5851 işletmeden 489’u uyarıldı

Buca’da belediye tarafından tavuk döner satan bir işletmede yapılan denetimde, sağlıksız üç ton 100 kilogram bozuk ürün imha edilerek işyeri hem cezalandırılmış hem de mühürlenmişti.

MİLLİYET Ege olarak 17 Şubat 2020 Pazartesi günkü gazetemizde, “İzmirliler Buca’daki dönerci operasyonunun diğer ilçelerde de yapılmasını istiyor. Halkı zehirleyenler affedilmesin!” başlığı ile çağrıda bulunduk. Uyarımızda gıda mühendisi bir okurumuzun da bulunduğu vatandaşlar, “İzmir’in özellikle Kemeraltı, Çankaya, Güzelyalı, Hatay, Tepecik, Basmane ve Alsancak’ta onlarca döner ve benzeri ürün satan işyeri var. Son zamanlarda tavuk döner satan çoğaldı. İçlerinde 2 ile 4 lira arasında yarım ekmek veya dürüm tavuk döner, 5-6 liraya da yarım ekmek veya dürüm kırmızı et (!) döner satılıyor. Bu fiyata satılanların sağlıklı olmaları mümkün değil. Biz bu tür satış yapan işyerlerinin sıkça denetlenmesini istiyoruz” demişti.

İki işletme de kapatıldı

Bu çağrımız dikkate alındı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de talimatıyla 81 il ile tüm ilçelerinde eşzamanlı denetim yapıldı. İzmir’de Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen’in de katıldığı organizasyonda 30 ilçedeki 5 bin 851 gıda ürünü üreticisi ve satıcısına ait işletmeler denetlendi. İlk gün süt ve süt ürünleri firmaları kontrol edildi. Bir haftalık denetimde, 330 kontrol görevlisi halkın sağlığıyla oynayanları af etmedi ve işletmelerden 468’inde teknik hijyenik şartlar bakımından olumsuzluk tespit edildi. Eksikliklerini tamamlamaları için de ek süre tanındı. Denetimlerde 19 işletmeye idari para cezası verildi, iki işletme de faaliyetten men edildi. Gıda güvenirliğini sağlamak, farkındalığı artırmak ve halkın güvenilir gıdaya kolayca ulaşabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerin yıl boyunca kısa aralıklarla devam edeceği belirtildi. Milliyet Ege olarak biz de sizin sağlıksız gıda üreten ve satanları tespit ettiğinizde görüntülü olarak, adresiyle birlikte WhatsApp’lı telefonumuza veya elektronik posta adresimize iletmenizi öneriyoruz.

İZSU’dan ikinci içme suyu arıtma tesisi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü Karaburun Mordoğan Eğlenhoca’da yaptığı içme suyu arıtma tesisinin ikincisini Bornova’da kuracağını açıkladı. Bornova’nın yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karaçam Göleti’nin yanındaki 5 bin 600 metrekarelik alanda kurulacak tesis, yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak.

500 bin metreküp su

Tesis; Kayadibi, Kararaçam, Beşyol, Çiçekliköy ve Yakaköy mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak ve yılda 500 bin metreküp içme suyunu arıtacak. Tesis havalandırma, giriş, ön klorlama, durultucu, son klorlama, filtre geri yıkama ve çamur arıtma ünitelerinden oluşacak. Göletteki suyun arıtma tesisine iletimi için de yaklaşık 1.5 kilometrelik hat yapılacak. Tesis tamamlandıktan sonra DSİ ile protokol imzalanacak, ardından da hizmete alınacak.