İzmir’in ikinci çevreyolu niteliğinde olduğu belirtilerek 2008 yılında inşaatına başlatılan, ancak tamamlanmadan 31 Mayıs 2011 Salı günü törenle açılan Kemalpaşa-Torbalı arasındaki 31 kilometrelik duble yol nedeniyle okurlarımızdan tepkiler aldık. İzmir 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Ulaştırma eski Bakanı Binali Yıldırım ile birlikte İzmirli üst düzey bürokratların katıldığı törende bu yolun ülke ekonomisine katkılarından söz edildi ve maliyetinin 35 milyon TL olduğu belirtildi.







Okurlarımız uyardı

Yapılan tören ve tüm açıklamalar aynı gün televizyon haber programlarında ve ertesi günkü gazetelerde geniş şekilde yer aldı. İlk tepki aynı gün cep telefonumu arayan Kemalpaşalı ve Torbalılı okurlarımızdan geldi. Arayan bütün okurlarımız Kemalpaşa-Torbalı arasındaki tamamlanmayan duble yolun bitmiş gibi gösterilip açılış töreni yapılmasını eleştirdiler. Tamamlanmayan yolun seçim malzemesi yapılmasının etik bir davranış olmadığını ifade ettiler. Kemalpaşalı ve Torbalılı okurlarımız ile Aydın Germencik, Söke, Çine, Muğla Ula, Dalaman ve Yatağan’dan arayan okurlarımız tepkilerini şöyle dile getirdiler:



Açılışı eski bakan yaptı

“Kemalpaşa-Torbalı arasındaki 31 kilometrelik duble yol daha bitmedi ki törenle açılış yapıldı. Özellikle Karabel çıkış ve inişleri ile Torbalı istikametine gidişteki kilometrelerce yolda çalışmalar halen sürüyor. Kemalpaşa Kavşağı ile Kemalpaşa’dan İzmir-Ankara Karayolu’na bağlantısı ise hiç başlamadı. Duble yola Kemalpaşa’dan giriş yapılan yere asfalt döküldü, o kadar. Biz dört yıldır bu yolda sıkıntılar çektik, halen de çekiyoruz. Hatta eski halini bile arar olduk. Özellikle Karabel iniş ve çıkışında yol inşaatı tamamlanmadığı için trafiğe açık olan kısımlarda trafik açısından can güvenliği yok. En önemlisi de duble yolun tamamlanan bölümleri bir yıl bile olmadan bozuldu. Bizim tepkimiz bunlara. Bu yolun neresi tamamlandı ki Ulaştırma açılılşı yapıldı? Hizmetlerin seçim aracı olarak kullanılması yanlış ve etik değil.”









Mahallemizin çöpleri düzenli toplanmıyor

Bahçelievler Mahallesi 1671/1 Sokak’ta oturan Mine Çiğdem, “Mahallemizde çöpler düzenli olarak toplanmıyor. Bu yüzden çöp konteynerleri dolup taşıyor. İnsanlar da çöplerini gelip konteynerlerin çevresine bırakıyor. Çöpler yerlerde sürünüyor. Havaların ısındığı şu günlerde sokağımız leş gibi kokuyor. Pis kokular evlerimizin içine geliyor. Ayrıca kedi ve köpekler de çöpleri dağıtıyor ve dağılan çöplerde de karasinek ürüyor. Belediyemiz temizlik ekibinin sokağımızdaki çöpleri düzenli olarak almasını ve çöplerin dağıldığı yerleri yıkayıp, dezenfekte etmelerini istiyoruz. Yoksa çocuklarımız mikrop kapıp hasta olacak” diyor.



Doğançay Mezarlığı çocukların işgalinde

Geçen hafta sonu Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’na giden İzmirli bir okurumuz bakın ne anlattı: “Hafta sonunda eşimle birlikte bu yıl içinde kaybettiğimiz babamızın gömülü olduğu Doğançay Mezarlığı’na gittik. Aracımızı park ettik. Aman Allah’ım o da ne? Daha aracımızın kapısını açmamıştık ki, etrafımızı ellerinde pet şişeler içinde su satan çocuklar sardı. Önce 2 çocuk vardı ve sayıları bir anda 6-7’ye çıktı. ‘İstemiyoruz’ dedikçe peşimizi bırakmadılar ve babamızın mezarının bulunduğu yere kadar bizi takip ettiler. Bir önümüze geçtiler, bir yanımızda yol boyunca bizi rahatsız ettiler. Mezarın başına gel

diğimizde ise çiçek satan ve dua okuyalım diyen kadınların baskınına uğradık. Yetkililere soruyoruz; mezarlıklar pazar günleri denetlenmiyor mu? Görevliler ne yapıyor? Bu çirkinliklerin acilen önüne geçilmesini istiyoruz.”



Okulun karşısındaki baz istasyonları kaldırılsın

Bayraklı’dan arayan okurlarımız az istasyonlarından dertliler: Biz Osmangazi İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileriyiz. Okulumuzun karşısındaki binanın üzerinde 4 tane baz istasyonu var. Biz bu tesislerden oldukça rahatsızız. Okulda yüzlerce çocuk eğitim görüyor. Ayrıca hamile öğretmenler var. Çalışkanlığı ile takdir ettiğimiz Bayraklı Belediye Başkanımız Hasan Karabağ’ın baz istasyonları konusunda da çalışma yapmasını ve kaldırılması için yetkilerini kullanmasını istiyoruz. Yüzlerce çocuğun okuduğu okulumuz karşısındaki baz istasyonlarının bir an önce kaldırılmasını başkanımızdan bekliyoruz.”





Gediz elektrik sorunları çözüyor

231 adet trafo bakım ve onarımı yapıldı

27 Nisan 2011 tarihinde “Trafolarda rutin kontrol yapılmıyor” diye bir haber değerlendirdik. Gediz Elektrik İzmir İl Müdürlüğü, 2010 yılı içinde sorumluluk alanlarındaki ‘Alçak ve Yüksek Gerilim hatları ile 231 trafoda bakım ve onarım yaptıklarını bildirdi. Bakım ve onarımların tamamının 3 milyon 660 TL’ye mal olduğu, bu hizmetlerin müdürlüğe ait ekipler ile üçüncü şahıslardan hizmet alımı yoluyla yapıldığı belirtildi.



Dalyanköy’de bir kez elektrik kesildi

16 Mayıs 2011 tarihli köşemizde “Elektrik kesintisi devam edecek mi?” başlıklı yazımıza Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü aşağıdaki cevap yazısını göndermiş. Aktarıyorum: “Şikayetle ilgili olarak Çeşme İlçe İşletme Başmühendisliği yaptığı incelemede; bu bölgede Mayıs 2011’de sadece 2 Mayıs 2011 günü programlı bir kesinti yaşandığını, Dalyanköy’de bunun dışında elektrik kesintisi yapılmadığını bildirdi.”



Çift konsollu elektrik direkleri dikeceğiz

Geçen ay Karşıyaka Bostanlı Bestekar Sadi Hoşses ve 6370 sokakların birleştiği kavşaktaki direklerde bulunan aydınlatmaların yetersizliği yüzünden kazalar meydana geldiğini yazmıştık. Gediz Elektrik İzmir İl Müdürlüğü gönderdiği cevap yazısında, “Haberle ilgili olarak, söz konusu bölgeye 3 adet çift konsollu aydınlatma direği dikilmesi için Karşıyaka Merkez İlçe İşletme Müdürlüğümüzce çalışmalara başlanmıştır” diyor.