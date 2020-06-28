YENİ NORMALDE ÖREN YERİ ZİYARETİ : AFRODİSİAS

Yeni normalde hepimizin aklında sorular var. Özellikle tatil ve gezi konusunda. Yaklaşık üç aylık karantina sonrası biz de ilk defa şehir dışına çıktık. Amacımız yurt içinde keşfetmediğimiz yerleri keşfetmek, gezmediğimiz müzeleri gezmek, görmediğimiz ören yerlerine gitmek oldu. İlk olarak memleket turu ile başladığımız için Aydın Karacasu'da olan Afrodisias'a gittik.

PANDEMİ İÇİN ÖNLEMLERİ

Gider gitmez kapıda önce biletlerimizi aldık giriş 30TL eğer müze kart alırsanız 60TL ve 1 yıl geçerli. Biz müze kartımızın süresi dolduğu için tekrardan müze kart aldık. Maskesiz girmek yasak. Girişte dezenfektan var. Müze biletleri temassız şekilde barkodlu sistem ile alınabiliyor. Sırada ve gezerken de 1.5 m sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Ayrıca temastan kaçın uyarıları da mevcut.

Normal zamanına göre çok daha boştu çoğu yerde kimse olmadan rahat bir şekilde gezdik ve fotoğraf çekilebildik. Belki de bu yüzden şimdi ülkemizin güzelliklerini keşfetme zamanıdır diyorum :) Ayrıca pandemi döneminde her pazartesi müze kapalı. Açılış saati: 10:00, Kapanış: Müze: 17.00 Ören Yeri: 19:00.

DÜNYA MİRASI AFRODİDİSİAS

Afrodisias antik kenti 2009'da UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmiş sonrasında 2017 yılında Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir. Gezerken tabelalar sizi yönlendiriyorlar ve her bölümde açıklamalı yazıların olduğu cam vitrinler var. 4 bölümden oluşmakta. Tetrapylon, Antik Tiyatro, Stadyum ve Afrodit Tapınağı kalıntıları. En son da müze var. Drone uçurmak yasak olduğu için sadece fotoğraf makinesi ile çekim yapabildik. Ve bu süreçte yoğunluk az olduğu için çok güzel fotoğraflar çektik :)

AFRODİSİAS LAHİTLERİ

Girişte sağınızda lahitleri görüyorsunuz. Bu örnekler Roma döneminde ele geçirilmiş. Mermerden

yapılmış bu lahitlerin toplam sayısı 700'e ulaşmış. Üzerlerindeki detaylı yazıtlarda kim tarafından yapıldığı,

kime ait olduğu ve içerisinde kimin gömüleceğine dair bilgiler yazıyormuş.

TETRAPYLON

Lahitlerden sonra biraz yürüyünce uzaktan tüm görkemi ile Tetrapylon karşılıyor sizi. Yemyeşil

çimenlerin sonunda yaklaştıkça daha da güzelleşiyor. Bu yapı dört kapı anlamına geliyormuş. Dört tarafında

dörder sütun olduğu için bu ismi almış. Bu yapının tamamen gösteriş amacı ile yapıldığı söylenir. Bazı

sütunlar ise mavi mermerden yapılmış. Yapının onarımı şimdiye dek Anadolu'da yapılmış en önemli

restorasyonmuş. Özgün parçaların yüzde 80'i kazılarda bulunarak yerine konmuş.

TAPINAK

Afrodit tapınağı yaklaşık M.S. 500 yılında kiliseye çevrilmiş ve bu yeni kullanım ile yenilenme programına başlanmış. Daha çok tapınaktan daha büyük kilise haline dönüştürülmüş.

MECLİS BİNASI

Meclis binası Afrodisias kentinde çok önemli bir yere sahipmiş. Burası şehrin yönetimini sağlayan toplanma yeri olduğu gibi, kapalı tiyatro, konser salonu, halkın toplanma yeri gibi çok işlevli kullanılmış. Yarım daire şeklinde ve 1700 kişilik bir oturma kapasitesine sahip. Kazılar sırasında sahne binasının yıkıntıları arasında sekiz tane insan boyutundan büyük mermer heykel bulunmuş. Müzede bu heykelleri görebilirsiniz.

STADYUM

Kentin en iyi korunmuş ve en görkemli yapısı. Aynı zamanda ege bölgesinde ki en iyi korunmuş

stadyummuş. 30.000 izleyici kapasitesi var. Atletizm ağırlıklı spor etkinlikleri için kullanılan stadyumlar

gerektiğinde ise halk oylamaları ve yarışmalar için kullanılırmış.





MÜZE

Son olarak Sebasteion'u da fotoğrafladıktan sonra başladığımız yere geri döndük. Hemen sol tarafınızda

müzeyi göreceksiniz. Eserlerin çoğu heykel. Afrodisias'ta bir heykel okulu olduğu ve eserler verdiği için bu

müze en göze çarpanlardan biri. Müzeden girişte hemen sağa dönerek gezmeye başlıyorsunuz. Müze

girişinde de pandemi önlemleri alınmış. Salonun ortasında ana tanrıça Afrodit'in kült heykeli var. Müzeden

çıkmadan hemen solda ise bu kentin ortaya çıkmasını sağlayan Arkeolog Prof. Dr. Kenan T. Erim'in bronz

büstü var.

Müze sonrası hediyelik eşya satan mağazadan magnet ya da küçük heykelciklerden alabilirsiniz. Ayrıca

müze kartınız varsa yüzde on indirim sağlanıyor. Mutlaka gezmenizi tavsiye edeceğim bir ören yeri.

Sonrasında ise rotanızı Kuşadası'na çevirerek güzel bir deniz tatili yapabilirsiniz:)

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