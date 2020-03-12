‘Kanalçeşme’ projesi değil turizm bölgesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz gün İzmir’e geldi, Çeşme Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İlk toplantısını STK’larla

yapan, ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Ersoy’un ilk sözleri önemliydi. Peki, ne söyledi Kültür ve Turizm Bakanı:



“Bu önemli projeyi, mayısta duyuracaktık. Ancak, basında farklı farklı bilgiler gündeme gelince hemen harekete geçtik.”



Ardından, “Kanal Çeşme diye bir şey yok. Bu merkez, Ege Turizm Merkezi. İlk etabı Çeşme” dedi.



Ege’nin turizmden yüzde 10 pay aldığını, Marmara ve Akdeniz’in ise yüzde 80’i bulduğunu söyleyen Ersoy, “Geri kalan oran diğer bölgelere ait. Bizim ciddi hedefimiz var. Ege’nin aldığı payı yükseltmek istiyoruz. Bu da mümkün” dedi.

Çeşme Havalimanı projesinin iptal olduğunu bir kez daha vurgulayan Ersoy, projede çoğunluk kesimin dediğinin olacağını belirtti.

Bölgenin su ihtiyacını iki göletle çözeceklerini söyleyen Ersoy, siyasi bir yaklaşımları bulunmadığını, Çeşme’nin ardından bir yıl sonra da Didim projesinin hayata geçeceğini müjdeledi.



Projenin tüm dünyaya anlatılacağını, mimari gruplarla birlikte hareket edileceğini vurgulayan Ersoy, “İzmir Ticaret Odası’ndan da destek alacağız, danışmanlık yapacaklar. Birlikte güzel işler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



Proje ihalesinin ne zaman yapılacağını sorduğum Ersoy, “2021’in ilk çeyreği netleşir, son çeyreğinde de ihale yaparız. 2023’de de hayata geçer” yanıtını verdi.

Çeşme’ye 20 milyar dolarlık bir yatırımın söz konusu olduğunu kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı, amaçlarının yaklaşık 3 ay olan turizm mevsimini 12 aya yaymak olduğunu, proje tamamlandığında sadece Çeşme’nin değil, tüm bölgenin ivme kazanacağını söyledi.



Fikir olarak Cannes’i ele aldıklarını ancak otellerin denize sıfır olmayacağını kaydeden Ersoy, toplam alanın 9574 hektar olduğunu ifade etti, “Bunun yüzde 93’ü kamuya ait” dedi.



Bizimle yaptığı toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le buluşan Bakan Ersoy’a, “Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, toplantıya davet edilmediği için kırgın” dedim.



Bunun üzerine Ersoy, “Çeşme Belediye Başkanı’na projeyle ilgili bir yıl önce bilgi aktardım. Geçtiğimiz günlerde de Ankara’ya geldi, kapsamlı olarak konuştuk. Bu toplantı burada kalmayacak. Herkesi bilgilendireceğiz. Çeşme’de de benzer bir etkinlik düzenleyip, projemizi bir kez daha kapsamlı anlatacağız” dedi. Proje, sadece Çeşme’yi değil, gerçekten bütün Ege’yi ilgilendiriyor. Didim’in de hayata geçtiğini hayal edersek, düşünün gelen yabancı turist sayısını.



İşte Çeşme’nin 16 kazanımı...



Bakan Ersoy’un açıklamalarına göre, Çeşme’ye kazandırılacak tesisler şöyle:



1 20 adet golf sahası.

2 Olimpik sporları içerecek tesisler.

3 Futbol takımların devre arasını değerlendireceği tesisler.

4 Termal merkezler. (Termal su, tüm tesislere eşit şekilde verilecek.)

5 Kongre Merkezi.

6 Güzel sanatlar merkezi.

7 Ege’nin en büyük müzesi. (Bakanlığın elinde çok sayıda tarihi eser var.)

8 Agro turizm alanı.

9 Doğa turizm alanı, bisiklet parkuru. (Bisiklet rota çalışması başladı.)

10 Doğa sporları için alan.

11 Tema park, film plato alanları.

12 Turizm Teknik Meslek liseleri. (Üç yabancı dil öğretilecek)

13 Sağlık merkezleri.

14 Yat limanı, bireysel yat bağlama yerleri (İç koyların dışında)

15 Bilişim teknolojileri serbest bölgesi.

16 Motor sporları pisti.



Bu 16 ayrı projenin hayata geçtiğini bir düşünün. Her taraf cıvıl cıvıl, 12 ay hareketli bir Çeşme. Esnaf memnun, turizmci memnun, halk memnun, gelen konuklar memnun. Araçların hepsi elektrikli. Tertemiz hava, pırıl pırıl deniz, kum ve güneş. Ses ve sessizlik noktaları doğru planlanmış, kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Hele hele 100 bin kişiye istihdam sağlanacak.



Şunun şurasında projenin bitmesine üç yıl kaldı. Çoğunluğun isteği dahilinde hayata geçerse, Çeşme sadece ülkemizin değil, dünyanın ilgi odağı haline gelir...



Bu projenin “akıl babası” da tarihe geçer...