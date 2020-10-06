Hem Gezmeli Hem Yemeli Şehir : HATAY

Ekim ayı için plan yapmaya başladıysanız, Hatay'ı daha önce hiç görmediyseniz, bu yazım sonrasında bir daha düşünün ve rotayı çizin derim. Lezzetlerinde medeniyetlerin izi olan ve 2017 yılında 600 çeşit yemek ile Unesco tarafından 'Gastronomi Şehri' seçilen bu şehir gezilecek yerleri ile de tam bir gezgin rotası.

UNESCO HATAY GASTRONOMİ EVİ

Gezmeye önce yöresel Hatay kahvaltısı ile başlıyoruz. Burası Hatay Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu proje ve müze konseptli, yöresel lezzetlerin özenle sunulduğu, fiyatların da uygun olduğu bir mekan. Kahvaltıda biberli ekmek, biberli ezme, zahter salatası, sürk salatası, zeytin salatası, Antakya peyniri ve zeytini ile hem bol çeşitli hem de tamamen yöresel. Aslanlı konak söylenenlere göre 250 yıllık geçmişe sahip ve bir çok aileye ev sahipliği yapmış. Selçuklu Odası, Osmanlı Odası ve Cumhuriyet Odası bulunmakta. Tüm odalarda o dönemleri yaşatan objeler kullanılmış. Bu odalarda ek ücret ödemeden rezervasyon yaptırarak yemek yiyebiliyorsunuz. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyuyorlar. Evde ayrıca Fransız işgali sırasında Fransızlar tarafından Amerika'ya kaçırılan ve şuanda Baltimore müzesinde sergilenen Reprodüksiyon hali olan 'Aslan Figürlü' Mozaik bulunmakta. Mozaik, Hataylı mozaik ustası tarafından yapılmıştır. Konağın hemen girişinde yine reprodüksiyon olan SOTERİA mozaiği vardır. Evde bulanan diğer mozaik ise üzerinde Grekçe 'Neşeli ol hayatını yaşa' yazılı meşhur mozaiktir. Bu eserin Türkiye'de eşi yoktur. Unesco onaylı yemekler ve otantik havası ile yerli yabancı turistlerin uğrak yeri. Hatay listenize eklemenizi tavsiye ederim.

SAİNT PİERRE KİLİSESİ ( ANIT MÜZE)

Dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen bu müze gezi listenizde olması gereken yerlerden. Antakya'daki ilk Hristiyanların gizli toplantıları için kullanılmış. Hristiyan geleneği St Pierre'i Kilisenin kurucusu ve burada oluşan topluluğun ilk başpapazı olarak kabul etmiş ve burayı Katolik inancının dünyaya yayılmasında merkez kabul etmişler. Zaman kısıtlamanız varsa saat 17.00 kapanış saati fakat içeri alım sistemler kapandığı için 16.30. Müze kart geçerli. Yoksa giriş 30 TL.

BEŞİKLİ MAĞARA

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Örenyerinde bulunan mağara ve tünel gezi rotanıza mutlaka eklenmeli. Kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden. Mezarlar birbirinden duvar ile ayrılmış. Gezginler tarafından da Krallar mezarı olarak adlandırılmış. Yapılan araştırmalarda mezarlara ait anıt ele geçmemiş. Kendi içinde kapalı bir alanda olduğu için o dönemde şehrin önde gelen kişileri için yapıldığı düşünülüyor. Girişten mağara kısmına kadar yaklaşık 600 m yürüyüş alanı var. Temiz ve düzenli. Müze kart geçerli. Yoksa giriş 15 TL.

TİTUS TÜNELİ

Çevlik ören yerinde Beşikli mağara ile aynı yerde. Dağlardan inerek yaşamı tehtid eden sel ve felaketlerden korunma amacıyla Roma İmparatoru Vespasian yapımını emretmiştir. İnşaat oğlu Titus tarafından bitirilmiş. İnşaatında köleler çalışmış. Bin esere yaptırıldığı söylenir. Doğanın içinde görülmesi gereken bir mimari. Doğa yürüyüş yolu düzenli fakat duvarda yazılar, yerlerde su şişeleri görmek çok üzücü.

HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ

Hatay rotanızda en başlara yazmanız gereken harika bir müze. Tam 19 bölümden oluşuyor. Finali ünlü Antakya Lahdi yapıyor. En az 2 saat ayırmanızda fayda var. Müzede Neolotik dönemden Ortaçağ'a kadar olan zamanda üretilmiş objeler var. Mozaik koleksiyonu bakımından dünya birincisi. Covid önlemleri alınmış ve titizlikle uygulanıyor. Girişte dolaplara çantalarınızı kilitleyip rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. Müze kart geçerli. Yoksa giriş 30 TL. 10.00- 16.30 saatleri arasında ziyarete açık.

SUPPİLULİMA HEYKELİ

Kral Suppiluliuma'ya ait olan bu devasa heykel , Hatay ili Antakya-Reyhanlı karayolunun20.km.sinde , yolun sol tarafında yer alan Tayinat Höyüğünün iç kale kapısı alanında bulunmuş. Heykelin sırtında bulunan yazıt Anadolu Suriye bölgelerinde bulunan şehirlerin iç kale girişlerine insan heykellerinin dikilmesi, sembolik sınır konumunda oldukları ve kralın tanrı tarafından görevlendirilmiş bir koruyucu ya da 'kapı tutucu' konumunda olduğu düşünülüyor.

İSKELET MOZAİĞİ

Mozaik hafifçe sol tarafına uzanmış, dirseğini bir yastığa yaslamış ve elinde bir kadeh tutan iskelet figürü içerir. Rahat ve keyifli şekilde betimlenmiş olan erkek iskelet figürünün sağında iki somun ekmek ve çift kulplu bir amphora var. Yazıtı '' Neşe, neşelen, mutlu ol, hayata katıl'' anlamına geliyormış. Ziyafetlere katılan davetlilere bir gerçekliği anlatmakta. İnsanlara ölümün varlığını hatırlatarak ''Ye, iç, neşelen, mutlu ol'' çağrısında bulunmak için kullanılmış önemli mozaiklerden.

KEM GÖZ EVİ

Günümüzde olduğu gibi, ilk çağlarda da insanlar arasında nazar ve tılsım en önemli konulardan olmuş. Nazara karşı eylemler, tılsımlar yapılmış. Bu mozaikte nazara karşı tılsımı ön plana çıkarmış bunu yaparken de şansı sırtında taşıdığı için kambur figürü kullanmışlar. Bulunduğu evi de Kem Göz Evi olarak adlandırmışlar.

ANTAKYA LAHDİ

Sütunlu lahitler olarak bilinen gruba giren bu lahid, özel odada sergileniyor. İkisi kadın üç erişkin bireye ait iskelet ve bunların yanına bırakılan hediyeler bulunmuş. Bu hediyeler Roma döneminden altın gerdanlık, bilezik, yüzük, küpe ve elbise aksesuarlarıdır. Odada sergilenmektedir.

HARBİYE ŞELALESİ

Hatay'a 6 km uzaklıkta bir şelale. Girişte hediyelik eşya satan çadırlar var. İlerleyince solda kurulmuş bir salıncak var 2 TL karşılığında fotoğraf çekilebilirsiniz. Bir sürü Restoran var. Keşke biraz daha sade kalmış olsaydı. Doğal yönünü biraz kaydetmiş. Biz en aşağıda olana indik. Soluklanmak için birer kahve içtik ama etraf bana çok özensiz geldi. Su içinde olan masalar keyifli gözüküyor ama beklentiniz yine de yüksek olmasın. Vaktiniz varsa rotanıza ekleyin ve Harbiye'de mutlaka közde tavuk deneyin.

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