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Engin Uğur Ağır

Engin Uğur Ağır

enginuguragir@gmail.com

Ne güzel davranış!

17 Şubat 2020

İzmir’de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tam 320 gün geçtikten sonra, güzel bir toplantıya şahit olduk.

30 ilçeden, aralarında İYİ Parti ve AK Partilili belediye başkanlarının da bulunduğu grup, Menderes’te bir araya geldi.

***

Etkinliğe sadece Aliağa, Kiraz, Kınık, Menemen, Torbalı ve Gaziemirli başkanlar katılmadı. Mutlaka önemli bir sebepleri vardı, Menderes’te bulunmamalarıyla ilgili.

Toplantının en dikkat çekici yanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sadece CHP’li değil, AK Partili ve İYİ Partili başkanlarla da buluşmasıydı.

Bu birlikteliğin, kentin tüm kanaat önderleri ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını tahmin ediyorum.

***

Daha önce il başkanlarının buluşması, ardından da belediye başkanlarının İzmir ve ilçelerinin çıkarları doğrultusunda ortak adım atması, bana göre 31 Mart seçimlerinin ardından hayata geçen en önemli projeydi.

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Bunda büyük katkısı olan Soyer başta olmak üzere, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İzmirimizin özlenen tablosunu hayata geçirdikleri için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam.

Siyaseti, küslükleri sen-ben kavgasını bir kenara bırakıp, ortak paydada hareket edilmesi güzel davranış.

***

Menderes buluşmasının bundan sonra her ilçede tekrarlanması tek dileğim...

Bu kenetlenmeye devam ettiğiniz sürece, İzmir ve ilçelerinin tüm sorunlarının kısa sürede biteceğini umuyorum...

Hepinize ayrı ayrı teşekkürler.

Ülke genelinde iyi bir tablo çizdiniz!

Engin Uğur Ağır

Engin Uğur Ağır

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