Balıkçılar Meydanı cazibe merkezi olacakz

Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın çehresini değiştirecek projeleri Aydın Büyükşehir’in de desteğiyle yaşama geçiriyor. Bir yılda, uzun zamandır bekleyen birçok alt ve üstyapı sorunu giderildi.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2019 yerel seçimlerinden bugüne geçen bir yılda, 19 bin 500 metrekaresi sıcak asfalt, 126 bin metrekaresi de sathi kaplama olmak üzere, toplam 145 bin 500 metrekare asfaltlama yaptı. 55 bin metrekare parke taş yol ve 15 bin metrekare de kaldırım döşendi. 50 bin metrekarelik alanda çalışmalar tamamlandı, yol iyileştirmesi yapıldı. 43 bin metrekarelik alan da, zemin düzenlemesiyle yol yapımı için uygun duruma getirildi. Mahallelerde de eşzamanlı olarak 80 bin metrekarelik yol tamiratı yapıldı. Tarihi Balıkçılar Meydanı’nda altyapı ve yenileme; Özer Türk Stadyumu’nda da kumlama, astar ve boya işlemleri tamamlandı. 4800 metrekarelik çatının tamirat çalışmaları sürüyor. Yeniköy yolu üzerindeki 1631 adet defin yerini kapsayan yeni mezarlıkta da çalışma var.

‘Tek çivi çakılmadı’

Gelelim, ilçenin yeni cazibe merkezi haline getirilen Tarihi Balıkçı Meydanı’na... Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bakın bu konuda neler söyledi: “Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizle Kuşadası’nın yıllardır ihmal edilen alt ve üstyapı sorunlarıyla ilgili olarak neler yapacağımızı kararlaştırdık. İlçemizi Ege Bölgesi’nin turizm başkenti yapmayı hedefledik ve projeler hazırladık. Meclisimizden onay alarak hemen çalışmalara başladık. Fen İşleri ekiplerimiz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle projeleri uygulamaya başladık. Kuşadası’nın 30 yıldır tek çivi bile çakılmayan Balıkçı Meydanı’nı ele aldık. Ufak tefek tadilatlarla geçiştirilen ve halkın sürekli dert yandığı meydanın altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamını yeniledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekiplerine bu konuda verdikleri destek için teşekkür ediyorum. 3 bin 200 metrekare taban döşemesi ve 1600 metrekare pergola yenilemesi de bitmek üzere. Güvercin Ada Caddesi ve Barbaros Bulvarı ile kentin turistik noktalarına yakınlığıyla bilinen, ilçemizin yeni cazibe merkezinde çalışmaların sonuna geldik. Ekiplerimiz, buradaki düzenleme ve yenileme işlerini kısa süre sonra tamamlayacak. Ayrıca burada, mülkiyeti belediyemize ait olan ve Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi’nce kullanılan Balıkçılar Kahvesi’ni de ekiplerimiz ele aldı. Restoran ve dükkânların dış cephe bakımlarının tamamlanmasından sonra Balıkçılar Meydanı, köhne ve hantal yapısından kurtularak hedeflediğimiz güzelliğine kavuşacak.”

‘Ömer Başkan’a teşekkürler’

Balıkçılar Meydanı’ndaki çalışmalar, bölge esnafını da sevindirdi. Meydanın bu düzenlemeyle Ada’ya yakışan kartpostallık bir görünüme kavuştuğunu söyleyen, 10 yıllık işletmeci İbrahim Torunoğlu ile garson Hakkı Albayrak, “Belediye Başkanımız Ömer Günel’e böyle bir projeyi gerçekleştirdiği ve ilçemizi güzelleştirdiği için teşekkür ediyoruz. Buranın en önemli sorunu altyapıydı. Günel Başkanımız, sorunları kökünden çözmeye çalışıyor. Proje tamamlandığında Kuşadası’na yakışan bir meydanımız olacak” dedi.