen altı güzide ilçemizin yerel yöneticileri, son çare birlikte hareketi seçti, bir video filmi hazırladı.

Vatandaştan sadece ve sadece üç kelimelik istekleri vardı: ‘Evde Kal Türkiye.’

Evde kal ki, ne kendi canından ol, ne de başkasını yok et!

Lanet koronayı el birliğiyle gönderelim, güzel günleri hep birlikte görelim.

Deniz, kum, güneş üçlüsü bir yere gitmiyor, sizi bekliyor güzel Türkiyem...