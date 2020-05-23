Aile mirasları denizcilik

Bu hafta denizciliğin dededen torunlara devredildiği bir aileden söz edeceğim: Özerler,Türkiye’de maviliklere sevdalı tüm deniz dostları için güzel

bir örnek

İstanbul Yeşilköylü Kemal Özer, çocukluğunda Kristof Kolomb’un hayat hikayesini okuyunca kendini mavi düşler atlasının sayfalarına bırakıp usta bir denizci oldu. Uzun yıllar sektörün önemli firmalarında yöneticilik yapmasına rağmen, Marmara’da avladığı balıklardan kazandıklarını harçlıklarına ekleyerek satın aldığı ilk sandalını, denizin tuzunu, rüzgarın sesini hiç unutmadı. İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu’ndan 1979 yılında mezun oldu. Oğlunu da denizci yetiştirdi. Galatasaray’da 12 yıl yüzen milli sporcumuz Burak Özer, İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzakyol kaptanlığı yaptı. Çekirdekten yetişme denizcimiz halen Bravo Sailing Yelken ve Yatçılık Okulu’nda eğitmenlik yapıyor. Yarışlarda da boy gösteriyor. Eşi Begüm Özer de aile geleneğini devam ettiriyor. Fenerbahçe Yelken Şubesi’nde 420 ve 470 sınıflarında uzun yıllar yarışan milli sporcumuz, günümüzde kızları Zeynep (9) ve Deniz’in (7) maviliklerde yelkenle buluşmasını gururla izliyor. Zeynep, yaş avantajıyla optimist sınıfında yarışıyor, kardeşi Deniz ise bu yıl lisans almak için gün sayıyor. Yolları ve bahtları açık olsun.

Hedef ailece yarışmak

Burak ve Begüm Özer, her seviyede bireysel ve kurumsal yelken ve yatçılık eğitimi veriyor. Hedefleri gelecekte ailece yarışmak. Bu amaçlarına ulaşacaklarına yürekten inanıyorum. ADB, yelken gezileri, bireysel ve kurumsal eğitimler için Bravo Sailing’e (532) 401 28 44 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz. Özer ailesi, denizciliğe gönül vermiş insanlarımız için güzel bir örnek. Onlarla sağlık ve mutluluk dolu güzel günlerde acı bir kahve içmeyi ve maviliklere çıkmayı diliyorum. Bu değerli ailenin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun.

Lezzet

Gevrek (simit) için kolları sıvadım. Fena olmadı. Teknelerinizde kolayca yapabilirsiniz. Önce malzemeler: 1 su bardağı ılık su, aynı ölçüde ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yumurta, 10 gram maya, 3 buçuk-4 su bardağı un. Üzerine yarım çay bardağı su ve aynı ölçüde pekmez ve dilediğiniz kadar susam. Yapılışına gelince, hamurunuzu şekillendirin, fırınınızda 180 derecede 30 dakika pişirin. Lakin yakmamak için arada bir kontrol edin. Afiyet olsun.

Tüketicilere olumlu haber

Dıştan takma deniz motorlarında Honda, Mercury, Evinrude, Suzuki, Tohatsu, arasındaki yoğun rekabet şu dönemde tüketicilere olumlu yansıyor. Japon devi Suzuki, denizcilerin son dönemdeki yüksek kur artışından etkilenmemesi için doları 6.45’te sabitledi.

Tel: 08502660795

55 Samsun

Bugün 23 Mayıs; bayram arifesindeyiz… Hem Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum hem de yeni yaşıma merhaba diyorum. Samsun’u çok severim, o halde hoş geldin 55! Kısmetse gelecek yıl maviliklerde olmayı diliyorum.

Kütüphane

Rahmetli büyükelçimiz Deniz Bölükbaşı’nın “Dışişleri İskelesi” adlı eseri, hariciyemizin kahraman şehitlerine ithaf olunan önemli bir kitap. Deniz Bey’i saygıyla anıyorum. Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen’in “SAT Komandoları” ve Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in “Amatör Denizcilikte Acil Durum Seyri” başlıklı kitaplarını da tavsiye ediyorum.

Başsağlığı

Türk denizciliğinin sembol ismi Sadun Boro’nun eşi Oda Boro, perşembe günü Bodrum’da hayata veda etti. Uzun zamandır kalp yetmezliğiyle mücadele eden Oda Boro’nun vasiyeti gereği eşinin yanına defnedilmesi bekleniyor. Ailesinin ve denizcilik camiamızın başı sağ olsun.