Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının Kovid-19’la mücadelede asli görev aldığına ve 7/24 çalıştığına dikkat çekti.

Türkiye’deki Bilim Kurulu ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgınının sağlık çalışanlarını toplumdan çok daha fazla etkilediğini belirtiyor, bunun en önemli nedeni olarak da hastaları daha çok görmelerini ve tedaviyi üstlenmelerini gösteriyor. Bunlar göz önünde bulundurularak, salgının yaşandığı tüm ülkelerde olduğu gibi bizde de süreç boyunca özellikle Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer bakanlıklardan, bizzat görev yapan çalışanların evlerine gitmemeleri ve ailelerini görmemeleri uygun görüldü.

Kesintisiz çalışıyorlar

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışanların da Sağlık Bakanlığı çalışanları gibi 7, 10 ve 14 gün kesintisiz vardiyalarla görev yaptığını belirtti ve şunları söyledi: “Huzurevlerinde ve Bakanlığımıza bağlı diğer sosyal hizmet birimlerindeki çalışanlarımız da aynı riskleri taşıyor, ancak göz ardı ediliyorlar. Bu personelimiz de pandemi ile mücadelede sağlık çalışanları gibi 7/24 sistemiyle asli olarak mesai yapıyor. Özellikle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevleri, yaşlı, engelsiz yaşam ve çocuk bakımevlerindeki tüm sağlık çalışanları 14 günlük kesintisiz vardiyalarla, evlerini ve ailelerini görmeden görev yapıyorlar.”

‘Ücret tam verilmeli’

Başkan Özdemir, istek ve önerilerini şöyle dile getirdi: “Meslektaşlarımız herhangi bir ek ödeme almadıkları gibi, bu süre boyunca eve gitmeden çalışıyor, çocuklarından ve sevdiklerinden ayrı kalıyor. Bu personele, çalıştıkları 12 saatlik fazla mesaileri karşılığında, ne yazık ki 4 saatlik ücret veriliyor. Toplumun en dezavantajlı kesimlerine hizmet veren, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlardaki bu sağlık çalışanlarının da sesine kulak verilmelidir. Personele, fazla mesai ücreti tam ödenmeli, bu sıkıntılı süreçte maddi destek verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı’nda mağdur olan hizmetli, şoför, memur, temizlik, veri kayıt personeli gibi, özveriyle çalışan ve pandemide yüksek riski bulunan personel gibi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışanlara da bir maaş ikramiye verilmelidir. Ramazan Bayramı dolayısıyla katkı sunulmasını öneriyoruz.”