Araç park sistemi değiştirilmesin

Karşıyaka 1831 Sokak’ta oturduğunu ve Ordu Caddesi üzerinde araç park etme sisteminin değiştirilmesinden sonra semtlerinde sorunlar yaşadığını belirten Faruk Çabuk şunları dile getirdi:

“İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ordu Caddesi’nde kaldırıma dik araç park etme sistemini değiştirdi ve kaldırıma paralel olarak araç park etme mecburiyeti getirdi. İyi de bu uygulamadan sonra hayatımız zindan oldu. Birincisi akşam eve geldiğimizde artık arabamızı park edecek yer bulamaz olduk. İkincisi, aracınızı dik park ettiğiniz zaman plakanıza hemen ceza yazılıyor. Üçüncüsü de, yayalar için zor anlar başladı. Karşı kaldırımdan diğer kaldırıma geçmeye kalkıştığınızda sık aralıkla park eden araçların arasından geçemiyor ve süratle geçen araçların yanında yürüyorsunuz.”



Cadde, sürat yolu oldu



Okurumuz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dördüncüsü ve en önemlisi bu sistem sonrası Ordu Caddesi yarış yapılan yol oldu ve özellikle dolmuşçular yolcu kapmak için sürat yapmaya başladılar. Biz Ordu Caddesi sakinleri olarak bu uygulamadan oldukça rahasızız. Çünkü, bu değişiklikle buraya dik şekilde 200 araç park ediliyorsa, bu uygulama (düz) sonrası ancak 80 ile 100 araç park edebiliyor. Bu da araç park etme konusunda semt sakinlerini zor durumda bırakıyor. 100 -120 civarında araç açıkta kalıyor, arka sokaklarda yer bulunabilirse araçlarını park edilebiliyor. Tabii bu da araçlardan hırsızlık ve zarar verme konusunda problemleri ortaya çıkarıyor. Ayrıca esnaf da bu uygulamadan mağdur oldu. Yani semt olarak huzurumuz kalmadı. Bu yanlış uygulamanın düzeltilmesini istiyoruz.”



İzmir trafiği allak bullak!



Son haftalarda trafiğin yoğun ve sorunlu olduğu yerlerde trafik polislerini görmediğini belirten Lütfi Engin Çağlar isimli okurumuz tespit ettiği sorunları şöyle sıralıyor:

“İzmir’in sorunlu kavşaklarında trafik polisi olmayınca İzmir trafiği arapsaçına dönüyor. Sıralıyayım: Alsancak Garı ve Liman arası döner kavşakta her gün akşam saatlerinde trafik kilitleniyor. Nedense bu kavşakta tek polis veya ekibi olmuyor. Sürücüler kaderi ile başbaşa kalıyor. İkinci olarak İzmir Limanı’na TIR’ların girişine saat kısıtlaması olmaması yüzünden trafik yine allak bullak oluyor. Bu da ayrı bir sıkıntı. Geçenlerde 155’i aradığımda ‘Belediye düzenleme yapmıyor, biz ne yapalım’ denildi. Tabii ‘Polis yok’ dediğimde aldığım cevap, ‘Aaa yok mu, gönderelim o zaman’ oldu ama tek polis veya ekibi gelmedi. Ancak, Pasaport’taki Ptt ve Telekom binası yanında trafik sorunsuz akarken 2 trafik ekibi burada bekletiliyor. Onlardan 100 metre geride de bir başka ekip yine kenarda duruyor. Acaba İzmir’in özellikle mi karışması isteniyor? Denetimsizlik Bornova yolunda da aynı düzeyini koruyor. Çimento kamyonları 100-120 kilometre hızda ve sol şeritte seyrediyorlar. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de Menemen dolmuşları var ki, İzmir trafiğini allak bullak ediyorlar. Yani İzmir trafiği Allah’a emanet yürüyor. ”



Sıtma hastalığı yine hortlayacak



Çiğli Egekent sakinleri adına arayan okurumuz Fethi Çiçek, “Bu yıl sivrisinekler yüzünden ‘Sıtma’ hastalığı yeniden hortlayacak” diye başlayan şikayetini şöyle sürdürdü: “Bu yıl sivrisinek larvaları ile mücadele yapıldığını görmedik. Geçen yıllarda Çiğli ve Harmandalı civarında yapılan mücadeleleri izleyebiliyorduk. Şu anda sivrisinekler semtimizde koloni halinde geziyorlar. Bu yıl sivrisineklerden çok çekeceğiz galiba. Akşam üstleri ve sabahları sokağa çıkar çıkmaz sivrisineklerin saldırısına uğruyoruz. Ağzımıza ve burnumuza giriyorlar. İnanın yüzlerce sivrisinek arabamın camına yapıştı. Sivrisinekler yüzünden çocuklarımızın elleri, yüzleri ve boyunları şişik içinde. ”

Karşıyaka Bostanlı ve Mavişehir ile Narlıdere Sahilevleri, Balçova Bahçelerarası civarı, Güzelbahçe ve Selçuk Pamucak’tan arayan vatandaşlar da aynı konuda dert yandı.

Bu ilçelerden arayan okurlarımız sivrisinek mücadelesi yapıldığını görmediklerini dile getirdiler.



Ruhsatları yok ama içki de veriliyor



Karşıyaka Donamacı Mahallesi 1729 Sokak sakinleri bazı işyerlerinin içkili ruhsatları olmadığı halde akşam saat 19.00’dan sonra içki servisi yaptıklarını bildirdi, şöyle dedi: “Sokağımızdaki bazı işyerleri ruhsatları olmadığı halde akşam 19.30’dan sonra içki servisi yapıyorlar. Bu da bizi rahatsız ediyor. Zaman zaman eşlerimize ve kızlarımıza çirkin laflar atılıyor ve sözlü taciz olayları yaşanıyor. Karşıyakalılar olarak bu işyerlerinin belediye ve emniyet yetkililerince denetlenmesini ve yasal işlem yapılmasını istiyoruz.”



Gediz Elektrik arızaları giderdi



Okurlarımızın ilettiği sokak aydınlatmaları ile şikayetlere Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü aşağıdaki yanıtı gönderdi: “Konak Çankaya Hilton Oteli’nin yan sokağı olan 1374 Sokak No.16/A önündeki aydınlatma direğindeki sık sık arızalanan aydınlatma lambası, Konak Merkez İlçe İşletme Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yerinde kontrol edilerek arızası giderilmiştir. Ayrıca Çiğli 8927 Sokak’ta arızalı olduğu bildirilen iki aydınlatma direğindeki lambalar da ekiplerce değiştirilmiştir.”



Parklara, bisiklet motosiklet girmesin



Bornova’dan Osman Zeren, “Günün belirli saatlerinde eşim ve torunumla Bornova Parkı’na giderek geziyor ve dinleniyoruz. Ancak, ne gezebiliyor, ne de dinlenebiliyoruz. Çünkü yasak olmasına rağmen parkta motosikletler cirit atıyor. Özellikle fastfood yiyecek dağıtımı yapan motosikletli kuryeler Bornova Parkı’nı geçiş yeri olarak kullanıyorlar. Ayrıca bisikletliler de eksik olmuyor. Önlem alınmasını istiyoruz” diyor.



Pis su kanalları sık sık patlıyor



Urla Zeytinalanı Çamlıçay Mahallesi Nazar Sitesi sakinlerinden Beser Yıldız, “Mahallemizdeki pis su kanalları sık sık patlıyor ve lağım suları sokaklara akıyor. Havalar da ısınmaya başladığı şu günlerde semtimiz leş gibi kokuyor. İZSU semtimizdeki ana kanal borusunu değiştirdi, ara sokaklardakilere dokunmadı” diyor.



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