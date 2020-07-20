24 saatte Edirne turu

GÜNÜBİRLİK EDİRNE GEZİSİ



Yaklaşık üç ay evde geçirdiğimiz zamanlardan sonra yeni normalin kurallarına uyarak tatil yapmak, gezmek, keşfetmek istiyoruz. Biz de geçen haftalarda günübirlik Edirne turu yaptık... Edirne tarihi bir şehir olup tarih boyunca da önemini korumuş bir kenttir. Özellikle İstanbul'da oturuyorsanız kalabalıktan uzak bir gezi için tercih edebilirsiniz. Ben öğrencilik dönemimde hem orada 4 yıl yaşadığım için hem de sonrasında çok ziyaret ettiğim için ben de yeri çok ayrı...

MERİÇ

Sabah erkenden gelip güne burada nehir kenarında güzel bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz. Meriç Türkiye'nin 10. büyük nehridir. Balkanların da en büyük nehirlerinden olan bu nehir Bulgaristan'da Filibe Ovasını, Türkiye'de Edirne şehrini, Batı Trakya'yı suladıktan sonra Ege denizine dökülür. Manzarasında kahvaltı ya da çay içmenin keyfi ise bambaşka olur:)

SELİMİYE CAMİİSİ VE KÜLLİYESİ

Ülkemizin güzelliklerini keşfetmenin zamanı olan şu günlerde özellikle kültürel miraslarımızı, değerli mimarların yapılarını da ziyaret etmenin önemi büyük. Dile kolay ustalık eserim adını verdiği Selimiye Camii'nin güzelliği dillere destan olmuş. Yüz ölçümü ile de en büyük Cami olma özelliğini taşıyor. Konumu, Edirne'nin her yerinden görülebilir bir yere sahiptir. Öyle Heybetli ki 49 metre yüksekliğinde ve 32 metre çapı ile Ayasofya'nın kubbesinden bile büyükmüş. Ahşap, sedef, mermer ve çini iç desenleri ile süslüdür. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiştir. Mutlaka görülmesi gereken bir eserdir.

KARAAĞAÇ

Meriç'ten sonra gezilmesi gereken yerler listesine Karaağaç'ı mutlaka ekleyin. Güzel Sanatlar Fakültesinin orada bulunan Lozan Anıtı Karaağaç'ın simgesidir. Anıtın yanında bulunan müze günün her saati ziyarete açıktır. Anıt Kurtuluş Savaşımızın bir özeti, gururumuzun ve barışa dönük çağrımızın göstergesidir. Lozan anıtının hemen arkasında ise Karaağaç eski tren garı bulunmaktadır. Burada Edirne hatırası için fotoğraf çekebilirsiniz.

IV. MEHMET AV KÖŞKÜ

Sarayiçi bölgesinde bulunan av köşkü Edirne Sarayı'na yapılan ilavelerden biri olup Avcı Mehmet tarafından 1671 yılında yaptırılmış. Bugün bir bölümü ayaktadır ve turizm amaçlı kullanılmaktadır. Görmenizi ve orada bulunan çay bahçesinde çayınızı doğa ile baş başa yudumlamanızı tavsiye ederim.

II. BAYEZİD SAĞLIK MÜZESİ

Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesini mutlaka gezmenizi öneririm. Haftanın her günü 09.00-17.00 arası açıktır. Pandemi önlemleri alınmış olan bu müze aynı zamanda UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesindedir. Ve son olarak Edirne'ye gelip tava ciğer yemeden dönmek olmaz. Akşam ciğerinizi yiyip , meşhur kavala kurabiyelerinden de hediye alarak günü bitirip İstanbul'a dönüş yoluna koyulabilirsiniz

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