487 hatlı otobüsümüz tekrar sefere konsun







Karşıyaka Bostanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Türker, Şemikler Mahalle Muhtarı Bahar Zengin, Yalı Mahalle Muhtarı Ahmet Şentürk ve Demirköprü Muhtarı İbrahim Akça mahallelerinde yaşayan vatandaşların 13 aydır çözümlenmeyen ulaşım sorununa el atılmasını istediler. Dört mahallede 90 bin civarında vatandaşın yaşadığını belirten Bostanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Türker, Aliağa-Menderes Hızlı Tren Hattı (İZBAN) nedeniyle seferden kaldırılan 487 hatlı otobüsün, aynı güzergahtan geçmek koşuluyla tekrar hizmete alınmasını istedi.



Dilekçe vermiştik

Muhtar Türker, “Mayıs 2010’da bu sorunumuz için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 4 mahalle muhtarı olarak bir dilekçe verdik. Bir de güzergah krokisi ekledik. Tabii 13 aydır bu isteğimiz yerine getirilmedi” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aradan geçen süre içinde halkımız büyük sıkıntı çekti. 13 ay gibi bir süre geçti. Bize Demirköprü civarına bir altgeçit yapılacağı, sorunun yani isteğimizin ondan sonra çözüleceği söylendi.Şu anda altgeçit inşaatı tamamlandı. Biz, Karşıyaka Vapur İskelesi’nden kalkıp Cemal Gürsel Caddesi, Şehitler Bulvarı, 1819 (Cengiz Kocatoros Caddesi) ve 6323 sokaklardan geçen ve oradan da İZBAN altgeçitini kullanarak son durağa giden 487 hatlı otobüs veya onun yerini alacak yeni bir hattın sefere konulmasını istiyoruz. Şu anda dört mahallede yaşayan onbinlerce insan, ki özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklu kadınlar ve özellikle hastalar oldukça mağdur durumdalar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nun bu konuya çözüm getirmesini bekliyoruz.”



Selçuk Halkı Başkan Ülgür’e soruyor:

İlaç parası alınacak mı alınmayacak mı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır ilçelerinde sivrisinek larvası mücadelesi yapmadığı için mayıs-ekim ayları arasındaki 6 ayı sivrisinekle geçirmek zorunda kaldıklarını belirten Selçuk halkı sonunda isyan etti. Selçuk Belediye Başkanı Vefa Ülgür’ün sivrinekle mücadeleyi bahane ederek hane başına 118 TL istediğini belirten Selçuklular, Ülgür’ün sürekli parasızlıktan yakındığını hatırlatarak şöyle konuştular:

“Başkan galiba parasızlığı sivrisinekle mücadeleyi bahane ederek aşacak. Selçuk’ta zaten sivrisinekle mücadele yıllardır göstermelik yapılıyor. Akşamları sivrisinek yüzünden bırakın dışarıda oturmayı, balkona çıkamıyor, hatta pencere bile açamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi de Selçuk’ta yeterince ilaçlama yapmıyor. Selçuk halkı olarak bu sıkıntıyı yıllardır çekiyoruz. Şimdilik durdurulduğu belirtilen sivrisinek parası ne yapılıp edilip alınacakmış, bu iddia halk arasında konuşuluyor. Doğru mu? Başkan Ülgür’ün açıklama yapmasını bekliyoruz.”









Çandarlı halkı Kocaoğlu’na sesleniyor:

Sahil yolumuza el atar mısınız?

Bu istek Çandarlı’da yaşayan ve şu anda İzmir’de bir dershanenin yöneticiliğini yapan emekli öğretmen Celal Meral‘den geldi. Okurumuz isteğini şöyle ifade ediyor:

“İzmir’e çağdaş bir görünüm kazandırma çabalarını yakından izlediğimiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan Çandarlı beldesi sakinleri adına bir istekte bulundum. Dahası bir sahipsizliğe işaret etmek istedim. Başkanımızın görevlendireceği teknik ekip elemanları geldiklerinde Çandarlı beldesi sahil yolunun Denizköy’e kadar olan kısmının yüzlerce aileye ne eziyet yaşattığını, delik deşik sahil yolunun insanlara ve milli servet olan araçlara nasıl zarar verdiğini, insanların kahır ve moral bozukluğu içinde nasıl yaşadıklarını görecekler, üzülüp bize hak vereceklerdir.”







Spotçular tüfekle önümüzü kesiyor

İkiçeşmelik’ten sonra Karşıyaka Donanmacı Mahallesi de spotçulardan dert yanmaya başladı. Kaldırımların, hatta yolların işgal edildiğinden yakınan semt sakinleri, “Bütün gün bağırışlarını, küfürlü konuşmalarını dinliyoruz. Bıktık usandık artık. Sokaklarımız tekin değil ve dağ başını geçti. Çünkü, bunları uyardığımızda bizi tehdit ediyor ve tüfekle üzerimize yürüyorlar. Yollar ve kaldırımlar daha ne kadar bunların işgali altında kalacak?. Karşıyaka Belediyesi bunların taşınması için niçin önlem almıyor? Biz bu rezillikten ne zaman kurtulacağız?”





Hoparlörlü seyyar satıcılar bıktırdı

Buca Şirinyer İşçievleri’nden arayan Yılmaz Dalgıç, “Yazın seyar satıcı sayısı artıyor. Bazı sokak köşeleri de arabalı seyyarlar tarafından işgal edildi. Bunlar yetmiyormuş gibi hoparlörlü araçlarla satış yapanlar da huzur bırakmadı. Hastalarımız, bebeklerimiz ve yaşlılarımız bunların yüzünden yerlerinden hoplayarak uyanıyor. Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı bunlara izin vermeyeceğini söylemişti. Ancak, satıcıların biri gidiyor, diğeri geliyor” diye dert yandı.







Bağışlanan bina çökmek üzere

İzmir Yenişehir Gaziler Caddesi’nden arayan Murat Akıncıoğlu, hayırsever Ahmet Erşan’ın 20 yıl önce bağışladığı ve yıllardı İzmir Bağ-Kur’a hizmet veren binanın çürüdüğünü bildirdi. Okurumuz, “Bu bina bu semte hastane yapılsın diye Sağlık Bakanlığı’na bağışlandı. Ancak aradan 11 yıl geçti ve semtimize ne hastane yapıldı, ne de bina değerlendirildi. Bina şu anda çürüyor, camları ve çerceveleri dökülüyor” diye uyardı.





Zabıtalar seyyarları niçin engellemiyor?

Konak Çankaya’dan arayan vatandaşlar akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda kaldırımların seyyar satıcılar tarafından işgal edildiğini ilettiler. Okurlarımız, “Özellikle akşam saatlerinde Mimar Kemalettin girişleri ile Fevzipaşa Bulvarı ve Mezarlıkbaşı civarında kaldırımlar işgal altına alınıyor. Bunlardan ne zaman kurtulacağız? Konak Belediyesi Zabıta ekipleri akşam 18.00’den sonra görev yapmıyor mu?” diye dert yandılar.





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