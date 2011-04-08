Bayraklı Belediyesi bize ilgi göstermiyor

Ege- Koop’un Bayraklı Onur mahallesi’nde 2005 yılında başlayıp 2008 yılında teslim ettiği 703 konuttan oluşan ve şu anda 4 bin kişinin yaşadığı Karşıyaka Körfez Evleri sakinleri, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın semtleriyle ilgilenmediğini ve üvey evlat muamelesi gördüklerini ileri sürdüler. Okurlarımız, “Evlerimize taşınalı 4 yıl oldu. Başkandan semtimize 2 tane park ve sosyal tesis yapılmasını rica ettik. O da bize ‘Parkları siz yapın donanımını ben yapayım’ dedi. Biz de Ege-Koop’un desteği ile parklarımızı yaptık. Ancak parklarda çocuklarımızın oynayacağı oyun grubu, spor yapanların yararlanacağı spor aletleri ve semt sakinlerinin bir araya gelip oturacağı tek kanape bile yok. Ayrıca sosyal tesis ile ilgili de bir çalışma da yapılmadı” diye dert yandılar.



Başkanımız sözünü tutsun



Bu isteklerini 2009 Eylül ayında doğalgaz hizmetinin getirilmesi için yapılan törende Başkan Karabağ’a aktardıklarını belirten Karşıyaka Körfez Evleri sakinleri yaşananları şöyle ifade ettiler: “Başkan bize siz parkları yapın, çocuk oyun grupları, spor aletleri, bank ve çöp kutularını ben koyacağım’ diye söz vermişti. Ha bugün ha yarın yapılır diye bekledik. Baktık bir gelişme yok, biz de bu konuda yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunduk. Hem de defalarca. Aradan bir buçuk yıl geçti ve halen hiçbir şey yapılmadı. 6 ay önce Başkanımız doğalgaz açılış töreni için geldiğinde tekrar hatırlattık. O sırada elemanlarına talimat verdi, ancak hiçbir şey yapılmadı. Biz başkanın sözünü tutmasını bekliyoruz.”



İşte Karşıyaka Körfez Evleri sakinlerinin söyledikleri:



Hüseyin Balaylar: “Yerel seçimde destek verdiğimiz Başkan Karabağ’a parkımızın donanımı ile ilgili defalarca yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunduk. Ama olumlu bir sonuç alamadık. Başkan sonunda kızmış olacak ki, ‘Aranızda para toplayın onu da siz yaptırın’ dedi. Şu anda çok üzgün ve şaşırmış durumdayız.

Sami Okumuş: “Başkan Karabağ’dan parkımızı donatmasını istedik, o da ‘Olur’ verdi. Ancak aradan bir buçuk yıl geçti ve hiçbir işlem yapılmadı. Başkan Karabağ’ın 6 ay önce verdiği sözünü yerine getirmesini bekliyoruz.”

Mine Kırlı: “Parkımızda bir tane bile bank olmadığı gibi çocukların oynayacağı tek oyun aleti yok. Başkanımız 6 ay önce bu konuda elemanlarına talimat vermişti. Ama hiçbir çalışma yapılmadı. Çalışmalarını takdir ettiğimiz Başkan’ın verdiği sözü de yerine getirmesini bekliyoruz.”

Filiz Çekli: “Başkan Karabağ, çağdaş konutların bulunduğu semtimize hizmet getirmekten kaçınıyor, herşeyi üstümüze yüklemeye çalışıyor. Başkan bizi çok zengin zannediyor galiba, halbuki hepimiz borçluyuz. Çünkü, ‘Aranızda para toplayıp istediklerinizi alın’ diyor.”

Edip Karakuş: “Sevgili başkanımız Hasan Karabağ çalışkan ve halkla bütünleşen bir kişi. Çevre, temizlik ve parklar konusunda çok başarılı. Çalışmalarını takdir ediyoruz. Aynı hizmetleri semtimize de getirmesini bekliyoruz.”

Erol Cekli: “Körfez evlerinin bulunduğu sitede emekli sayısı oldukça fazla. Ama mahallemizde hiç sosyal tesis yok. Kadınların, gençlerin, çocukların ve yaşlıların bir araya gelip etkinlikler yapması için semtimizde Körfez’e hakim sosyal tesis oluşturulmasını bekliyoruz.”

Akif Esenbel: “Bayraklı Belediye Başkanımız Hasan Karabağ’dan semtimize park yapmasını istedik. O da ‘Parkları siz yapın’ dedi. Parkları aramızda para toplayıp oluşturduk ama istediklerimizin hiçbiri gerçekleştirilmedi. Halbuki Başkan Karabağ bize daha önce söz vermişti.”

Hakan Uğur: “Başkan bize üvey evlat muamelesi yapıyor ve bu da bizi üzüyor. Başkan Karabağ yeni, çağdaş ve modern konutların bulunduğu buraya 2. el ve eski aletler gönderdi, biz de onları geri gönderdik. Halbuki yerel seçimde kendisine destek vermiştik. Aynı desteği semtimize de göstermesini bekliyoruz.”

Mustafa Öztürk: “Başkan Karabağ, ‘Birleşip bir oyun grubu alamıyor musunuz?’ dedi. Bu da bizleri şaşırttı. 70 gecekonduya hizmet getiren Bayraklı Belediyesi’nin vergisini düzenli ödeyen bize de hizmet getirmesini istiyoruz.”

Müşerref Okumuş: “Başkan Karabağ, ilçede parklar yapıyor. İçlerine de halkın oturacağı kanapeler ile çocukların oynacağı oyun grupları koyuyor. Nedense bize bizim semtimize bu hizmeti getirmekten imtina ediyor”



Yeni trafo için yer gösterilsin



Geçen ay köşemizde “Her akşam elektrik kesintisi yaşıyoruz” başlıklı yazımızda Karşıyaka Alaybey 1674 Sokak sakinlerinin elektrik kesintileri ile ilgili şikayetini dile getirmiştik. Okurlarımız, “Havaların soğumasıyla birlikte her akşam elektriğimiz kesiliyor . 3-4 saat gelmiyor. Ayrıca sokağımızdaki bazı apartmanlar da elektrik oluyor, bazılarında olmuyor. Çoğunlukla voltaj düşüyor ve elektrikli malzemelerimiz arızalanıyor. Arızanın kalıcı olarak giderilmesini istiyoruz” demişlerdi. GEDİZ Elektrik yazımıza aşağıdaki cevap yazısını gönderdi. Aynen aktarıyorum:



Aşırı yüklenme yapıldı



“Yazınız sonrasında yapılan incelemede, Alaybey’de yaşanan elektrik kesintilerinin hava muhalefetinden ve trafoya aşırı yüklenmeden kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlgili işletmemizce arıza geçici olarak giderilmektedir. Bu arada yeni bir trafo tesisi işlemi de başlatılmış ancak semt sakinlerince engellenmiştir. Bunun üzerine 2 Şubat itibariyle Karşıyaka Belediyesi’nden yeni ve güçlü bir trafo tesisi için yer tahsisi istenmiş olup halen beklenmektedir.”



Bostanlı’nın içine otobüsler girsin



Karşıyaka Bostanlı 6349 Sokak sakinleri de otobüslerin semtlerine girmemesi konusunda dertliler. Semih Karlı, Aytaç Tatlıcı, Müzeyyen Atalay, Seniha Altan ve onlarca okurumuz, “ESHOT’un İZBAN hizmeti nedeniyle bazı otobüs güzergahlarında yapmış olduğu değişiklik semtimize de uygulandı. Uygulandı da hizmet iyileştirileceğine çok daha kötü duruma getirildi. Otobüsler eskiden Tansaş yanından Bostanlı içine giriyordu. Şimdi ise sahile geçiyor, iki çok aralıklı durak ve sonrasında Bostanlı İskelesi’nde yolcularını indiriyor. Yaşlılar, çocuklu kadınlar, hastalar ve halk en az 1 kilometre hem de yoğun trafik içinden Bostanlı içine gidiyor. Bu tür hizmetlerde halkın yararı düşünülür. Bu yeni düzenleme halkı mağdur duruma düşürdü. Düzeltilmesini istiyoruz” dedi.



Sokak köpekleri çok korkutuyor



Havaların ısınması ile birlikte sokak köpek sayılarının arttığını belirten Kemal Reis ve Murat Reis mahalleleri sakinleri, “Semtimizdeki oyun alanları ve parklar köpeklerin mekanı olmaya başladı. Çocuklarımız parklara ve okullarına gitmeye korkuyorlar. Sabah erken saatlerde işlerine giden insanlara saldırıyorlar. Biz köpeklere zarar verilmesini istemiyoruz. Bazı vatandaşlar hayvanlara sopalarla vuruyor ve yaralıyorlar” diyorlar.





Ahırların suyu dereye akıyor



Çiğli Harmandalı Uğur Mumcu Mahallesi’nden Gülşehir Cem, “Benim evim derenin kenarında. Bizim evlerimizin yukarı kısımlarında ahırlar var. Bu ahırların sahipleri ahırlarının pis sularını ve atıklarını dereye akıtıyorlar. Dere leş gibi kokuyor. Şu anda sivrisinek istilası altındayız. Ayrıca dereye çöp atılıyor. Birçok yerde dereler ıslah ediliyor. Bu derenin de ıslah edilmesini ve ahır sahiplerinin uyarılmasını istiyoruz” diyor.



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