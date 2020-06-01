Tedbiri elden bırakmayalım

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs riskinin devam ettiğini, sosyal mesafenin 1.5 metrede tutulması, maske ve eldivenin de kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini, twitter hesabından defalarca paylaştı.

Tabii bu paylaşımını her akşam vaka sayısıyla ilgili yaptığı açıklamalarda da tekrarlamayı ihmal etmiyor.

Ama takan kim?

3 gün 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Kısıtlamanın sona erdiği 24.00’ü bir geçe cadde ve sokaklar araba ve insanlarla dolup taştı.

Adım atmak neredeyse imkânsızdı.

Ne sosyal mesafe, ne maske, ne de eldiven hiçbiri yoktu.

“Amacın ne Allah aşkına” diye sorduğum bazı kişiler ise, “Sıkıldık, ne yapalım yani?” diye saçma sapan yanıt verdi.

“Yahu kardeşim, saat 24.00, nereye gidiyorsun, her yer kapalı” dediğimde de, “Sana ne” diye terslendim.

Sana ne değil kardeşim.

Canım benim, can benim.

Senin yüzünden ölmeyi hiç ama hiç istemiyorum.

Koronanın sende olmadığı ne malum?

Niçin bu kadar bencil düşünüyoruz?

Niçin bu kadar sorumsuz oluyoruz?

Artık titreyip kendimize gelelim, koronanın şakası olmadığını kavrayalım.

***

Bu arada Koca’nın instagram hesabından izledim.

Güzel bir müzik eşliğinde şöyle sesleniyor:

Yine sahillerde yürüyeceğiz.

Sokaklar yine bizim olacak.Komşularımızla buluşacağız.

Yine büyüklerimizle bayramlaşacağız.

Çocuklar parklarına kavuşacak.

Arkadaşlarımızla bir kafede buluşacağız.

Sevdiklerimiz için yine yollara düşeceğiz.

Her günümüz yine sevinçle dolacak.

Önümüzde bir bayram daha var.

Ne zaman geleceği yine bize bağlı.

Harika bir kısa metrajlı film ortaya çıkmış, kutluyorum.

***

Bakan Koca’nın dediği gibi, önümüzde yine birçok bayram var.

Önemli olan sağlıklı kalabilmek.

Pandemi süreci bitti, normalleşme başladı diye gevşemeyelim.

Hijyeni, maskeyi, eldiveni sakın ha sakın unutmayalım.

Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz.

Hayırlısı olsun...