Acil Servis’teki hizmet mükemmel

Türkiye’nin sosyokültürel farklılığının en belirgin yaşandığı bölgeler arasında yer alan Kuşadası’nda yaşayan vatandaşlar, “Acilde, doktorlar başta olmak üzere sağlık ekibinin tamamını kutluyoruz” diyor

Temmuz 2018’de 4 kez ve bu ay da bir kez bizzat gittiğim Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servisi’ni yakından izleme imkânı buldum. Önce Ege Bölgesi’nin uluslararası turizm merkezi olan Kuşadası’na böyle bir değeri kazandıranları kutlamak gerekiyor. 3 yıl önce hizmete giren ve Sağlık Bakanlığı tarafından 166 yataklı bir hastane olarak onay alan bu tesis, körfezden bakıldığında 5 yıldızlı bir otel gibi duruyor. Ayrıca, Şubat 2018’de Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla getirilen, acil servislerde 11 branşta 24 saat zorunlu nöbet uygulaması, bu hastanede de geçerli.

‘Elleri öpülmeli’

Gelelim, hastanenin en riskli ve stres ağı en yoğun olan ‘Acil Servis’ bölümünde gördüklerime... Gece 02.30 ile 05.30 saatleri arasında acil servise her gelişimde, yüzlerce vatandaşın bu hizmetten yararlandığını gördüm. Hastaların bağırtıları, inlemeleri arasında çalışan başta doktorlar olmak üzere, tüm sağlık ekibinin her biri, psikolog gibi hasta ve yakınlarını sabırla karşılamaları inanılacak gibi değildi. İlginç olaylarla da karşılaştım. Özellikle de aşırı alkol tüketimi sonucu acil servisi işgal edenleri bile olgunlukla tedavi eden doktorları ve yardımcı ekiplerini kutlamak gerekiyor. Acil serviste tedavileri yapılan vatandaşlar ve yakınlarıyla yaptığım sohpetlerde, “Burası süper bir hastane. Kayıttan başlayıp çıkışımıza kadar yakından ilgileniyorlar. Özellikle doktorlar ve sağlık personeli içten ve samimi. Stresli, bağırarak ve inleyerek gelen hastaları sakinleştirmeleri bir yana, tedavilerini de en kısa zamanda gerçekleştiriyorlar. Süper bir acil servis ve ekip. Acil servislerde doktorlara saldırmak yerine elleri öpülmeli” dedi.

HEPSİ İŞİNİ ÇOK SEVİYOR

Çeşitli nedenlerle gittiğim Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde karşılaştığım hekimlerden Dr. Haşim Oğuz Söker, Dr. Gökhan Gökkaya, Dr. İsmail Koluman ve Dr. Sibel Tolgay’ı tedavi süreci sırasında çok yakından izleme fırsatı buldum. Bu hekimlerimiz ile isimlerini alamadığım diğer doktorlarımız da gece aldıkları görevlerinin sona erdiği saat 08.00’e kadar, hastalarına önce birer psikolog gibi yaklaştı, sonra da şikâyetçi oldukları sağlık sorunlarını sabırla tedavi etti; yoğunluğa rağmen hastaların rahatsızlıklarıyla ilgili sorularını da cevapladı. Dikkatle izledim. Bu arada acildeki hekimlerimizin bir şikâyeti var; o da acile gelmemesi gereken hastaların sistemi meşgul etmesi. Buna engel olamadıklarını ifade ettiler, ama onların da tedavilerinin yapılıp gönderildiğini söylediler. Bu nedenle, isimlerini alamadığım diğer doktorlar da dahil olmak üzere, Kuşadası Acil Servis’teki görevli hekimlerimiz ile ekiplerini alkışlıyor ve kutluyorum. Hakkınız asla ödenmez.

Türk Telekom hattımızı döşedi

23 Temmuz 2018 tarihli köşemizde “TELEKOM, bu sistemle çok zor para kazanır” başlığıyla, İzmir’in Buca İlçesi Hürriyet Mahallesi 489/1 Sokak’taki (1) numaralı binada oturan 6 aile ile binadaki bir işyeri sahibinin şikâyetini dile getirmiştik. Yazımızda, 7 hanenin TÜRK TELEKOM abonesi olmak için 6 aydır çalmadık kapı bırakmadığını aktarmıştık. Yeni yapılan binaya Ocak 2018’de taşınan Mehmet Demirtaş, “İlk taşınan kişi benim. Taşındığım günden itibaren yanımıza yapılan 16 katlı bina tamamlanmadan ve yerleşim olmadan TELEKOM hattı (fiber) döşendi, kutusu konuldu. Biz 6 hane, binamıza yerleştik. TELEKOM’a ve internetine (TTNet) abone olduk. Ancak, hat olmadığı için 7 aydır bekliyoruz” diye dert yanmıştı. Demirtaş, önceki gün (8 Ağustos) yine aradı ve şunları söyledi: “Önce bu sorunumuzu dile getiren Milliyet gazetesine teşekkür ediyorum. Şu anda binamıza fiber kablo döşeniyor. Ben zaten aboneyim ve hemen nakil işlemimi yapacağım. Diğer komşularımız da abone olacak. Sorunumuza çözüm üreten TÜRK TELEKOM’un Bölge Sorumlusu Alpay Metin Taş ile Ahmet Emreol’a teşekkür ediyoruz.”

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