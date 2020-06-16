Pandemi sonrası iç turizmin gözdelerinden: KAPADOKYA

Vakaların azalması ve normalleşme adımlarının atılmasıyla hepimizin aklında tek bir soru. Bu

yaz tatil yapabilecek miyiz? Bu konuda uzman görüşleri dinlemekte fayda var. Tabi bizim için en

güvenilir liman olan iç turizme yönelmemiz de gayet normal.

Yeni normalde hepimizin mutlaka zamanında gitmek isteyip de gidemediğimiz yerler olacaktır.

Kimimiz önceliği yurt dışına, kimimiz dinlenmek amaçlı otel tatillerine vermiş olsa da, şimdi

ülkemizde ki güzellikleri keşfetmenin tam da zamanı.

GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ

Kapadokya'yı geçen yaz ziyaret etme fırsatım olmuştu. Bu zamana kadar nasıl gitmemişim hayret

ettim. Her yanı güzelliklerle dolu. Göreme açık hava müzesine gitmediyseniz mutlaka gitmenizi tavsiye

ederim. Giriş ücreti 75 TL. Yaz dönemi 19.00'a kadar açık. Göreme açık hava müzesi 1985 tarihinden

bu yana doğal ve kültürel bir varlık olarak UNESCO'un dünya mirası listesinde yer alıyor. Müzede

Kızlar ve Erkekler manastırı, Aziz Basileus Kilisesi, Elmalı Kilise, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise,

Çarıklı Kilisesi, Aziz Barbara Kilisesi, Çarıklı ve Tokalı Kilise gezilebiliyor. Dilerseniz müze

broşürünü muze.gov.tr 'den indirebilirsiniz.

Hediyelik Eşya Kültürü

Kapadokya'da hediyelik eşya satan dükkanları gezerken çanak, çömlek, seramik, gümüş, renkli

taşlar ve bunların haricinde çamur ile yapılan testiler mutlaka gözünüze çarpacak. Özellikle turistlerin

yoğun ilgi gösterdiği bu dükkanlardan minyatür peri bacalarından alarak dönmenizi tavsiye ederim

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