Kovid-19 üretim mi?

Yerkürenin yarısındaki insanları evlerine kapatan, yaygın ölümlere, ekonomide çöküntülere, milyonlarca işsize neden olan bu lanetli “Kovid-19” salgını arkasında hiç mi sorumlu yok?

İnsanlık suçlusu olan bir tek “ tüm ağırlığı toplam 5 gram olan bir virüs” mü?

Bu konuda ıskalanmaması gereken iddialar var.

Birkaçını yansıtayım.

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ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz “Virüsün yarasadan sıçradığı (konakladığı) ara hayvan bilinmiyor. Bulunamadı” diyor.

Prof. Unutmaz’a göre “Virüsü AC2’ye bağlayan kilidi hiçbir laboratuvar henüz açabilmiş değil.”

Prof. Unutmaz “virüs çok akıllıca bir yöntem bulmuş” saptamasından sonra “Bir virüsü sıfırdan 5 günde üretebilirim. Ama Kovid-19’un akıllıca yöntemini biz tahmin edemezdik” diyor.

Yani burada “Kovid-19’un laboratuvarda mı üretildiği” konusunda kocaman bir soru işareti var.

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Prof. Nesrin Özören de soru işaretlerini çoğaltıyor.

Prof. Özören, “Çin’in SARS virüsü üzerine çalışmış olduğuna” işaret ediyor.

Şöyle diyor:

“Biz de çalışmalarımızda virüs kullanıyoruz. Genetiği değiştirilmiş virüs üretilebilir.”

TV ekranında Prof. Nesrin Özören hocadan “bunun nasıl da riskli ve tehlikeli bir çalışma olduğunu” dinledim.

AIDS (HIV) KOKTEYLLİ VİRÜS

En zehirli soru işaretini ise Nobel Ödüllü Fransız Prof. Luc Montagnier çizdi.

Prof. Montagnier’e göre “Kovid-19 doğal değildir. Laboratuvarda üretilmiştir.”

Dehşet verici iddiası şöyle:

“Kovid-19 yarasa virüsüne HIV virüsü eklenerek laboratuvarda üretilmiştir.”

Prof. Montagnier -neredeyse- adres de gösteriyor.

“Yarasadan çıkan virüse HIV virüsünün Çin’in Vuhan Eyaleti’ndeki Viroloji Enstitüsü’nde eklenerek üretilmiş olabileceğini” iddia ediyor.

Gerçi bilim adamları Prof. Montagnier’in iddialarının “kanıttan yoksun” olduğunu öne sürdüler.

İddiası genel kabul görmedi.

Ama... Birden Amerika’dan işaret fişeği çakıldı.

VUHAN’A ABD DOLARI

Dr. Rashid Buttar, “Çin’e ABD ulusal sağlık bütçesinden virüs araştırmaları için fon aktarıldığını” açıkladı.

Rashid Buttar sıradan biri değil, özgeçmişi şöyle...

Osteopatik Tıp ve Sağlık Bilimleri Koleji ve Tıp Fakültesi’ne gitmeden önce Washington Üniversitesi’nden Biyoloji ve Teoloji Bölümleri’nden çift ana dal mezunu.

Ardından Genel Cerrahi’de acil tıp eğitimi aldı.

ABD ordusunda Tugay Cerrahı ve Acil Tıp Direktörü olarak görev yaptı.

Uluslararası Klinik Metal ve Toksikolojisi, Koruyucu Tıp Uzmanı’dır.

Acil Tıp’ta 3 ayrı bilim kurulunun üyesidir.

California ve Carolina’da tıp merkezlerinin direktörlüğünü yürütmektedir.

Ve 20 yıldan fazla bir süredir ABD’deki en iyi 50 doktordan biri seçiliyor.

Çok satan kitapları var.

İşte bu Doktor Rashid Buttar “koronavirüsün genetik olarak mutasyona uğratıldığını, zaten zarar verme potansiyeli olan bir şeyin daha da zararlı ve dirençli hale getirildiğini” iddia ediyor.

Ve...

Bilimsel açıklaması şöyle:

“Temelde koronavirüsün SAC 014 suşusu (yüzey antijen bileşenine HIV virüsü eklendiğini, böylece daha bulaşıcı daha zararlı bir virüs üretmek için ortologları birleştirdiklerini buldum” diyor.

Yaktığı “işaret fişeğine” gelince, “engelleyici yasal moratoryuma rağmen, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden Çin’e araştırmaya (virüs) devam edebilmesi için 3.7 milyon dolar transfer edilmiş.”

Daha açıkçası şöyle diyor:

“ABD Ulusal Sağlık Direktörü Anthony Fauchi yasayı çiğneyerek, hükümet moratoryumuna karşı çıkarak vergi mükelleflerinin parasını kullanarak, bugün Kovid-19’a yol açan Çin’deki araştırmaları finanse etti...”

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Dahası...

Fauchi sanki bir “kâhin” gibi 2017 yılında Georgetown Üniversitesi’nde “bir ABD Başkanı’nın 2018, 2019 veya 2020’de bir yaygın salgınla karşı karşıya kalacağını” söylemişti.

Fauchi Kovid-19 adını telaffuz etmese bile 3 yıl öncesinden 2020’de yaygın salgının gelebileceğini nasıl öngörmüştü?

“Dr. Buttar, Fauchi’nin sicilinin gölgeli olduğunu” da söylüyor:

“HIV’i daha 1981’de eşcinsel bir hastalık olarak adlandırdı, ilacını finanse eden kişi oldu. Yani HIV’in gerçek bir virüs olduğu saptanmadan 3 yıl önce. Bu nasıl oluyor?”

Dr. Buttar, “Anthony Fauchi’nin bu salgında sanık olduğu ve görevinden ayrılması gerektiği” kanısında...