4 şantiye daha hizmete açıldı

İZSU Genel Müdürlüğü’nün Menemen’de 2004’ten bu yana yürüttüğü çalışmalar sürüyor. İlçeye yapılan yatırım miktarı 162.3 milyon liraya ulaştı

Menemen’e İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ihale ile Seyrek ve Günerli mahallelerine yapılacak olan kanal projesinin 18 milyon liraya mal olacağı açıklandı. İZSU bu proje ile aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla 4 şantiye daha hizmete açtığını ifade etti. Bölgeye 3 kilometre yağmur suyu kanalı ve 20 kilometre de evsel atık kanalı döşenecek. Menemen’de yürütülen çalışmaların özeti şöyle:

Altyapı hız kazandı

“İnönü ve Uğur Mumcu mahallelerinde 4 milyon liraya mal olan 7.8 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattı tamamlandı. 16 milyon liralık yatırımla Emiralem, Yahşelli ve Göktepe yerleşimlerinin sağlıksız kanalları yenilendi. Kent içindeki su baskınlarını önlemek için yağmur suyu kanalı imalatları devam ediyor. Ayrıca Asarlık, Gölcük, İncirlipınar mahallelerindeki 4 kilometrelik yağmur suyu şebekesi bitirildi ve Çukurköy Mahallesi’nde de aşırı yağışlarda taşan ve sel felaketine neden olan Kolongerisi Deresi ıslah ediliyor. Hatundere Mahallesi’nde 4 kilometrelik atık su ile 1 kilometrelik yağmur suyu hatları döşeme işlemi de sürüyor. Villakent, Kesik, Çavuş ve Musabey ile Foça’nın Kozbeyli, Gerenköy ve Yeniköy yerleşimlerinde sağlıklı çalışmayan kanalları yenilemek, su baskınına karşı yağmur suyu hattı oluşturmak; bu bölgedeki evsel atık sularının yeni kurulacak olan arıtma tesisine iletmek amacıyla başlatılan 15 milyon 500 bin liralık yatırımın ise halen yürütüldüğü aktarıldı.”

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