Amaç, yenilenebilir enerji için teşvik

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış sonrası, Güzelbahçe’de vatandaşların kendi elektriklerini üretmelerine kolaylık sağlamak amacıyla inşaat ruhsatı harçlarında yüzde 25 indirim yapılacak .

Türkiye’de binaların çatı ve cephelerine güneş panelleri kurmak için gereken prosedürün sadeleştirildiği ve sürecin de hızlandırıldığı bildirildi. Yeni düzenlemeye göre, çatısına güneş paneli kuranlar, kendi elektriğini üretip fazlasını da sisteme satabilecek. Binaların çatı ve cephelerine kurulacak olan güneş panellerinden sağlanacak enerjiyle tüketicilerin elektrik faturaları azalacak. Binalarının çatı ve cephelerine güneş paneli kurarak elektrik üretmek isteyen vatandaşlar, başvurularını, dağıtım şirketlerinin merkez ya da taşra birimine yapabilecek.

Fazlasını satabilecek

İzmir’in Güzelbahçe Belediye Meclisi’nde, vatandaşların kendi elektriklerini üretmeleri için onları teşvik etmek ve kolaylık sağlamak amacıyla karar alındığı bildirildi. Konuyu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’ye sorduk, o da bize şu bilgileri verdi: “Güzelbahçe bahçeli, müstakil konutların yoğunlukta olduğu bir ilçe. Belediye olarak, yenilenebilir enerjinin kullanılmasını teşvik etmek ve desteklemek için hemşerilerimize örnek olacak bir proje ürettik. Bu projeyi 18 Ocak 2018’de yayımlanan yönetmelik sonrası, 10 kilovat ve altında güçteki, çatı tipi güneş enerji sistemlerinin kuruluşunu kolaylaştırmak amacıyla hazırladık. Bu yönetmeliğin gelecekte uygulanabilirliği doğrultusunda altyapısının hazırlanması gerekliliğinden hareketle yeni yapılacak konutlarda en az 30 metrekare çatı alanının güney cephesine baktırılmasını teşvik ettik. Bu nedenle aldığımız meclis kararında, inşaat ruhsat harçlarından ‘yüzde 25 indirim’ yapılmasına oybirliğiyle karar verdik. Vatandaşlarımız, özellikle müstakil konutların çatılarına konulacak olan güneş panelleri sayesinde yüksek elektrik faturalarından kurtulacak.”

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