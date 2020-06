7 METREKÜP SUYA 49.95 TL İSTENDİ

Temmuz 2011’de kullandığı 7 metreküp su için 49.95 TL tahakkuk ettirildiğini belirten Erol Kaya, “Eşimle birlikte şaşırmakla kalmadık, çok incindik. Çünkü, 7 metreküp suyun ücreti 14.49 TL, 2.67 TL de ÇTV ve yuvarlama idi. Tepkimiz diğer toplamlar adı altında istenen 32.79 TL’ye oldu. Ödememiz gereken ücret ise 49.95 TL. Ne demek diğer toplamlar? Neden alınıyor bu para? Açıklanması ve bilgi verilmesi gerekmez miydi? ‘Deli Dumrul’ vergisi gibi düşündük. Acaba biz mi alıngan davrandık? Tokat yemiş gibi olduk. Vatandaşa saygı böyle olmamalıydı. Tüketim bildiriminde ‘bakım ücreti’ 000, ağaç bedeli 000 gösterilmiş. Daha önceden bir borcum da yok. Komşularımdan da aynı miktarda su kullananlara 32.79 TL eklenmiş.







Ücretsiz takılmalı

Az su kullananlara biraz daha düşük ekleme yapılmış, anlamadım. Bazı dairelere ise ekleme yapılmamış” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karşıyaka 1819/Cengiz Kocatoros Sokak No:69 numarada oturuyorum. 75 yaşındayım, adam yerine konulmayı bekliyorum. Daha sonra öğrendim ki, su sayaçları değiştirilmiş. İyi de, usül ve üslup böyle mi olmalıydı? ‘Herkes kendi kesesinden yesin içsin, saltanatım var benim’ zihniyeti ile belediyecilik yapılıyor. Sorma öde!!! Böyle bir yönetim tarzı ancak diktatörlükle yönetilen ülkelerde olur. 10 yıl önce de saycçımız değiştirildi ama önceden haber verilmişti. Hatta 12.50 TL ödeyeceğimiz bildirilmişti. Ola ki paramız yok. Ayrıca bakım ücreti adı altında zaten bir para alınıyor, sayaç katkı payı da bunun içinde olmalı. Yani sayaçsız su kullanamayacağımıza göre, sayaç, ürünü takan birim tarafından ücretsiz takılmalı.”



Çöplük yapılan bu ağacın suçu ne?



Karşıyakalı Diş Hekimi Tugay Tunç, “Bu ağacın suçu ne?” başlığı ile fotoğraflarını da çekerek köşemize bir şikayetini gönderdi. Karşıyaka’da ‘Bankalar Sokağı’ olarak da bilinen 1715 Sokak’taki 50 ve 48 No’lu apartmanların önündeki ağacın çöp biriktirme yeri olarak kullanıldığını belirten Tunç bakın ne diyor: “Esnaf, ‘Çöpçüler çöplerinizi buraya atın, dediği için çöpümüzü buraya bırakıyoruz’ diyor. İlginç değil mi, böyle şey olur mu? Durumu Karşıyaka Belediyesi’ne de ilettim ama kimse ilgilenmedi. Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri yetkilileri ile ilgililerinin bu konuya el atmalarını istiyorum.”











Sokakta düğün ve havai fişek yasak değil mi?



Bu soruyu Çiğli Egekent İzkent Mahallesi İzmir Birlik Sitesi sakinleri kentimizi yönetenlere sordular. “Yöneticiler ülkemizi ‘Tavşana kaç, tazıya tut!’ zihniyeti ile yönetiyor olacaklar ki” diye başladıkları şikayetlerini şöyle sürdürdüler: “Bildiğimiz kadarıyla İzmir’de sokak düğünleri yasak. Hele hele sokakta havai fişek atılması yasaktan da öte, cezai duruma tabi. Ancak, 23 Temmuz 2011 Cumartesi akşamı Egekent/İzkent Mahallesi İzmir Birlik Sitesi’nde bangır bangır bağıran ses düzenleriyle sokak düğünü yapıldığı gibi, ilerleyen saatlerde havai fişekler atıldı. Balkonlardan kendimizi evlerimizin içine zor attık. Gürültü kirliliği ve havai fişekler nedeniyle yangın çıkar korkusuyla sabaha kadar uyuyamadık. Merak ettiğimiz konu, burada yapılan bu düğüne, yani yasak olmasına rağmen sokak düğününe kim izin verdi? Ayrıca havai fişek atılmasına nasıl göz yumuldu? Emniyet birimleri niçin işlem yapmadı? Düğün sahipleri torpilli kişiler miydi? Kentimizi yönetenlere soruyoruz; yarın birileri İzkent’e çıkıp uçaksavar, top ve makineli tüfek tesisi kurarak İzmir’i ateşe verebilir mi?”

Kaldırımlar yetmedi, artık yola da sandalye koyuyorlar



Bu şikayet son aylarda İzmir’in bir çok yerinden köşemize aktarılan bir konu. Karşıyakalı emekli öğretmen Ali Aydın bakın ne diyor: “Karşıyaka İskele karşısındaki Öğretmenevi Lokali ile İş Bankası arasındaki kafenin (Cafe-Tuborg) sahibi masa ve sandalyelerini kaldırım yetmiyormuş gibi bir de yola koyuyor. Karşıyaka’nın bu semti yaya ve araç trafiği bakımından en yoğun bölgesi. Özelikle akşam saatlerinde kaldırımdaki ve yoldaki masa ve sandalyeler yüzünden yayalar neredeyse birbirinin sırtına çıkacak gibi oluyorlar. Ayrıca araç trafiğinin de işlediği bu bölgedeki işletme sahibinin en azından yolu işgal etmemesi için uyarılmasını istiyorum. Yaya geçişi bakımından zaten dar olan bu sokaktaki görüntü de kirlilik yaratıyor.”



Kanal kapaklarından pis sular fışkırıyor



Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi 293 Sokak sakinleri sokaklarındaki kanal kapaklarından pis kokular geldiğini bildirdiler. Sokak sakinleri, “Yağışlı günlerde sokağımızdaki kanal kapaklarından pis sular fışkırıyor ve sokağımız göle dönüyor. Sokağımız şu anda çok pis kokuyor. Biz kanalların tıkalı olduğunu zannediyoruz. Yaşadığımız bu olumsuzluğu yetkililere ilettik. Ancak çözümünü sağlayamadık. İZSU kanal sorumlularının sokağımızı ele almasını istiyoruz” diyorlar.

Gürültü ve egzoz dumanından bıktık



Balçova Korutürk Mahallesi sakinlerinden Gökhan Hoş, Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi yetkililerine şöyle sesleniyor: “İlçemizdeki AVM’ler yüzünden yaşam alanlarımız daralıyor. Yoğun trafik yüzünden evlerimize ulaşamıyor, egzoz gazından zehirleniyor ve gürültü kirliliği nedeniyle de bunalıma giriyoruz. Trafik ekiplerinin ve polislerin sayesinde trafik kaosu sorun yaşanmasa da akşam saatlerinden sonra AVM’ler yüzünden trafik allak bullak oluyor. Mithatpaşa Caddesi ana arter ama araç parkına göz yumuluyor.”



Otoyolda inek ve atın ne işi var?



İzmir-Aydın arasında TIR şoförlüğü yapan Mehmet Çallı ve Erdal Çelik, “Sık sık kullandığımız İzmir-Aydın Otoyolu’nun Aydın Tüneli çıkışından sonraki güzergahın otoyol kısmında at ve ineklerin otladığını gördük. Teller olmasına rağmen bu hayvanlar buraya nasıl sokuluyor. Bunlar otoyola çıkmaya kalkarsa olacakları düşünemiyoruz. Gördüklerimizi birkaç kez otoyol Aydın gişelerindeki görevlilere söyledik. Ancak değişin birşey olmadı. Üzücü bir kaza yaşanmadan yetkililerin bu konuya el atmalarını bekliyoruz” dediler.



