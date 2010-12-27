30 Aralık 2010 mavi kapak için son gün

İzmir’in Selçuk ilçesinde işadamı Hasan Karahan’ın torunları Buket Erten (12) ve Ece Erten (9) önceki gün köşemizi aradılar ve şu mesajı tüm okurlarımıza iletmemizi istediler: İki minik, “Siz paylaştıkça bir engelli kardeşimiz daha tekerlekli sandalye sahibi olacak. Lütfen mavi kapak kampanyası için son bir çağrı daha yapın. Çünkü 31 Aralık 2010 Cuma günü bu kampanya sona erecek” dediler.

İzmir’de Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından engellilere tekerlekli sandalye temin etmek için başlatılan kapak toplama kampanyasının meyvelerini verdiği belirtildi. “Tane Tane Kapakları Toplayalım Adım Adım Engelleri Aşalım” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki ayda 750 kilo plastik kapak toplandığını belirten EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nurselen Toygar, “Toplanan her 250 kilo kapak için bir engelli sandalyesi aldık ve sahiplerine teslim ettik. Projeye üniversitemizin çeşitli fakülteleri, şehrimizdeki tüm ilçe ve beldelerdeki birçok lise, restoran, kamu kurumu ve anaokulları katıldı. Özellikle anaokullarından aldığımız destek bizleri çok sevindirdi. Çünkü çocuklar bu sayede küçüklükten itibaren paylaşma ve yardımda bulunma duygusuyla tanışmış oldular” diye konuştu.









EĞER 462 TL YERİNE, 7 BİN 100 TL ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ K1 VE K2 belgenizi yılbaşına kadar alın

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka, hafif ticari araçlar ile ‘Ticari’ ibaresi bulunan kamyonet sınıfı araçlar için gerekli olan yıldızlı K1 ve K2 yetki belgelerini 31 Aralık 2010 tarihine kadar alanların yüzde 93 indirimle 462 TL ödeyeceklerini, bu tarihten sonra işlem yaptıracakların ise 7 bin 100 TL ödeyeceklerini bildirdi.

Başkan Saka, bunun önemli bir fırsat oluşturduğunu belirterek, “1 Mayıs 2010 tarihinden bu yana araçlara K1 ve K2 belgesi sorulması işlemi başladı. Şu anda bu belgeler için 462 TL ödeniyor. 31 Aralık’tan sonra ise 6 bin 613 TL’ye alınacak. 2011 başında yapılacak yeniden değerlendirme oranıyla birlikte ise bu rakam 7 bin 100 TL olacak. Üyelerimizin ve ilgililerin belgelerini indirim dönemi olan 31 Aralık’a kadar İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nden temin etmesinde büyük yarar vardır” diye uyardı.



Kemeraltı, işporta ve seyyar işgali altında

2 Ekim 2 Kasım 2010 tarihleri arasında yapılan “Şimdi Kemeraltı Zamanı” etkinliğinden sonra Kemeraltı’nın unutulduğunu şöyleyen çarşı esnafı, “Yeni yıl alışverişi” için vatandaşları çarşıya bekliyor. Bir aydır çarşıda sinek bile uçmadığını belirten esnaf, “Yetkililerin çarşımızı geç saatlere kadar koruma altına almalarını istiyoruz. Çünkü, çarşımız akşam saatlerinde işportacıların ve seyyar satıcıların işgaline uğruyor. Tarihi çarşı çarşı olmaktan çıkıp semt pazarı ve panayıra dönüyor” diye dert yanıyor.



Selzedelere yardım eli uzatır mısınız?

Aydın Söke ve Koçarlı ilçeleri ile belde ve köylerinde geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından, zarar gören vatandaşlara yönelik olarak Kuşadası’nda yardım kampanyası başlatıldı, şu duyuru yapıldı:“Aydın’ın Söke ve Koçarlı ilçeleri ile belde ve köylerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören vatandaşlarımıza yönelik olarak Kuşadası’nda da bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Selzedelere her türlü yiyecek, içecek, giyecek ve ev eşyasının toplama merkezlerine bırakılmasını rica ediyoruz.”



Tahtalı Havzası planı anlatıldı

20 Aralık 2010 Pazartesi günkü köşemizde okurumuz Nuri Özler’in, “Tahtalı Barajı’nı biz mi koruyacağız?” başlıklı şikayetini dile getirmiştik. İzmir Büyükşehir Belediyesi okurumuzun şikayetini yerinde inceleyerek ve aşağıdaki cevap yazısını köşemize göndermiş. Aktarıyorum:

“Nuri Özler’e ait parsel 1/25000 ölçekli Tahtalı Barajı Çevre Düzeni Planı’na göre yerleşim alanı dışında olup ‘Uzun Mesafeli Koruma Alanı’ ve ‘Tarımsal Niteliği Korunacak Alan’da kalmaktadır. Yapılaşmaya izin verilen alan ise Çevre Düzeni Planı’na göre Gölcükler yerleşik alanı içinde 1/1000 ölçekli uygalama ile imar planı bulunan ve inşaat ruhsatı alarak inşaat yapılabilecek alanlarda olduğu belirlenmiştir.”



Hiçbir tesis yapılamaz

“İZSU Genel Müdürlüğü İmar Denetim Ekipleri, bu bilgiler dışında Nuri Özler’in parseline gitmiş, kendisinin burada yaşamadığını, ancak parseli kiralayan Emrullah Çetin’in bu alanda güni birlik tesis (çay bahçesi) yapmak istediğini öğrenmiş. İZSU ekipleri 20.12.2010 tarihinde de Nuri Özler ile toplantı yaparak kendisini aydınlatmıştır. Kiracısının çay bahçesi, güni birlik tesis talebi de Tahtalı Barajı Çevre Düzeni Planı ve Su Havzaları Koruma Yönetmeliği’ne uygun olmadığı belirtilmiştir.“



Çalışmalar bitti yollar toz toprak

Karşıyaka Atakent ve Yalı Mahallesi sakinleri doğalgaz çalışmaları için kazılan sokaklar asfaltlanmadığı için dert yandı. Cahit Ender, “Sokağımızdaki çalışmalar biteli bir ay oldu ve sokaklarımız asfaltlanmadığı için çamur içinde kaldık. Sokaklarımızın biran önce asfaltlanmasını istiyoruz” diyor.



SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@milliyet.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.