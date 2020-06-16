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Gizem Yüksel

Gizem Yüksel

orasiseninburasibenim@hotmail.com

Pandemi sonrası iç turizmin gözdelerinden: KAPADOKYA

16 Haziran 2020

Pandemi sonrası iç turizmin gözdelerinden: KAPADOKYA

Vakaların azalması ve normalleşme adımlarının atılmasıyla hepimizin aklında tek bir soru. Bu
yaz tatil yapabilecek miyiz? Bu konuda uzman görüşleri dinlemekte fayda var. Tabi bizim için en
güvenilir liman olan iç turizme yönelmemiz de gayet normal.
Yeni normalde hepimizin mutlaka zamanında gitmek isteyip de gidemediğimiz yerler olacaktır.
Kimimiz önceliği yurt dışına, kimimiz dinlenmek amaçlı otel tatillerine vermiş olsa da, şimdi
ülkemizde ki güzellikleri keşfetmenin tam da zamanı.

Pandemi sonrası iç turizmin gözdelerinden: KAPADOKYA

GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ

Kapadokya'yı geçen yaz ziyaret etme fırsatım olmuştu. Bu zamana kadar nasıl gitmemişim hayret
ettim. Her yanı güzelliklerle dolu. Göreme açık hava müzesine gitmediyseniz mutlaka gitmenizi tavsiye
ederim. Giriş ücreti 75 TL. Yaz dönemi 19.00'a kadar açık. Göreme açık hava müzesi 1985 tarihinden
bu yana doğal ve kültürel bir varlık olarak UNESCO'un dünya mirası listesinde yer alıyor. Müzede
Kızlar ve Erkekler manastırı, Aziz Basileus Kilisesi, Elmalı Kilise, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise,
Çarıklı Kilisesi, Aziz Barbara Kilisesi, Çarıklı ve Tokalı Kilise gezilebiliyor. Dilerseniz müze
broşürünü muze.gov.tr 'den indirebilirsiniz.

Pandemi sonrası iç turizmin gözdelerinden: KAPADOKYA

Hediyelik Eşya Kültürü

Kapadokya'da hediyelik eşya satan dükkanları gezerken çanak, çömlek, seramik, gümüş, renkli
taşlar ve bunların haricinde çamur ile yapılan testiler mutlaka gözünüze çarpacak. Özellikle turistlerin
yoğun ilgi gösterdiği bu dükkanlardan minyatür peri bacalarından alarak dönmenizi tavsiye ederim

instagram.com/orasiseninburasibenim/

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