Maldivler'de rüya gibi 5 gün

Hepimizin pandemi süreci sonrası normalleşme ve eskiye dönüş hayallerinin başında tatiller var. Özellikle evlerde geçirilen günlerin fazlalığı ve havalarında ısınmasıyla daldık yine hayallere... Maldivlere 2018 mayıs ayında gitmiştim. Şu süreçte düşündüğüm zaman bomboş bir ada, az insan, tamamen doğa ile baş başa bir tatil cazip gelmiyor mu size de?

İşte Maldivler tam da böyle bir yer. Hatırladığım sahilde fotoğraf çekilirken bile arkamda sadece 1-2 kişi çıkıyordu. Düşünün ki o kadar sakin :) Deniz üstü bungalovlar zaten mesafeli ve herkesten ayrıştıldığı için sosyal mesafeye uygun. İstanbul'dan 8 saatlik direkt uçuş sonrası kalacağınız adaya ya da otele trasfer için iki seçeneğiniz oluyor.

Deniz uçağı ya da tekne. Biz deniz uçağı ile ulaşım sağlamıştık. Maldivler'i bir de tepeden izleme şansımız oldu. Deniz uçaklarının ortalama maliyeti 2 kişi için 1000 dolar civarı. Tamamen turkuaz renkte bir deniz, bembeyaz kumlar. Arada yağan yağmurlara aldırış bile etmeyin 5 dakika sonra kendini güneşe bırakıyorlar.

Hayatımda ilk defa köpek balığı gördüm burada. Yavru tabi kıyıya beslenmek için geliyorlar ve zararsızlar. Yine de insan ürküyor :) Rüya gibi bir 5 gün geçirdim adada... Şuan da bununla ilgili her şey dahil turlar düzenleyen şirketler de mevcut. Pandemi sonrası sizde herkesten uzak, sakin bir tatil arayışında olursanız. Maldivler sizi bekliyor :)

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